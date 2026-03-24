Stellantis se k elektřině otáčí zády opravdu důkladně. Opouští i šampionát Formuli E, ač ho čtyřikrát vyhrál
Petr ProkopecAutomobilku ani nemůžete obvinit z oportunismu, neboť šampionát jistě neopouští proto, že by v něm nebyla úspěšná. Jen důkladně končí s drahou a neefektivní hrou na elektrickou budoucnost, účast ve Formuli E do toho zapadá.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Před několika málo lety jsem začal koukat na Formuli E a chvíli ve mně vyvolala větší zájem než Formule 1. Startovní pole bylo našlapané slavnými jmény, ať už šlo o značky nebo piloty. Ti si navíc uvědomovali, že elektrické monoposty jsou vesměs identické, načež je hlavně na nich, zda budou bodovat či nikoli. Docházelo tedy k velmi ostrým soubojům, obvykle v městském prostředí.
Chyběl u toho pořádný zvuk, větším problémem se ale stalo něco jiného - v zásadě to, co nyní táhne dolů samotnou Formuli 1. Víc než o čistokrevné závodění začalo jít o šampionát v nakládání s elektřinou v bateriích, což jen podtrhnula jiná podobnost s aktuálními ef-jedničkami. Tedy úpravy pravidel vedoucích k maximalizaci počtu laciných předjížděcích manévrů, kdy v podstatě nezáleží na tom, co je ten či onen pilot schopen předvést. Jako příklad lze uvést režim Attack Mode, který vám přinese zvýšení výkonu, ovšem až poté, co na určitých místech okruhu vyjedete mimo ideální stopu.
Elektrický šampionát tak i u mě ztratil na atraktivitě a nebýt toho, že se o něj čas od času zajímat musím z pracovních důvodů, neztratil bych s ním už ani vteřinu času. Což pořadatele jistě trápit nemusí, horší pro ně je, že šampionát nevede k tomu, co očekávaly automobilky, které se jej začaly účastnit. Tedy že klání elektrických monopostů vzbudí zájem o jejich sériové elektromobily.
V tomto kontextu tedy není překvapivý krok koncernu Stellantis, který ve Formuli E působil skrze značku DS Automobiles. A nebyl neúspěšný, po 142 odjetých závodech, ve kterých získal 4 mistrovské tituly, 18 vítězství, 55 pódií a 26 pole position, „FE” v srpnu, tedy na konci letošní konci sezóny, opustí. Tento krok zapadá do šiří strategie Stellantisu, který v elektřině přestal spatřovat budoucnost a raději draze přehodil výhybku. Hru otáčí opravdu důkladně, když dokonce do nabídky vrací diesely a benzinové motory bez špetky elektrifikace. Investovat v takové pozici do Formule E by nedávalo smysl.
Nebylo by překvapením, kdyby podobných oznámení v příštích měsících ještě pár dorazilo. Od příštího roku totiž Formule E přepřahá na monoposty čtvrté generace, u kterých mezinárodní automobilová federace klade ještě vyšší důraz na „udržitelnost”. Postaveny tedy musí být z minimálně 20 procent z recyklovatelných materiálů. A samotný vůz musí být navržen tak, aby byl po závodech znovu použitelný. Od výrobců se tak očekávají další investice do něčeho, co je pro ně v prvé řadě drahým koníčkem. Na takové rozmary dnes není čas.
Francouzi tak zkusí klientelu oslovovat jinak. Soustředit se budou na golfové šampionáty, stejně jako na jachtařské závody SailGP. Jestli něco takového povede k vyšším prodejům, je otázkou, sledovanost SailGP je ale vyšší než u Formule E, přičemž diváky nejsou primárně mladiství.
DS v šampionátu Formule E sice dosáhlo nemalých úspěchů, po obchodní stránce to však značce žádná pozitiva nepřineslo. Mateřský Stellantis navíc vidí svou buducnost v něčem jiném a v FE už peníze zjevně utápět nechce. Foto: DS Automobiles
Zdroj: Stellantis
