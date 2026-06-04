Stellantis dokončil kompletní obrat, původně jen elektrickému autu nakonec dá i motor V8
Petr ProkopecTi méně bystří by řekli, že koncern dokončil obrat o 360 stupňů, my se spokojíme se 180. Jinak nelze nazvat proces, během nějž se z vize původně jen elektrického muscle caru stal znovu osmiválcový bijec, kterému elektrická verze nebude hrát ani šesté housle.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Stellantis dokončil kompletní obrat, původně jen elektrickému autu nakonec dá i motor V8
včera | Petr Prokopec
Ti méně bystří by řekli, že koncern dokončil obrat o 360 stupňů, my se spokojíme se 180. Jinak nelze nazvat proces, během nějž se z vize původně jen elektrického muscle caru stal znovu osmiválcový bijec, kterému elektrická verze nebude hrát ani šesté housle.
Dlouho očekávané se nakonec stane realitou. Dodge potvrdil, že se nový Charger skutečně dočká osmiválcového motoru. Je to opravdu zásadní změna, která jen potvrzuje, že koncern Stellantis je znovu na správné cestě. Ikonický muscle car totiž původně dorazil pouze jako elektromobil, což byl natolik nesmyslný tah, že i naservírování šťavnatého steaku vegetariánovi lze brát jako menší faux pas. Lidé totiž s tímto vozem měli neoddělitelně spojené objemné spalovací motory, pročež se do showroomů skutečně nehnali.
Dodge si naštěstí byl dopředu vědom toho, že do souboje na kolty míří s kempingovou vidličkou, a proto zavelel k vývoji šestiválcové verze už na základě nevalného přijetí samotné myšlenky takového auta. Publikum tím ale automobilka spíš jen donutila se ptát, kdy se vrátí proto soustavně ptalo, kdy se vrátí „ten správný” Charger. Někdejší koncernový šéf Carlos Tavares to odmítal, po jeho odejití ale začalo nad Stellantisem znovu svítil slunce.
Před dvěma týdny tak konečně přišly první konkrétní oficiální náznaky, že Dodge osmiválcovou verzi skutečně chystá. Automobilka totiž během setkání s investory odhalila snímek, v jehož levém dolním rohu se skrývalo nepojmenované auto pod plachtou. I přes ní ovšem bylo jasně patrné, že je osazeno obrovským křídlem, jaké svého času nosil Charger Daytona. Podle spekulací by s ním pak mělo být spojeno označení Copperhead SRT, které automobilka naposledy použila v roce 1997.
Další zvěsti pak hovořily o využití Chargeru jako dárcovského vozu, přičemž novinka by se oproti němu lišila právě osmiválcem. Ten se pod kapotou skutečně objeví, jak nyní potvrzují kolegové z freepu, kteří mají obvykle přesné informace přímo od automobilky. Ta prý má nakonec chystat plnohodnotný Charger Hellcat, tedy variantu, která se dočká právě motoru HEMI. Jít by přitom mělo o přeplňovaný 6,2litrový agregát, který zamířil pod kapotu nového Ramu Rumble Bee.
Charger by tedy měl nabídnout 788 koní, tedy o poznání více než šestiválcová (426 a 558 k) i elektrická (503 a 679 k) varianta. To ale nejspíše bude jen počátek, neboť zmiňovaný Copperhead SRT dorazí rovněž, a to jako „hyper muscle car“. Šéf divize SRT a bývalý šéf Dodge Tim Kuniskis totiž pro Drive uvedl, že ikonický Viper se do nabídky již nevrátí, neboť jeho současná generace by musela být osazena prvky jako třeba automatem, kterými by se vzdálila od své původní podstaty.
Po sportovní vlajkové lodi ovšem automobilka touží, pročež tedy zjevně chystá Charger na steroidech. Zmíněných 788 kobyl by tedy mohlo být vyhrazeno regulérní verzi, zatímco Copperhead by se stal tím, čím dříve byla varianta Demon. Tedy absolutním vrcholem nabídky, u kterého by výkon překonal tisícikoňovou metu. Stellantis tedy skutečně znovu hraje na tu správnou strunu, snad nepoleví.
Dodge Viper se sice už nevrátí, místo něj by ovšem důstojnou náhradou mohl být Copperhead SRT. Tedy „hyper muscle car“ s osmiválcem produkujícím možná více než 1 000 koní. Dorazí ale i standardní osmiválcová verze s výkonem pod hranicí 800 koní. Foto: Dodge
Zdroj: Detroit Free Press, The Drive
Bleskovky
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
- Ferrari pošle své zpackané elektrické Luce přímo do zdi
3.6.2026
- Na nenápadném místě v polském vnitrozemí stojí nedaleko od Česka ráj superaut, kde vedle sebe jen tak postávají Ferrari, Bugatti či Pagani
2.6.2026
Nejčtenější články
- Nejnovější sporťák McLarenu pro „obyčejné” lidi kašle na pravidla, bez hybridu je rychlejší než verze pro závodníky
5.5.2026
- Do Formule 1 se vrátí motory V8, říká šéf FIA. A nebude o tom s nikým diskutovat, současný trapný „Mario Karting” skončí
5.5.2026
- Nesmrtelná postava automobilového byznysu je zpátky. S třikrát zkrachovalou značkou to zkusí počtvrté a o elektřině nechce slyšet
5.5.2026
- BMW nabídne 1000koňovou elektrickou M3 za cenu spalovací verze s polovičním výkonem a čeká, že tím někoho dojme. Dojme?
5.5.2026
- Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
6.5.2026
Živá témata na fóru
- Porsche - vse o sportovnich modelech 06.05. 15:29 - mattonecz
- Řidiči, co to mají v ruce... 06.05. 09:37 - Truck Daškam
- Kdo má přednost? 06.05. 09:20 - Truck Daškam
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 06.05. 08:51 - Brus
- S větrem ve vlasech.... 06.05. 08:44 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 06.04. 19:03 - řidičBOB
- Spousta dílů BMW e90 06.04. 11:00 - pavproch
- e90 330i 2006 250kkm + náhradní motor 06.04. 10:59 - pavproch