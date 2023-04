Stellantis potvrdil, že „elektrickou revoluci” zaplatíte, i když ji nechcete a žádný elektromobil si nekoupíte před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Je to fascinující obraz doby, ve které přání zákazníků znamenají jen o něco málo víc než nic. Že se věci takto mají, zmiňujeme už nějaký ten pátek, teď je to oficiální.

Na konto elektromobility tečou miliardy denně. Tyto peníze musíme platit my všichni, a to na několika frontách. První je povinná prakticky pro všechny, jde totiž o peníze přerozdělované z národních a nadnárodních rozpočtů za pomoci nejrůznějších mechanismů od přímých dotací až pokuty a zvýhodnění spojená s emisemi CO2. Druhá je řekněme dobrovolně povinná. Nemalé náklady spojené s přechodem na bateriový pohon totiž hradí kupci nových spalovacích aut. Naplno tuto tezi aktuálně potvrdil koncern Stellantis, který v příštích letech chystá neskutečnou elektrickou nálož. To ale znamená vysoké náklady, které se z něčeho musí zaplatit.

„Je tu problém, o kterém všichni ví, ale nikdo o něm nemluví. Náklady na elektrifikaci jsou vysoké, a tak musíme zajistit, že ochráníme zisk plynoucí z našich současných produktů, abychom mohli financovat přechod směrem k elektromobilitě,“ uvedl u příležitosti premiéry elektrického pick-upu Ram 1500 REV šéf americké automobilky Mike Koval Jr. Zároveň dodal, že ochrana takového zisku byla během posledních pár let opravdu náročná, a to kvůli pandemii, nedostatku čipů, inflaci a změnám tržních regulací.

Stellantis přitom jako krok vedoucí k oné ochraně zisku prezentuje redukci nákladů. Z toho důvodu na sklonku února skončila výroba v továrně Belvidere v Illinois. Koncern přitom počítá s tím, že ji postupně úplně uzavře. Souběžně se zastavením montážních linek pak byla ukončena i výroba Jeepu Cherokee. K tomu se ostatně Stellantis chystal již dlouho, v loňském roce totiž došlo na ořezání nabídky o několik úrovní výbavy. Letos v lednu z ní pak vypadnul šestiválcový motor a další dva stupně.

Carlos Tavares, šéf koncernu, říká, že podobných obětí nejspíše bude víc. „Pokud bychom to neudělali, přijdeme o značný tržní podíl, neboť střední třída si elektromobily nebude moci koupit. Tak jednoduché to je,“ uvádí. Otázkou nicméně je, zda to bude stačit. Tavares totiž zároveň zmínil, že vyrobit elektromobil je o 40 procent dražší než u srovnatelného spalovacího vozu. Takové náklady dle něj nelze přenášet na zákazníky, jednoduše tak vlastně dojde na jejich rozpočítání.

Zdražování tedy zjevně ještě neskončilo, neboť do roku 2030 má dorazit na trh více než pětadvacet koncernových elektromobilů. Lancia přitom v rámci svého znovuzrození již nehodlá nabízet nic jiného, a to dokonce od roku 2028. Stejným směrem pak míří Alfa Romeo nebo DS. Ram pak kromě již zmíněného pick-upu přivede ještě letos na trh dodávku ProMaster s bateriovým pohonem, zatímco Jeep příští rok počítá s produkčními verzemi konceptů Recon a Wagoneer S. Stranou nehodlají stát ani Dodge, Chrysler či francouzští výrobci.

Pokud tedy koncern Stellantis nehodlá zbankrotovat, další růst cen aut je zjevně nevyhnutelný. Už proto, že pokud má prodávat stále více elektromobilů, bude muset jejich ceny posílat výš - méně a méně nabízených spalovacích aut už firmě s finančními výsledky tolik nepomůže.

Spalovací Fiat 500 dnes startuje na 429 900 Kč, jeho elektrická verze je o 310 tisíc Kč dražší. Rozdíl v cenách by nicméně snadno mohl být ještě větší, kdyby automobilka maržemi na spalovacích autech nedotovala nikým nevyžádanou elektrickou revoluci. Foto: Ram

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

