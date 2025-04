Stellantis náhle a bez vysvětlení zastavil výrobu svého nadějného levného auta v Polsku, bez náhrady včera | Petr Prokopec

/ Foto: Leapmotor

A není to tak, že by si v nabídce odkroutilo své, prodávalo se jen chvíli. Přesto k 30. březnu přišel náhlý konec, jehož důvody si můžeme jen domýšlet. Stellantis k němu stále odmítá dát jakékoli konkrétní vysvětlení.

Koncern Stellantis v roce 2023 za přibližně 37 miliard korun koupil 21procentní podíl v čínském Leapmotoru. Byl to poměrně překvapivý krok, jehož cíl ale nepřekvapil ani trochu. Stellantis tak chtěl rozšířit svůj záběr směrem dolů a na starém kontinentu začít prodávat levná mini značky.

Prodávat by ale nestačilo, euroamerický koncern se chopil i výroby. Pro tento účel se rozhodl využít částečně osiřelou továrnu v Polském Tychy, kde se vyráběly či vyrábí některé modely Fiatu a Jeepu. Po jejich boku z montážních linek od loňska sjížděl také Leapmotor T03, který nakonec nebyl tak levný (okolo 450 tisíc Kč v závislosti na trhu), ale na malý elektromobil to nebyla úplně nezajímavá cena. Jenže s tímhle je po pár měsících konec. Jak uvádí Handelsbatt, výroba vozu k 30. březnu 2025 náhle skončila.

Oficiální důvod není znám a automobilka věc odmítá komentovat i v reakci na přímý dotaz. Lidé z Reuters ale naznačují, že za vším by mohla stát cla EU uvalená na dovoz elektrických aut z Číny, a to i když se Leapmotoru právě díky polské výrobě přímo moc netýkají.

Když s nimi totiž Evropská unie loni přišla, Peking v reakci na to informoval domácí automobilkám, aby zastavily své zahraniční investice v zemích, které pro nová cla zvedly ruku. Polsko bylo mezi deseti zeměmi, které se k nim postavily pozitivně, zatímco dvanáct dalších se zdrželo hlasování a pět včetně Německa hlasovalo proti. Leapmotor to měl poslechnout a v Polsku to prostě balí.

Expanze značky má ale pokračovat dál, třebaže pro tuto chvíli se T03 nevyrábí v Evropě nikde a nijak. Stellantis v tiskovém prohlášení k věci uvedl, že „zvažuje různé produkční možnosti“. Mezi ně má patřit i Španělsko, neboť tato země se zdržela hlasování o clech. Pro Říši středu je tedy na seznamu spřátelených, pročež by se měla stát domovinou chystaného elektrického SUV B10. Konkrétně půjde o továrnu v Zaragoze, kde Stellantis spolu se společností CATL chystá rovněž fabriku na výrobu baterií pro své elektromobily.

Leapmotor T03 v Evropě pro tuto chvíli končí, jeho výroba byla zastavena a zatím není zřejmé, zda bude obnovena. Za vším má stát pozitivní postoj Polska, kde se vůz vyrábí, k novým clům EU na auta. Foto: Leapmotor

Zdroj: Reuters, Handelsblatt

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.