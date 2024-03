Stellantis propustil dalších 400 lidí, otevřeně říká, že je to kvůli elektromobilům před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis

Stellantis se do elektromobility nevrhá dokonale rovnýma nohama, i u úplných novinek si obvykle nechává otevřená zadní vrátka k návratu k benzinu či naftě. Přesto i tento koncern dohání nerentabilní investice do elektrických aut a šetřit musí, kde se dá.

Přesun k elektrickým autům přinese nová pracovní místa, říkali léta někteří. Ale jak? To jsme se celou tu dobu ptali my nejen s vědomím toho, že jejich výroba je jednodušší, ale především toho, že se na trhu nemohou uplatnit v tak širokém měřítku, navíc je obtížnější na nich něco vydělat. Taková situace bude pochopitelně způsobovat tlak jak na umenšení počtu zaměstnanců jako takových, tak na snižování nákladů. A ty personální jsou obvykle znovu mezi prvními na ráně.

Že to tak je, dosvědčuje i poslední krok koncernu Stellantis, o kterém informuje agentura AP. Euroamerický koncern dal nejnověji padáka čtyřem stovkám zaměstnanců Jeepu na vývojových, administrativních a dalších kvalifikovaných pozicích. Ani Stellantisu totiž nevychází přesun k elektrickému pohonu tak, jak si představoval. Sám šéf firmy Tavares říká, že s bateriovým pohonem jsou stále přímo spojené zhruba o 40 procent vyšší náklady, které není jak výrazně snížit, a tak se musí šetřit jinde.

Koncern přitom letos chce začít prodávat hned 18 nových elektromobilů, z nichž osm zamíří na severoamerický trh. Tavares nicméně minulý měsíc zmínil, že „práce stále není hotova“. Stane se tak prý až ve chvíli, kdy se ceny elektrických aut budou moci přiblížit těm spojeným se spalovacími vozy. A Stellantis toho chce dosáhnout v důsledku úsporných kroků v jiných než výrobních oblastech.

Že situace je velmi nestálá, dosvědčuje i fakt, že Stellantis loni v druhé půli roku dosáhl čistého zisku 7,7 miliard Eur (195 mld. Kč). Je tak sice v plusu, dynamika je ale v tomto směru klesající (stejného období předloňského roku je spojeno se ziskem 8,8 mld. Eur, tedy 222,86 mld. Kč) a nejistota obrovská. Zpomalující zájem o elektrická auta a pokračující čínská expanze vede k šetření a rozdává výpovědi. „Musíme pracovat velmi tvrdě, abychom našim zákazníkům nabídli víc než Číňané,“ říká.

Pomůže ale něčemu takovému ono propouštění? Tohle konkrétní asi ne, rozdání výpovědí 400 lidem z vývoje ušetří firmě znamená při jejich mzdách (průměrný technik si ročně přijde na 120 tisíc dolarů, tedy asi 2,8 milionu Kč) úsporu asi 1,12 miliardy korun. To není na poměry takového gigantu, popsaný krok ale nelze vnímat osamoceně. „Stellantis pokračuje v příslušných strukturálních rozhodnutích napříč celým koncernem, které mají zlepšit efektivitu a optimalizovat náš finanční tok, neboť automobilová branže i nadále čelí nejistotám a mnohem vyššímu konkurenčnímu tlaku napříč celým světem,“ uvedla k rozdání výpovědí automobilka.

V tomtéž prohlášení stojí, že jakkoli firma chápe, že nejde o dobré zprávy, daný krok má umožnit, aby finanční zdroje zamířily do oblastí, ve kterých je to potřeba. Snad to pro jednou nebude do těch, ve kterých jsou znovu a znovu bezvýsledně páleny.

Čtyř sta výše postavených zaměstnanců Stellantisu, kteří pracují pro Jeep, dostalo padáka. Nezdar „elektrické revoluce” tlačí na snižování nákladů na všech úrovních, zaměstnanci nemohou být výjimkou. Ilustrační foto: Stellantis

Zdroj: AP

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.