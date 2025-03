Stellantis už v létě znovu rozjede výrobu obřích motorů V8, na odklon od nich lidé nebyli zvědaví před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

A nejenže se vrátí k tomu, co už dělal, přijdou inovované a dokonce i zcela nové typy jednotek, které svět zatím nepoznal. Po odchodu žáby na prameni zvané Carlos Tavares je zjevně možné úplně všechno.

Pokud „strýčka Googla” oslovíte s dotazem, proč Američané milují osmiválcové motory, nabídne vám celou sadu pádných argumentů. Na čele žebříčku je nejen vysoký výkon, vysoký točivý moment a atraktivní zvukový projev, nýbrž také levná údržba a ze zámořského úhlu pohledu i velmi levný provoz. Stačí si uvědomit, že litr benzinu v USA momentálně nestojí ani 20 korun. S takovým Fordem Mustang V8 se přitom dá svižně jezdit za průměrných 12 l/100 km, načež každý kilometr za jeho volantem Američana snadno vyjde levněji než Evropana ježdění v tříválcové Škodě Fabia, samozřejmě jen optikou ceny paliva.

Osmiválce ovšem Američané nemají spojené pouze se sportovním segmentem, nýbrž v ještě větší míře s ohromnými pick-upy a SUV, které jim dokážou posloužit za jakéhokoli počasí a na každém povrchu. A protože provoz podobných vozů obvykle není ani nijak daňově penalizován, jak tomu je v řadě zemí Evropy, řada zámořských motoristů si život bez pořádného V8 ani nedokáže představit. O to větším překvapením ale poslední dobou bylo, že se mnohé automobilky těchto motorů začaly zbavovat.

Na opravdu razantní čistku došlo u koncernu Stellantis, za čímž nepřekvapivě stál jeho někdejší šéf Carlos Tavares. Ten se rozhodl, že spalovací pohon je třeba co nejrychleji nahradit elektrickým, aniž by bral ohled na to, po čem klientela skutečně touží. Zákazníci tak začali mizet ke konkurenci, což vedlo k výraznému poklesu prodejů a ve výsledku i k Tavaresově konci. V důsledku toho ale rázem osmiválcové motory nejsou koncernovým nepřítelem číslo jedna, místo toho je čeká slavný návrat.

Web Mopar Insiders s odkazem na své zdroje uvádí, že Stellantis hodlá letos v srpnu obnovit výrobu osmiválcového HEMI v továrně Dundee Engine Plant v Michiganu. Montážní linky se mají postarat o celou rodinu agregátů, tedy jak o 5,7litrovou verzi, tak i o 6,4litrovou a 6,2litrovou přeplňovanou. Mimo to se mluví o příchodu zcela nového objemnějšího V8, což by v kontextu s loňským vývojem bylo opravdu zajímavé. Všechny motory budou oproti jejich předchozím provedením vylepšeny.

Stellantis by měl osmiválce vrátit primárně pod kapotu pick-upu Ram 1500, kde jsou prý velmi postrádány. S nimi by měl být spojen i návrat vrcholné verze TRX. Kromě toho se jich nemá vzdát ani SUV Dodge Durango, který navíc během dvou let čeká opravdu výrazná modernizace. Kde fanoušci nemají čekat na zázraky, to je Charger nové generace, pod jehož kapotu se objemný V8 prý nevejde. Uvidíme nicméně, jak si povede jeho šestiválcová verze - pokud totiž selže, nejspíše se v motorovém prostoru tohoto muscle caru nějaké to místo bude muset najít.

Lze už jen dodat, že osmiválcovou rodinu Stellantis dřív vyráběl v mexické továrně Saltillo North Engine Plant. Nicméně loni došlo na její ukončení ve prospěch nového řadového šestiválce Hurricane. Přičemž dle Tavaresových plánů měla jednotka V8 po rozebrání skladových zásob zmizet nadobro. Jenže to by mělo další negativní dopad na koncernové prodeje, načež se nakonec musel pakovat portugalský manažer - lidé nebyli zvědaví ani na konec osmiválců, ani na něj.

Osmiválcová rodina HEMI V8 se letos vrátí na montážní linky koncernu Stellantis. Dřívější provedení budou inovována, přidat se k ním má i nejméně jedno zcela nové. Foto: Dodge

Zdroj: Mopar Insiders

