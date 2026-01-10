Stellantis jedním tahem zařízl všechny dobíjecí hybridy, je to další nesmyslné, jen regulacemi a dotacemi živené řešení

Neříkáme, že nemá své výhody. Má, nevýhody ale převažují a v posledních letech se jasně ukázalo, že nejde o ten nejlepší, ale spíš nehorší možný kompromis mezi spalovacími a elektrickými auty. Stellantis pochopil a plug-in hybridy zařízl do jednoho, byť zatím zřejmě jen v USA.

včera | Petr Prokopec

Foto: Jeep

Neříkáme, že nemá své výhody. Má, nevýhody ale převažují a v posledních letech se jasně ukázalo, že nejde o ten nejlepší, ale spíš nehorší možný kompromis mezi spalovacími a elektrickými auty. Stellantis pochopil a plug-in hybridy zařízl do jednoho, byť zatím zřejmě jen v USA.

Nový rok se nám teprve rozjíždí, přesto tu máme oznámení, které řadě lidí nutně otevře ústa dokořán. Koncern Stellantis totiž končí s plug-in hybridními verzemi svých modelů. Zatím se tato změna týká pouze amerického trhu, vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby nakonec došlo také na Evropu. Jako důvod jsou přitom zmiňovány nejen změny v poptávce zákazníků, ale také odlišná produktová strategie koncernu. Nově totiž mají být upřednostněny hybridní modely, případně ryzí elektromobily či elektromobily s prodlouženým dojezdem, tedy takové, které disponují spalovacím motorem zastávajícím úlohu mobilní elektrárny.

Stellantis nám ale jistě neříká vše. Obecně vzato jsou dobíjecí hybridy až pitomě složité řešení drahé na výrobu, které nemá šanci přinést v reálném světě slibované benefity, to jsme viděli mnohokrát a mnohokrát. V poslední době to odhalila i studie magazínu Consumer Reports (CR), který před závěrem loňského roku uvedl, že plug-in hybridy mají na kontě o 80 procent víc problémů než vozy s čistě spalovacím pohonem. Jaké překvapení...

Studie CR navíc nezůstala jen u obecných závěrů, ale jmenovala i ty vůbec nejhorší plug-in hybridy, po jakých zákazníci mohli sáhnout. Hned dva z nich pak spadají pod koncern Stellantis, jde o Jeepy Wrangler 4xe a Grand Cherokee 4xe. Ty přitom dosud byly jedněmi z vůbec nejprodávanějších, z toho ale Stellantis ve finále neměl zrovna radost, neboť loni v listopadu musel svolat do servisů přes 320 tisíc exemplářů obou modelů, a to kvůli riziku samovznícení baterií.

Ač tedy plug-in hybridy byly oficiálně prezentovány jako to nejlepší z obou světů, nakonec se jen potvrdilo, že jsou naopak tím nejhorším, co si můžete koupit. Proto ostatně Jeep již loni na podzim těsně před zahájením prodeje odpískal model Gladiator 4xe. Stejně tak nakonec nedošlo ani na představení Dodge Hornet PHEV. Ten je přitom klonem Alfy Romeo Tonale, která se od letošního roku v USA prodává už taktéž jen s čistě spalovacím pohonem. Cherokee pak pro změnu do nabídky dorazilo už jen s hybridním ústrojím, které ze zásuvky nedobijete.

Pro Jeep jde o vůbec první tradiční hybrid v historii, u kterého došlo na spárování 1,6litrového čtyřválce, dvou elektromotorů a baterie o kapacitě 1,08 kWh. Toto ústrojí produkuje 213 koní, tedy o poznání méně než 380 kobyl, za kterými u plug-in hybridů stála kombinace přeplňovaného dvoulitru, elektromotoru a paketu se 17,3 kWh. Na kontě má ale také udávanou spotřebu 6,3 l/100 km, která by měla být reálná. Hlavně se pak od něj očekává daleko vyšší spolehlivost.

Nepřekvapí tedy, že Stellantis s tímto spojením počítá také u dalších modelů, stejně jako Jeepu Cherokee ještě letos nadělí i čistě spalovací dvoulitr. Jsme pak opravdu zvědavi, jaký dopad budou mít tyto změny na evropskou část nabídky. Zatím to ovšem skutečně vypadá, že do rakve plug-in hybridní techniky je zatloukán jeden hřebíček za druhým. Divíme se? Ne, jen je nám divné, že se tolik automobilek nechalo tímto pseudozeleným rohlíkem opít - je to z podstat další nesmyslné, jen regulacemi a dotacemi živené řešení, které v reálném světě nemá mnoho čím ohromit, umí však mnohým zklamat.


Stellantis jedním tahem zařízl všechny dobíjecí hybridy, je to další nesmyslné, jen regulacemi a dotacemi živené řešení - 1 - Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2021 ilustracni foto 01Stellantis jedním tahem zařízl všechny dobíjecí hybridy, je to další nesmyslné, jen regulacemi a dotacemi živené řešení - 2 - Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2021 ilustracni foto 02Stellantis jedním tahem zařízl všechny dobíjecí hybridy, je to další nesmyslné, jen regulacemi a dotacemi živené řešení - 3 - Jeep Wrangler 2024 prvni sada 13
Jeep Wrangler 4xe se stal nejprodávanějším plug-in hybridem Ameriky, bez regulací by ale nejspíš nevznikl. Takto jej Jeep prodejně tlačil, seč mohl, nakonec ale jen litoval kvůli jeho problémům se spolehlivostí. Nyní Stellantis s touto technikou v zámoří zcela končí a nedivili bychom se, kdyby tomu tak nebylo jen tam. Foto: Jeep

Zdroj: Stellantis přes Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

