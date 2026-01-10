Stellantis jedním tahem zařízl všechny dobíjecí hybridy, je to další nesmyslné, jen regulacemi a dotacemi živené řešení
Petr ProkopecNeříkáme, že nemá své výhody. Má, nevýhody ale převažují a v posledních letech se jasně ukázalo, že nejde o ten nejlepší, ale spíš nehorší možný kompromis mezi spalovacími a elektrickými auty. Stellantis pochopil a plug-in hybridy zařízl do jednoho, byť zatím zřejmě jen v USA.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Stellantis jedním tahem zařízl všechny dobíjecí hybridy, je to další nesmyslné, jen regulacemi a dotacemi živené řešení
včera | Petr Prokopec
Neříkáme, že nemá své výhody. Má, nevýhody ale převažují a v posledních letech se jasně ukázalo, že nejde o ten nejlepší, ale spíš nehorší možný kompromis mezi spalovacími a elektrickými auty. Stellantis pochopil a plug-in hybridy zařízl do jednoho, byť zatím zřejmě jen v USA.
Nový rok se nám teprve rozjíždí, přesto tu máme oznámení, které řadě lidí nutně otevře ústa dokořán. Koncern Stellantis totiž končí s plug-in hybridními verzemi svých modelů. Zatím se tato změna týká pouze amerického trhu, vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby nakonec došlo také na Evropu. Jako důvod jsou přitom zmiňovány nejen změny v poptávce zákazníků, ale také odlišná produktová strategie koncernu. Nově totiž mají být upřednostněny hybridní modely, případně ryzí elektromobily či elektromobily s prodlouženým dojezdem, tedy takové, které disponují spalovacím motorem zastávajícím úlohu mobilní elektrárny.
Stellantis nám ale jistě neříká vše. Obecně vzato jsou dobíjecí hybridy až pitomě složité řešení drahé na výrobu, které nemá šanci přinést v reálném světě slibované benefity, to jsme viděli mnohokrát a mnohokrát. V poslední době to odhalila i studie magazínu Consumer Reports (CR), který před závěrem loňského roku uvedl, že plug-in hybridy mají na kontě o 80 procent víc problémů než vozy s čistě spalovacím pohonem. Jaké překvapení...
Studie CR navíc nezůstala jen u obecných závěrů, ale jmenovala i ty vůbec nejhorší plug-in hybridy, po jakých zákazníci mohli sáhnout. Hned dva z nich pak spadají pod koncern Stellantis, jde o Jeepy Wrangler 4xe a Grand Cherokee 4xe. Ty přitom dosud byly jedněmi z vůbec nejprodávanějších, z toho ale Stellantis ve finále neměl zrovna radost, neboť loni v listopadu musel svolat do servisů přes 320 tisíc exemplářů obou modelů, a to kvůli riziku samovznícení baterií.
Ač tedy plug-in hybridy byly oficiálně prezentovány jako to nejlepší z obou světů, nakonec se jen potvrdilo, že jsou naopak tím nejhorším, co si můžete koupit. Proto ostatně Jeep již loni na podzim těsně před zahájením prodeje odpískal model Gladiator 4xe. Stejně tak nakonec nedošlo ani na představení Dodge Hornet PHEV. Ten je přitom klonem Alfy Romeo Tonale, která se od letošního roku v USA prodává už taktéž jen s čistě spalovacím pohonem. Cherokee pak pro změnu do nabídky dorazilo už jen s hybridním ústrojím, které ze zásuvky nedobijete.
Pro Jeep jde o vůbec první tradiční hybrid v historii, u kterého došlo na spárování 1,6litrového čtyřválce, dvou elektromotorů a baterie o kapacitě 1,08 kWh. Toto ústrojí produkuje 213 koní, tedy o poznání méně než 380 kobyl, za kterými u plug-in hybridů stála kombinace přeplňovaného dvoulitru, elektromotoru a paketu se 17,3 kWh. Na kontě má ale také udávanou spotřebu 6,3 l/100 km, která by měla být reálná. Hlavně se pak od něj očekává daleko vyšší spolehlivost.
Nepřekvapí tedy, že Stellantis s tímto spojením počítá také u dalších modelů, stejně jako Jeepu Cherokee ještě letos nadělí i čistě spalovací dvoulitr. Jsme pak opravdu zvědavi, jaký dopad budou mít tyto změny na evropskou část nabídky. Zatím to ovšem skutečně vypadá, že do rakve plug-in hybridní techniky je zatloukán jeden hřebíček za druhým. Divíme se? Ne, jen je nám divné, že se tolik automobilek nechalo tímto pseudozeleným rohlíkem opít - je to z podstat další nesmyslné, jen regulacemi a dotacemi živené řešení, které v reálném světě nemá mnoho čím ohromit, umí však mnohým zklamat.
Jeep Wrangler 4xe se stal nejprodávanějším plug-in hybridem Ameriky, bez regulací by ale nejspíš nevznikl. Takto jej Jeep prodejně tlačil, seč mohl, nakonec ale jen litoval kvůli jeho problémům se spolehlivostí. Nyní Stellantis s touto technikou v zámoří zcela končí a nedivili bychom se, kdyby tomu tak nebylo jen tam. Foto: Jeep
Zdroj: Stellantis přes Jalopnik
Bleskovky
- Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém
před 11 hodinami
- Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
9.1.2026
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
8.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Šok pro Gresini Racing: Fermin Aldeguer utrpěl v tréninku vážnou nehodu 9.1.2026
- Petr Svoboda vynechá sezónu 2026 ze zdravotních důvodů 2.1.2026
- MV Agusta Brutale Serie Oro 2026: exkluzivní naháč 2.1.2026
- Proč má Andorra nejvyšší hustotu jezdců MotoGP a Superbike 29.12.2025
- Honda V3R 900 E-Compressor: prototyp nového motoru V3 29.12.2025
Nejnovější články
- Tohle je Auto roku 2026. Návrat automobilové branže k normálu zjevně vyžaduje nejméně ještě jednu věc
před 9 hodinami
- Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém
před 11 hodinami
- Škoda Octavia Combi RS upravená na 422 koní je jednou z nejlevnějších cest k rodinné stíhačce pro každý den
dnes
- BMW pod tíhou nezájmu zlevnilo svá auta až o 900 tisíc Kč. Ale nebojte, nestalo se to v Česku
dnes
- GM právě odepsal 158 miliard kvůli své nesmyslné sázce na elektrická auta. Ale budoucnost je už roky jasná, ne?
dnes
Živá témata na fóru
- Přituhuje 01.11. 20:38 - řidičBOB
- VZKAZY 01.11. 20:36 - Brus
- Lampárna (stěžovatelna) 01.11. 18:11 - Zajda
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 01.11. 17:26 - pavproch
- Onboard videa 01.11. 15:24 - brnenska.odchytova
- Dříve M135i, nyní ///M2 01.11. 13:38 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.10. 17:41 - řidičBOB
- BMW Divize 01.10. 17:20 - Stepan