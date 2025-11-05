Stellantis nezná meze, do nabídky vrací i motor 7,0 V8 s až 1 014 koňmi, navíc levně
Petr ProkopecObrat, který se u koncernu Stellantis odehrál během pár měsíců, je neskutečný. Ještě loni touto dobou mířil k prodeji žádných spalovacích motorů, teď se s nadšením vrací i k takovýmto monstrům.
Když Tesla v roce 2012 začala prodávat Model S, někteří začali mít pocit, že odstartovala elektrickou revoluci, po které se spalovací pohon aut stane minulostí. Vůbec poprvé totiž na trh zamířil vůz, který neodrazoval podivným vzhledem, ošizenou povahou či tragickým dojezdem. A postupně nabídl dynamiku, která byla tou dobou vlastní hlavně sporťákům. Zní to dodnes zajímavě, postupem času se ale ukázalo, že elektrická auta stále nepředstavují ten mix vlastností, který by většina trhu hledala.
Aktuálně do dokonce vypadá, že celá zdánlivá revoluce je u konce navzdory tomu, že jí po Tesle začala přiživovat téměř každá významná automobilka. A třebaže postupem času došlo na dílčí zlepšení dojezdu, dynamiky i snížení cen, elektromobilita prostě netáhne. Nejvíc patrné je to v zámoří, kde po zrušení tamních dotací oslovuje ještě méně zákazníků než v uplynulých letech. Na vlastní kůži to poznávají třeba Ford či Hyundai a Kia, ostatní výrobci na tom stěží budou dramaticky lépe.
Amerika se tak momentálně hlavně vrací k motorům, které jsou pro ni typické, tedy ke spalovacím osmiválcům. Patrné je to primárně u koncernu Stellantis, kde se motoru V8 dočkal dokonce i Dodge Charger. Tedy auto, které původně mělo disponovat jen elektrickým pohonem. Nakonec však značka musela zahájit i vývoj šestiválcové verze, jinak by prakticky neměla co prodávat. Klientele však ani tento půlkrok správným směrem nestačil, od Dodge požaduje velký skok zpět. A nyní takový přišel.
Američané si totiž znovu mohou koupit obrovský sedmilitrový osmiválec Hellephant A30, který byl poprvé představen v roce 2018 a v mezičase vypadl z nabídky. Nově se ovšem dočkal hliníkového bloku, kovaných vnitřností či vylepšeného třílitrového kompresoru IHI. Produkovat tak zvládá 1 014 koní výkonu a 1 292 Nm točivého momentu, byť spalovat v té chvíli již musí vysokooktanový benzin. K mání je přitom od 34 995 dolarů neboli 742 tisíc korun, což jsou na tak mocný agregát velmi pěkné peníze.
Motorem je možné osadit jak kterýkoli závodní speciál, tak i normální silniční auta, jen je zapotřebí, aby ta byla vyrobena před rokem 1976, pročež se na ně nevztahují moderní emisní pravidla. Zájemci o extrémně silný osmiválec si ovšem v obou případech budou muset připravit o trochu vyšší částky na dodatečné komponenty potřebné k instalaci jednotky pod kapotu. Nicméně do milionu korun se vejdou tak jako tak, což nabídku dělá opravdu neskutečně lákavou.
Za motorem stojí firma Direct Connection, kterou tvoří skupina techniků Stellantisu, jež propadli motorsportu. Koncern úak nedávno znovu přivedl do hry také divizi SRT, která má nově na povel veškeré závodní i sportovní aktivity. Propojení těchto dvou subjektů pak stálo za návratem Hellephantu, přičemž vedle něj je možné samostatně koupit i 5,8litrový V8 Drag Pak, kterým disponuje nový závodní Charger. Za tento agregát se ale platí už 63 995 USD (1,36 milionu Kč).
Amerika stojí na osmiválcích, které si tamní klientela nehodlá nechat vzít. A protože došlo na návrat trhu k normálu, může si nově koupit poměrně levně i sedmilitrovou jednotku s více než tisíci koňmi. Foto: Direct Connection, tiskové materiály
Zdroj: Direct Connection, SRT
