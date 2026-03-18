Stellantis potvrzuje otočku i v Evropě, odhalil nový čistě benzinový motor pro svá zdejší auta
Petr ProkopecJeště před pár léty patřil mezi ty automobilky, které se spalovacími auty do budoucna vůbec nepočítaly, jaksi se ale zapomněl zeptat zákazníků, jestli o něco jiného stojí. Teď už to dobře ví a razantně otáčí, Evropa nebude výjimkou.
Stellantis potvrzuje otočku i v Evropě, odhalil nový čistě benzinový motor pro svá zdejší auta
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Ještě před pár léty patřil mezi ty automobilky, které se spalovacími auty do budoucna vůbec nepočítaly, jaksi se ale zapomněl zeptat zákazníků, jestli o něco jiného stojí. Teď už to dobře ví a razantně otáčí, Evropa nebude výjimkou.
Roky trvající mediální a marketingová masáž si vybrala svou daň, a tak někteří mají pocit, že éra spalovacích motorů je u konce. Mohla by by být, kdyby existovala jejich komplexně lepší náhrada, nic takového ale nevzniklo. Přišla jen snaha na něco takového přemalovat realitu, lidé ale nejsou hloupí. A tak rychle poznali, že když jim někdo místo bez starostí pro cokoli použitelného auta za 600 tisíc Kč, které za pár let ztratí na hodnotě 100 až 200 tisíc, někdo nabídne obdobu za 1,2 milionu, kolem které musí lítat s pamperskami, aby dělala aspoň část toho, co potřebují, a za stejnou dobu ztratí na ceně 700 tisíc, není to dobrý obchod.
Automobilky to musely vědět stejně jako my, stejně jako skuteční experti s dekádami zkušeností v oboru. Rozhodly se ale zejména s Bruselem hrát hru, na jejímž konci nemohlo být nic jiného než velké problémy pro všechny, kteří se k ní přidali. Koncern Stellantis nebyl výjimkou, naštěstí si ale včas dal dvě a dvě dohromady, od vesla odstavil od reality odtrženého šéfa a na jeho místo dosadil pragmatičtěji uvažujícího šéfa. A ten si s sebou jako pověstný Rocco přivedl stejně uvažující bratry.
Výsledkem je totální obrat, který sázku na jednu kartu označil za omyl za 538 miliard. Někteří přesto tvrdili, že směr mění jen americká část, zatímco ta evropská zůstává věrná jen elektřině. Nezůstává.
Peugeot totiž představil novou, už třetí generaci svého přeplňovaného 1,2litrového tříválce známého dosud pod označením PureTech. Nové provedení je ovšem titulováno jako Turbo 100, čímž je odkázáno jak na přítomnost turbodmychadla, tak na výkon. Ten je však lehce zaokrouhlen, reálně je totiž možné počítat se 101 koňmi v 5 500 otáčkách a k tomu s 205 Nm dostupnými již od 1 750 otáček.
Francouzi uvádí, že jakkoli může motor na první pohled působit jen jako dílčí evoluce dosud užívané jednotky, reálně je 70 procent komponentů nových. Klíčové je nahrazení rozvodového řemene řetězem, což má vést k prodloužení životnosti a větší robustnosti. I proto Peugeot navyšuje servisní intervaly u aut osazených touto jednotkou z jednoho roku či 20 tisíc najetých kilometrů na 2 roky/25 000 km. Záruční lhůta na vozy s tímto motorem pak může narůst až na 8 let, omezena je ovšem taktéž nájezdem, a sice 160 000 km.
Vedle rozvodového řetězu je možné počítat také s novým turbem s variabilní geometrií lopatek, vysokotlakým vstřikováním, písty či dokonce blokem motoru. Nové časování pak má snížit interní tření, zatímco vyšší kompresní poměr by měl vést k vyšší tepelné účinnosti. Vylepšen byl ovšem také olejový okruh. Peugeot přitom dodává, že jednotka strávila víc než 30 tisíc hodin na testovací stolici, zatímco v reálu s ní bylo najeto přes 3 miliony kilometrů. Některé vozy pak zvládly najet v krátkém čase víc než 200 tisíc reálných km bez ztráty květinky, což slovům o robustnosti dodává na váze.
Zajímavé pak je, že podobně jako předchozí ústrojí bude i to nové také základem pro jednotky s hybridní technikou. Ty ovšem uvidíme až později. Peugeot tak jen dokazuje, co bylo zmíněno v úvodu - tedy že spalovací motory opravdu nejsou mrtvé, ostatně dobře slouží a dál mohou dobře a lépe sloužit většímu množství lidí než politiky favorizované elektrické. Jako první motor Turbo 100 dostane již tento měsíc Peugeot 208. V květnu pak bude následovat SUV 2008, následně ovšem benzinový tříválec můžeme očekávat i u ostatních značek koncernu Stellantis.
Nový motor Turbo 100 se v prvé fázi ukázal jen v čistě benzinové verzi. Je to jen další důkaz toho, že koncern Stellantis skutečně procitnul. Foto: Peugeot
Zdroj: Stellantis
