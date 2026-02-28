Stellantis loni prodělal víc peněz, než je hodnota celé obří firmy, za normálních okolností by byl zralý na bankrot
před 6 hodinami | Petr Miler
Varovali jsme před tím, že jde o hrátky s ohněm, který může na uhel spálit každého. Tohle jsou skutečné dopady slepé sázky na elektřinu, ke které se Stellantis mezi jinými odhodlal. Teď ji ruší zjevně pět minut před dvanáctou, náklady útěku z nesmyslných elektrických okovů jsou nezměrné.
Už to nepřichází jako překvapení, přesto je pozoruhodné, jak brutální dopady to má.
Stellantis oznámil extrémní cenu roky trvajícího hazardu s elektrickými auty začátkem měsíce a v dalších dnech upřesnil své aktuální záměry. Dalšími kroky pak jen potvrdil, že skutečně otáčí a začíná se znovu soustředit na plnění přání zákazníků, nikoli pětiletek moderních obdob centrálních plánovačů.
Firma tak definitivně odpískala svou snahu stát se výrobcem jen elektrických aut, protože... No protože je málokdo kupuje tak či onak. A téměř nikdo je nekupuje, pokud ze hry odstraníte všemožné dotace a umělé podpory, jejichž existence z nich dělá poražené už v průběhu hry. Nyní ale italsko-francouzsko-americký koncern oznámil své finanční výsledky za rok 2025 a je to znovu bolestivé čtení.
Hlavním číslem je ztráta ve výši 22,3 miliardy Eur, tedy 540 miliard Kč. Podobná „hausnumera” běžně lidi nedojímají, nemají pro ně cit, normální člověk mezi 100 miliony a 100 miliardami nerozlišuje, nemá po ruce ani jedno. Ale považte aspoň tuto optiku: Aktuální hodnota celé obří firmy sdružující 14 automobilových značek je optikou její dnešní tržní kapitalizace 20,3 miliardy Eur. Za rok tedy prodělala víc, než v ní stojí úplně všechno, co si dovedete představit - od know-how přes kávovary až po poslední toaleťák na tom nejzapadlejším WC. Tomu se říká prodělat kalhoty, za normálních okolností firmy kvůli takovým ztrátám krachují.
Její výše je skutečně téměř stoprocentně dopad někdejší nesmyslné sázky na elektrická auta, kterou bylo nutné zrušit i se všemi souvisejícími vývojovými pracemi, investicemi do výroby, nasmlouvanými dodávkami apod. A naopak bylo nutné restartovat uměle utlumený vývoj spalovacích novinek, které firma roky více či méně zanedbávala. Za samotný elektrický hazard totiž odepsala 25,4 miliardy Eur, bez nákladů těchto aktivit by tedy byla v zisku. Tam ostatně byla i v roce 2024, který ještě uzavřela s 5,5 miliardami Eur (cca 133 miliard Kč) v černých číslech. Už to ale bylo o 70 % nižší číslo než v roce 2023, během dvou let se tak firma dostala z mohutných zisků do ještě mohutnější ztráty.
Firma diplomaticky hovoří o „neobvyklých výdajích” souvisejících s „hlubokým strategickým posunem k uspokojení preferencí zákazníků”. Lidsky řečeno firma čistí svinčík po předchozím šéfovi Carlosi Tavaresovi, který se sice s oblibou tvářil jako velký pragmatik, nakonec se ale sám nakazil klimatitidou nebo něčím na ten způsob. A začal firmu posílat ke dnu takovým kalupem, že musel na hodinu skončit. Firmu teď vede člověk, který ví, jak se věci mají a nebojí se o tom nejen mluvit.
„Naše celoroční výsledky za rok 2025 odrážejí cenu nadhodnocení tempa energetické transformace a potřebu resetovat naše podnikání kolem svobody volby našich zákazníků,” uvedl generální ředitel společnosti Stellantis Antonio Filosa. „Ve druhé polovině roku jsme začali pozorovat první pozitivní známky pokroku s prvními výsledky naší snahy o zlepšení kvality, silnou realizací uvedení na trh naší nové produktové vlny a návratem k růstu tržeb. V roce 2026 se zaměříme na pokračování v uzavírání minulých mezer v realizaci, což dodá další impuls našemu návratu k ziskovému růstu,” řekl dále manažerským žargonem.
Čisté tržby za loňský rok dosáhly celkem 153,5 miliardy Eur (3,7 bilionu Kč), což je meziroční pokles o 2 % navzdory 1% růstu prodejů, ve druhém pololetí ale tržby vzrostly o 10 % a dodávky se zvýšily o 11 %, takže trendy jsou opravdu pozitivní. Stellantis i proto zdůraznil, že druhá polovina roku 2025 znamenala prvních kompletních šest měsíců pod novým vedením, což je detail, který měl podtrhnout pozitivní vyhlídky do budoucna.
Celkové prodeje aut za rok 2025 dosáhly 5,573 milionu vozů. Díky tomu je dnes Stellantis na pátém místě mezi největšími automobilkami světa za Toyotou (11,3 milionu), Volkswagen Group (8,98 milionu), Hyundai Motor Group (7,27 milionu) a General Motors (6,11 milionu). Skupina ovládající značky Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodg, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram a Vauxhall tedy neskládá ruce v klín. A pokud se svou staronovou strategií uspěje, může vyhlížet posun na čtvrté místo mezi světovými automobilkami - to za ty odepsané stovky miliard může stát.
A opravdu k tomu snadno může dojít. Jsme roky přesvědčeni, že v nastalé situaci zvítězí ten, kdo jako první odhodí dogmatismus a zůstane věrný plnění přání zákazníků. To nyní Stellantis dělá. A protože to dělá dřív či vehementněji než všichni ostatní krom Toyoty, která elektrickou hysterii s úspěchem téměř ignoruje, je na koni.
Klíčové výsledky Stellantisu za loňský rok v kostce. To nejhorší by firma měla mít za sebou... Grafika: Stellantis
Zdroj: Stellantis
