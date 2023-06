Stellantis už otevřeně lidem neprodá to, co chtějí, vnucuje jim elektrifikované modely i tam, kde nemusí před 8 hodinami | Petr Prokopec

Mohlo by něco ještě jasněji svědčit o tom, že se výrobci více řídí přáními politiků než zákazníků? Zájem o ten či onen model, popř. jeho verzi v určitých místech už Stellantis nezajímá, řídí se budoucí oddaností jednotlivých amerických států kalifornským emisním standardům.

Vždy jsem žil v přesvědčení, že hnacím motorem každé firmy je zisk. S tím sice můžete mít z etického hlediska problém, ten však mizí ihned poté, co se na celou záležitost podíváte z druhé strany. I vy totiž od zaměstnavatele očekáváte výplatu, nikoli pouhé poděkování. To sice může zahřát u srdce, ovšem splátku na hypotéku jím nesplatíte, stejně jako za něj nepořídíte nákup. Automobilky pak logicky nemohou lidem rozdávat auta zadarmo, se ztrátou či za pouhé náklady. Pokud by se tak stalo, neměly by na vývoj těch nových.

Přesto všechno začínáme být pomalu dennodenně svědky pomalu sebevražedných rozhodnutí. S tím aktuálně nejpřekvapivějším přišel koncern Stellantis, jenž oznámil, že přestává do 14 amerických států, které přijaly přísnější kalifornské předpisy, dodávat vozy osazené pouze spalovacím ústrojím, i když mu to nikdo nezakazuje. Na úplný zákaz jejich prodeje sice nedochází, nicméně zákazníci, kteří nebudou chtít hybridní nebo elektrické vozy, musí ty spalovací výslovně objednat a zadat do výroby. A pak doufat, že jim nějaký za pár měsíců přijde.

Daný tlak výrobce by ještě šel pochopit, pokud by Stellantis byl emisními standardy CARB ohrožen či omezen, ať zůstaneme u automobilové hantýrky. Jenže tak tomu není ani náhodou. Tato pravidla aktuálně neznamenají nic a nově je v Kalifornii (stejně jako třeba v New Yorku či Washingtonu) vyžadováno, aby do roku 2026 vzrostl počet vozů s nulovými emisemi na 35 procent. S rokem 2030 je pak spojen 68procentní podíl, s rokem 2035 pak stoprocentní. Na rozdíl od Evropské unie však politici jako vozy s nulovými emisemi počítají i plug-in hybridy, nikoli jen elektromobily či vodíková auta.

Stellantis přesto jedná už nyní, a to takto razantně. Je to o to, překvapivější že jde o krok koncernu, v jehož čele stojí Carlos Tavares, který se totiž dosud profiloval jako bojovník s nesmyslnými politickými nařízeními. A pokaždé mluvil o tom, že daný tlak nic dobrého nepřinese.

Nyní nicméně Stellantis vykročil poklesu prodejů vstříc, navíc s nesmyslným předstihem. Opravdu se tak nelze divit dealerům, kteří s daným rozhodnutím mají problémy. „Většina z nás předpokládala, že jakmile začnou standardy CARB v roce 2026 platit, dojde na jisté alokační výzvy. Fakt, že se tak děje již v půli roku 2023, je překvapením,“ uvedl Brian Maas, prezident kalifornské dealerské asociace. A dodal, že onen tlak pouze řadu prodejců poškodí. A stejně tak může skončit i životní prostředí.

Stellantis totiž pro změnu ve státech, které se k přísnějším procedurám nepřipojili, hodlá tlačit na vozy se spalovacím ústrojím a ty elektrifikované nabízet jen na objednávku. „Pokud tedy lidé budou chtít třeba Wrangler s benzinovým ústrojím, jednoduše vyrazí do Rena, Vegas nebo Phoenixu,“ uvedl dále Maas. To přitom znamená, že ony zákazníky hned na úvod vlastnictví čeká cesta dlouhá i pár set kilometrů, během které dojde na zbytečnou produkci emisí.

Koncern tak sice nahlas mluví o ochraně klimatu, reálně však kráčí proti takové misi. Mnohem podstatnější pro samotnou firmu je ale skutečnost, že si takto odhání zákazníky. Onen Wrangler totiž snadno může nahradit třeba Ford Bronco. A přestože modrý ovál je do elektrifikace rovněž celý divý, s podobným nesmyslem zatím nevyrukoval. Bude tak zajímavé, jak se vše vyvrbí. Vůbec by nás ale nepřekvapily ani žaloby mnohých prodejců.

Wrangler 4xe je jedním z těch plug-in hybridních aut, na které prší spíše chvála než kritika. Ovšem ani tak jej každý nechce, či si jej nemůže dovolit. Pokud ovšem takoví zákazníci žijí ve státech, které přijali přísnější emisní standardy, musí se při objednávce buď obrnit trpělivostí, popř. vyrazit za hranice. Foto: Jeep

