Stellantis v Evropě nabídne drsný sen českých zahrádkářů, neúspěchy konkurentů ho zjevně neodradily

Petr ProkopecJe zřejmě jen otázkou času, než se tu tato auta začnou posazovat ve velkém, zatím s nimi ale nikdo pořádně neprorazil. Stellantis hodlá zkusit, zda nyní nepřišel ten správný čas, s pomocí modelu Rampage, který je přece jen o něco menší většina podobných strojů.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Asi každý evropský motorista alespoň jednou zatoužil po velkém pick-upu, s jakým američtí rančeři brázdí své rozsáhlé pozemky. Jen málokterý ale ve finále přistoupil k jejich koupi. Důvodem nutně nejsou ceny, které bývají vcelku lidové, nýbrž rozměry těchto aut. Ty v Americe nejsou problémem, neboť třeba jen takový Texas se rozprostírá na 700 tisících kilometrech čtverečných. Oproti tomu rozloha České republiky je zhruba desetinová. Místní silnice jsou navíc úzké, městské uličky pak ještě užší. Zatímco tedy třeba na ranči scénáristy Taylora Sheridana se obří pick-up ztratí, starý kontinent je mu poněkud malý.
Za posledních pár let se hned několik výrobců pokusilo plavat proti proudu, nikdy však s výrazným úspěchem. Narazil jak Mercedes-Benz třídy X, tak s ním spřízněný Renault Alaskan. Oba tyto vozy přitom byly založené na Nissanu Navara, který již taktéž nefiguruje v evropské nabídce, podobně jako Mitsubishi L200. Koupit si pak sice můžete Ford Ranger či Volkswagen Amarok, oba však u nás za celý dosavadní rok mají jen něco okolo tisícovky registrací. Té dosahuje i dodávka Renault Master.
Přijít v Evropě s pick-upem tedy nepůsobí jako krok správným směrem, koncern Stellantis ale doufá, že uspěje tam, kde ostatní selhali. Tento víkend totiž na koňské výstavě Fieracavalli, která se koná v italské Veroně, představí dosud jen jihoamerický pick-up Ram Rampage. Ten byl navržen v Brazílii, kde se také od roku 2023 vyrábí. K mání je s benzínovým dvoulitrem, vedle kterého v nabídce figurují také dva turbodiesely, jeden dvoulitrový a druhý 2,2litrový. Pohon 4x4 je vlastní každé verzi, stejně jako devítistupňový automat.
Stellantis zatím neupřesnil, co bude pohánět evropské verze a není jisté, že tyto informace v průběhu víkendu zazní. Odhalení je totiž titulováno jako evropská předpremiéra, nikoli jako plnohodnotný debut, na který dojde až později. Dá se ovšem předpokládat, že kvůli přísnějším emisním normám se nabídka rozšíří maximálně o nějaký hybrid. Další změny pak asi budou souviset s výbavou, ve všech ostatních ohledech, jako je třeba délka 5 028 mm a rozvor 2 994 mm, ale lze čekat shodu s jihoamerickou verzí.
Stellantis novinku popisuje jako model, který ideálně vyplní bílé místo na mapě. To sice skutečně existuje, ale z dobrého důvodu - podobně jako mnozí muži touží po blondýnkách, ovšem nakonec se žení s brunetkami, tak i Evropané sice tajně touží po pick-upech, ale poté jezdí hatchbacky, kombíky či SUV. Ale kdo ví, někdo to zlomit musí, Rampage jako drsně vyhlížející sen českých zahrádkářů s přijatelnými rozměry není bez šance.
Rampage se již třetím rokem prodává v Jižní Americe, v následujících měsících pak dorazí také do Evropy. Jak moc tu dokáže uspět, je velkou neznámou. Foto: Ram
Zdroj: Ram
