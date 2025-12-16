Stellantis dál přichází k rozumu. Maserati někde vykoplo z nabídky hybridní čtyřválec na úkor motoru V6, hybrid nikdo nechtěl
Petr ProkopecDalší den, další posun správným směrem. Bohužel není plošný, zejména evropské regulace jsou zatím nesmlouvavé, na volnějších trzích se ale „světlo hybridů přidává k věčnému”, kam v případě emotivních automobilových značek od začátku patří.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Další den, další posun správným směrem. Bohužel není plošný, zejména evropské regulace jsou zatím nesmlouvavé, na volnějších trzích se ale „světlo hybridů přidává k věčnému”, kam v případě emotivních automobilových značek od začátku patří.
Proti dvoulitrovým čtyřválcům nelze mnoho namítat. Automobilky s nimi dosahují jak vysokého výkonu, tak i nízké spotřeby. A také nemalé životnosti. V případě menších mainstreamových aut pak v současné době mohou být dokonce symbolem jisté prestiže, neboť v posledních letech došlo na downsizing tak brutální, že i ne úplně malá SUV mohou pohánět také litrové tříválce. Vedle nich tak agregát s dvojnásobným objemem působí podobně jako Goliáš vedle titěrného Davídka. A protože se nám tu neodehrává další z biblických příběhů, malá jednotka zkrátka nemá šanci vyhrát.
Zkuste ale s dvoulitrovým čtyřválcem zamířit do vyšších sfér a rázem může působit jako pěst na oko. Už BMW řady 3 působí se čtyřválci příliš obyčejně, o pětce ani nemluvě. A značky bojující ještě o něco výš? Tam je to ještě problematičtější. Když máte z kapsy vytáhnout zhruba dva miliony korun a nakupujete u výrobce se sportovním kreditem, pak prostě tak malý motor vážně nechcete.
Čímž se vysvětluje, proč takové Maserati Grecale není takový hit, jak si Italové vysnili. Prodejní data tak raději ani nezmiňují, ostatně o více než pár tisíc kusů ročně by nešlo. Ze nezávislých čísel Data Force vidíme, že v Evropě jde letos o 2 488 aut, skoro o 17 % míň než loni. To vážně nevypadá jako rozbitý bank.
Grecale je totiž se šestiválcem k dispozici jen ve vrcholné verzi Trofeo, v případě úrovní GT a Modena je možné počítat jen s dvoulitrovým čtyřválcem. Ten produkuje 300 a 330 koní, což jistě není málo. Ovšem za předpokladu, že by takovým ústrojím disponoval třeba 4 284 milimetrů dlouhý a 1 575 kg vážící Volkswagen Golf R. Grecale má oproti tomu na kontě 4 846 mm a 1 870 kg. Hlavně je to ovšem zástupce prestižní a sportovní značky, zatímco Němec je hot hatchem spadajícím do mainstreamu.
Zatímco tedy v jednom případě je dvoulitr plně odpovídající jednotkou, ve druhém nikoli. Navíc je tu ještě jedno „ale” - hybrid. Ryzí dvoulitr uzpůsobený pro nasazení do sportovního modelu nemusí být nutně hodný zavržení, hybridy ale až na výjimky platí za motory, které lze leda akceptovat, touhu nevyvolávají. A to k Maserati znovu nejde.
Stejně to už nevidí jen zákazníci, ale i obměněné vedení koncernu Stellantis, pod který Maserati spadá. A protože už nejede podle ideologických not, ale začalo znovu dělat obchod, došlo ve Státech k zásadní změně. Dvoulitr se totiž stal minulostí a jeho místo zabral třílitrový šestiválec. U úrovně Modena ovšem došlo na jeho naladění na 385 koní, kdežto vrcholnému Trofeu zůstalo 530 kobyl. Výrazný odstup mezi jednotlivými variantami tak zůstal zachován.
Maserati nezůstalo pouze u příchodu objemnější a výkonnější jednotky, zároveň srazilo cenu šestiválcového Grecale Modena na 84 500 USD neboli 1 747 000 Kč. Tedy pod úroveň předchozích dvoulitrových verzí, které prodražovala mild-hybridní technika. Italské SUV tak v zámoří rázem vypadá lákavěji než dosud, pročež by konečně tři roky po svém příchodu mohlo začít bodovat. Zda se ale podobných změn dočkáme v Evropě, není jisté. Případný americký úspěch ale může pár lidí probudit i tady.
Aktuálně už jen dodáme, že s 385koňovým šestiválcem si Grecale střihne sprint na stovku za rovných 5 sekund, tedy rychleji než předchozí čtyřválcová varianta Modena. Blížit se tak začíná dokonce elektrickému provedení Folgore, které ke stejné disciplíně potřebuje 4,1 sekundy. Italové si za něj ovšem v USA účtují 119 900 USD (2,47 milionu Kč), tedy víc než za spalovací Trofeo s 530 koňmi, které je na stovce za 3,8 sekundy. Není tak divu, že o elektromobil je zájem takřka nulový.
Maserati Grecale končí se čtyřválcem, bohužel zatím jen v USA. Místo toho bude nově i základní verzi pohánět šestiválec, který nabídne vyšší výkon i lepší dynamiku za méně peněz. Ale hybridy jsou skvělé, ne? Foto: Maserati
Zdroj: Maserati
