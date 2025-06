Stellantis má nový plán, jak zachránit živořící Alfu Romeo a Maserati, konec italských klasik prý není na pořadu dne před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Maserati je na tom aktuálně hodně zle navzdory velmi svěžímu portfoliu, Alfa Romeo uniká stejnému osudu jen díky malému Junioru. Pravidelně se tak spekuluje o konci kterékoli z těchto značek, nic takového ale prý není v plánu. Naopak je tu nový nápad, jak obě italské klasiky zachránit.

Před pár dny se koncern Stellantis dočkal nového šéfa. Antonio Filosa má za své služby přislíbený plat ve výši až 23 milionů dolarů neboli 492 milionů korun za rok, závidět mu ale není co. Pobírat ho bude až od roku 2028, a to v závislosti na tom, jak se firmě do té doby povede. Když si pak uvědomíme, za jaké situace otěže koncernu přebírá, je otázkou, čeho se nakonec dočká. Filosa totiž bude muset předvést pár menších zázraků, pokud má Stellantis udržet plusových vodách. Zvláště když podle všeho bude muset udržet při životě všechny stávající značky, končit s kteroukoli se klíčovým akcionářům nechce.

O konci jedné či několika z nich se ostatně mluví už rok, ne jen poslední měsíce. A povětšinou jsou vedle amerických problémových děcek typu Chrysler mezi kandidáty na odstřel zmiňovány jako první Alfa Romeo a Maserati. Po důvodech se ani není třeba ptát, prstem si rovnou můžeme ukázat na klesající prodeje. Druhá zmíněná automobilka totiž loni po celém světě prodala jen 11 300 nových aut, což je o 57 procent méně než v roce předchozím. Maserati tak bylo překonáno i Ferrari, které má za loňských dvanáct měsíců na kontě 13 752 registrací.

Dobře na tom ovšem není ani Alfa Romeo, která loni chtěla prodat něco mezi 80 a 90 tisíci novými vozy. Nakonec ale zvládla vyexpedovat jen zhruba 62 000 aut, přičemž na nemalý 19procentní pád došlo ve Spojených státech, kde registrace skončily na pouhých 8 865 kusech. Nebylo tedy vážně překvapením, že řada lidí nad Alfou Romeo a Maserati začala lámat hůl. Jak se ale ukazuje, bylo to předčasné, neboť Filosa skutečně hodlá obě značky udržet nad vodou. A má i plán, jak toho docílit.

Jak uvádí Drive, koncernový šéf zastává názor, že oba výrobci mohou daleko více spolupracovat na vývoji nových modelů, aniž by si navzájem přebírali zákazníky. Alfa Romeo je totiž vnímána jako zástupce prémiového segmentu, zatímco Maserati okupuje ten luxusní. Přesto všechno však obě značky mají najít více společných bodů, které by vedly k ponížení nákladů. Zároveň ale nemá dojít na jejich plné propojení, i nadále dostane každá jistou autonomii a bude podřízena pouze Stellantisu.

„Samozřejmě, že při vývoji dochází na vzájemná protnutí. Je to jeden z pilířů našeho nového plánu, který v brzké době dotáhneme do konce. Jsou zde ovšem i další pilíře jako třeba organizační struktura, dealerská síť. Je třeba také zvážit, jak to bude s továrnami v Itálii. Musíme tedy ještě odvést mnoho práce,“ uvedl k věci Santo Filici, šéf obou živořících značek. Ten má onen plán představit Filosovi 23. června, tedy za pár dnů. A pochopitelně doufá v jeho odklepnutí.

Veřejnost by se následně měla dozvědět o společné budoucnosti Alfy Romeo a Maserati víc, jedno je ale jisté už teď - na brzký přechod kterékoli z nich jen na elektrický pohon lze zapomenout. První zmíněný výrobce totiž již nepočítá s tím, že by nové Stelvio a Giulia disponovaly pouze bateriovým pohonem, dorazit má i ten spalovací. Kvůli tomu ale dvojice počítá s opožděným vývojem. Podobně je pak na tom nové Quattroporte, které má dorazit dokonce až v roce 2028.

Jak to tedy vypadá, někdejší koncernový šéf Carlos Tavares skutečně byl pověstnou žábou na prameni, která začala dusit hlavně ty značky, jež nestály na úplně pevných základech. Jeho odchod tak dal průchod návratu zdravého rozumu, nicméně problémem v automobilové branži je ten fakt, že zatímco věci můžete pokazit relativně rychle, náprava je během na dlouhou trať. Průmysl je ovšem ve stavu, kdy „není čas ztrácet čas“. Osud Alfy Romeo a Maserati je tedy i navzdory popsanému plánu nejasný, brzký konec přesto zjevně není ve hře.

Tonale sice mělo Italy nakopnout k navýšení registrací, ty loňské ovšem přesto klesly a letos klesají dál. Nebýt Junioru, nemá Alfa skoro nic. Foto: Alfa Romeo



Takové Maserati GranCabrio sice vypadá pěkně, moc žádané ovšem není. A to přesto, že nabízí všechny relevantní druhy typy pohonu. Foto: Maserati

Zdroj: Drive

