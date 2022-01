Stellantis končí s auty, kterých v ČR prodal 2 667, dodá je už jen ve verzích, které koupilo 6 lidí před 8 hodinami | Petr Miler

Fascinující důkaz zpřetrhaných vazeb mezi nabídkou a poptávkou dodává jako na zlatém podnosu koncern, který sdružuje mimo jiné značky Peugeot, Citroën a Opel. Přesně ty u nás loni prodaly skoro 2 700 aut šesti modelů na benzin a diesel, přesto všechny do jednoho končí.

Dnes je jeden z těch dnů, kdy jsme se v každém druhém článku museli podivovat nad tím, co za absurdity přináší doba plná politických tlaků na prodej zákazníky nevyžádaného zboží. Snad nejvíce krystalický důkaz dorazil z Nizozemska, kde se diví, že jim pod docela násilným tlakem na rozšíření prodejů elektrických aut rychle stárne automobilový park a lidé toho stále více najíždí ve stále starších autech. Kdo to jen mohl čekat v momentě, kdy žádaná nová auta uměle zdražíte, nepříliš žádané elektromobily zůstanou nadále drahé a jediným dostupným a použitelným autem pro obyčejného člověka zůstane ojetina nejčastěji ze sousedního Německa?

Ačkoli podobné důkazy toho, že jde o naprosto nesmyslný, naprosto neudržitelný a ve výsledku jen kontraproduktivní přístup, přichází už léta, nemění se nic. Naopak jsme svědky dalších a dalších kroků stejným směrem pramenících v absurdity ukazující, že přinejmenším některé automobilky už zcela rezignovaly na snahu vycházet svou nabídkou vstříc poptávce. Do prodeje pak pouští prostě jen to, co zapadne do požadavků diktovaných zejména stále drakoničtějšími regulacemi EU.

A ten poslední je skutečně fascinující. Koncern Stellantis totiž informuje o konci prodeje modelů Peugeot Rifter, Peugeot Traveler, Citroën Berlingo, Citroën SpaceTourer, Opel Combo Life a Opel Zafira Combi v jakýchkoli jiných než elektrických verzích. Jde výlučně o osobní verze dodávek, tedy nikoli dodávky jako takové, přesto bez velkého přemýšlení můžeme říci, že zrovna k takovým autům se elektrický pohon hodí jako šortky k opernímu představení, to jsme vám názorně ukazovali několikrát. Jenže relativně velká auta vykazují relativně vysokou spotřebu benzinu nebo nafty, tedy i relativně vysoké emise CO2. A protože se emise těchto modelů započítávají do prodejů osobních aut, Stellantisu se to ne a nehodí, poptávka nepoptávka, realita nerealita.

Pokud nyní máte pocit, že musí jít o velmi okrajové zboží, jehož zastavení prodeje skoro nic neznamená, mýlíte se. Osobní verze dodávek jsou po úpadku MPV v posledních letech docela „věc”, a tak se jen v Česku loni zmíněných modelů prodalo dle statistik SDA 2 673 kusů. A bavíme se skutečně jen o oněch osobních verzích. To je docela hodně aut a třeba takový Peugeot Rifter nebo Citroën Berlingo jsou s 909 resp. 1 161 prodeji za rok 2021 v podstatě prodejní hity.

Takové zboží bychom si v nabídce hýčkali a za jiných okolností by to jistě udělal i Stellantis, ne však v momentě, kdy spolu s námi žije v ekonomice, která tu tržní připomíná už jen z TGV. Euro-americký koncern tak nezajímá, že z oněch 2 673 aut se v Česku loni prodalo s elektrickým pohonem jen 6 aut, přičemž třeba v případě Rifteru a Berlinga šlo (dohromady) o jeden jediný vůz. V stínu těchto čísel dává rozhodnutí Stellantisu perfektní smysl. 2 667 vs. 6 aut? Není co řešit, prodávat budeme jen ta druhá...

Tisková zpráva firmy pochopitelně neříká, že by k takovému závěru došla pod bičem otrokáře, hovoří o tom, že společnost dělá „odvážné rozhodnutí, když urychluje přechod těchto modelů na elektrické motory ve prospěch zákazníků” nebo že jde o rozhodnutí „učiněné proto, aby tyto modely mohly zůstat i nadále žádoucí”. Není 1. duben a toto není Dikobraz, Stellantis resp. jeho značky ve svých tiskových zprávách skutečně s vážnou tváří tvrdí, že za výše zmíněné situace jde o krok ve prospěch zákazníků, pro které jen tak zůstanou žádoucí. Pro těch 6 možná, pokud tedy nejde jen o dealery a samotnou automobilku...

Abychom byli maximálně korektní, pořád se nám nechce věřit, že by se to celé týkalo i České republiky. Nicméně získat v pátek večer vyjádření od českých zastoupení těchto tří značek není reálné a dostupné tiskové zprávy Stellantisu, Citroënu, Peugeotu či Opelu o výjimkách nehovoří. Stellantis ve své evropské tiskovce hovoří o celé Evropě „s výjimkou Švýcarska a balkánských zemí”, nizozemská filiálka pak jen o celé Evropě resp. EU. Tak ještě je tu naděje, že Česko je pro Stellantis Švýcarsko. Nebo balkánská země. Nebo že aspoň Fiat (ač je součást Stellantisu a nabízí obdobná auta) bude trhat partu, protože o jeho modelech zmínka nepadla. V pondělí zjistíme více a zprávu případně doplníme.

