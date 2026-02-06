Stellantis oznámil cenu roky trvajícího hazardu s elektrickými auty. Zaskočení akcionáři v panice poslali hodnotu firmy dolů o 20 procent
Petr MilerNebýt to tragické, museli bychom se smát, neboť je v tom i hromada komediálního potenciálu. Když firmy v minulých letech vytahovaly své elektrické plány, akcionáři jásali, aniž by pro to existoval důvod. Když se teď dozvídají pravdu, v panice prchají. A důvod vlastně také nemají.
Stellantis oznámil cenu roky trvajícího hazardu s elektrickými auty. Zaskočení akcionáři v panice poslali hodnotu firmy dolů o 20 procent
včera | Petr Miler
Nebýt to tragické, museli bychom se smát, neboť je v tom i hromada komediálního potenciálu. Když firmy v minulých letech vytahovaly své elektrické plány, akcionáři jásali, aniž by pro to existoval důvod. Když se teď dozvídají pravdu, v panice prchají. A důvod vlastně také nemají.
Slíbil jsem šéfredaktorovi, že napíšu jeden krátký článek, tak tohle snad bude on. Ostatně víc než stručnou glosu si celá tahle tragikomická událost nezaslouží. Koncern Stellantis totiž před pár hodinami ohlásil část svých výsledků za poslední kvartál a reakce trhů na ně je tak bouřlivá, že vedle ní i nedávné poklesy gigantů typu Google či Amazon vypadají jako otloukání gondoly o benátské molo vedle zkázy Titanicu.
Co se stalo? Vlastně nic. Automobilka oznámila solidní prodejní výsledky za minulý kvartál, když dodala celosvětově o 9 % aut víc než o rok dřív a mimo Evropu rostla razantně všude, hlavně pak v USA a Asii. A firma hovoří také o razantním nárůstu kvartálních objednávek (+23 %), což slibuje velmi dobrá čísla do budoucna. Z pohledu financí se též zdá být aspoň na správné trajektorii, neboť obrat jí vzrostl o 8 až 11 % (předběžné výsledky jsou definovány rozmezím, proto nejednoznačná čísla), většina provozních ukazatelů vykazuje přinejmenším pozitivní trend a 46 miliard euro volného cash flow dává spoustu prostoru pro proplouvání i dost špatnými časy. Jenže firma i tak skončila v ohromné ztrátě 19 až 21 miliard Eur, tedy až 509 miliard korun. Z toho by se orosilo čelo i Zbyňkovi Stanjurovi.
Čím to, když provozně jsou věci relativně v pořádku? Hádáte správně, elektromobily. Automobilka loni odpískala nesmyslné plány předchozího potrhlého vedení na elektrifikaci prakticky všeho v co nejrychlejším termínu a nyní k věci zaujímá mnohem pragmatičtější přístup. Firma tedy jen přestala tupě civět na nahého císaře a básnit o jeho šatičkách, místo konstatuje, že „žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje”, autoprůmysl tu devastuje hlavně EU a vůbec nazývá věci pravými jmény. Chová se zkrátka znovu racionálně, obrátit se na cestě k sebezničení ale něco stojí. A ten účet má na konci cifru 22,2 miliard Eur, tedy 538 miliard Kč.
Přesně tolik firma oznámila, že odepisuje za odklon od elektromobilů kvůli nezájmu o ně. Zmařený vývoj, pokuty za nerealizované odběry od dodavatelů, ztráty z dosavadního prodeje elektrických aut, to všechno a mnohé další sem patří. Ukazuje se tak reálná cena hazardu, před kterým kdysi varoval šéf Škody v souvislosti s VW, Stellantis nastoupil stejnou cestu. Akorát si teď na rozdíl od Němců, kteří dál sní své absurdní sny, může zapět: „Já se nebudu koukat na krokodýlí slzy, jsem z toho venku už mě to nemrzí.” A jít dál.
Chceme tím říci: Ano, je to pozitivní krok. A ne, ty náklady nevznikly dnešním oznámením. Byla to někdejší sázka na mrtvého koně, která Stellantis tolik stála. Fakt, že sesedl a vyúčtoval ji, je už jen technickou operací, která říká, na kolik přišlo někdejší špatné rozhodnutí, není to náklad současných příznivých rozhodnutí. Samozřejmě chápeme, že investory takový odpis vyděsí, ale jak praví současný šéf firmy - byl nevyhnutelný stejně jako reset, kterým teď prochází.
Znovu musíme připomenout, jak absurdní bylo, když investoři jásali nad kroky, kterými se automobilky zavazovaly k tomu, že budou vyrábět jen nechtěná drahá auta, na kterých nemohou nic vydělat. A neméně absurdní je, že je dnes děsí, když s tím končí. Pokud si „hrajete s akciemi”, možná nebude od věci si trochu Stellantisu přikoupit. Není to investiční rada, takové nedáváme, ve chvíli publikace tohoto článku jsou ale akcie o brutálních 23,7 % dole a mají za sebou největší sešup v historii firmy i nevídaný pád u společnosti takového formátu. A to v momentě, kdy - na rozdíl od většiny konkurentů - míří do pozitivnější budoucnosti. „Buďte chamtiví, když se ostatní bojí,” říkává ostatně jeden z nejlepších investorů všech dob.
To bylo veselí, když Stellantis vstupoval na burzu a ohlašoval své elektrické plány. Teď je zrušil a roky dělání nesmyslů ho přišly asi na půl bilionu. Fascinující je, že to první investoři vítali, to druhé je děsí... Foto: Stellantis
Zdroj: Stellantis
