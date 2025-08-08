Stellantis vrací do nabídky osmiválce způsobem, ze kterého se Tavares bude obracet ve svém manažerském hrobě
před hodinou | Petr Prokopec
Pokud by dnes Carlos Tavares navštívil jakékoli americké dealerství značky spadající pod koncern Stellantis, asi by nevycházel z údivu. Kde totiž ještě před rokem vládla ponurá nálada, tam je nyní veselo. Za vším stojí právě odchod tohoto portugalského manažera, který se rozhodl zelenou ideologii upřednostnit před vším. Z toho důvodu zavelel k eliminaci osmiválců, což byl jeden z kroků, proč koncernu začali mizet zákazníci ve velkém. Jak se ale ukázalo u značky Ram, stačilo je vrátit do nabídky v nezměněném stavu, a lidé se rázem začali šikovat do fronty a otevírat peněženky doširoka.
Nemělo by nás tedy asi překvapit, že podobné změny můžeme očekávat také u dalších výrobců spadajících pod křídla Stellantisu. V případě Jeepu je potvrdil šéf této značky Bob Broderdorf, který ale dříve dlouho přešlapoval na místě, patrně kvůli Tavaresovi za zády. Jím řízená automobilka totiž v roce 2020 představila po dlouhých 40 letech osmiválcový Wrangler. Loni pak přišla s verzí 392 Final Edition, která měla být labutí písní pro motor V8. Jenže silný zájem klientely si vyžádal návrat této jednotky i pro modelový rok 2025.
Nově pak dle Broderdorfa osmiválec nikam nezmizí ani po letošním Silvestru. „Je zjevné, že řev 6,4litrové jednotky miluje opravdu hodně lidí. A se vší touhle láskou, proč by motor V8 měl skončit? Fanoušci Jeepu, nemusíte se tedy rozhodně obávat, neboť Hemi má u nás svůj domov. Dostupnost verze 392 Wrangler tak jen navýšíme, a co více, výkon a projev tohoto motoru budou k dispozici i u ostatních modelů značky, přičemž nové projekty jsou už na cestě,“ uvedl šéf americké automobilky v tiskovém prohlášení.
Jeep tedy s osmiválci nejenže do budoucna počítá, ale nasadí je v ještě větší šíři než dosud - dočkat bychom se tedy mohli i takových aut, jako třeba Grand Cherokee SRT či Trackhawk, u kterých by osmiválec mohl produkovat daleko více než 476 koní, jež nabízí pod kapotou Wrangleru. Původní kupci „finální“ verze sice dnes mohou trochu naštvaní, neboť někteří mohli tento off-road kupovat s očekáváním, že jde o konečnou stanici a jejich vůz si bude dobře držet hodnotu. Teď bude realita jistě aspoň částečně jiná.
Přesunout se můžeme ke značce Dodge, která chtěla osmiválce nahradit elektrickým pohonem. Nový Charger Daytona je ale neskutečný propadák, přičemž automobilka něco takového tušila už dopředu. I proto byl ještě za Tavarese odklepnut vývoj šestiválcové verze. Jenže u té se zjevně nabídka nezastaví. Dodge totiž na dnešek chystá v rámci akce Roadkill Nights, kterou sponzoruje již deset let, odhalení nového muscle caru. A většina už tuší, oč půjde.
Nápovědou je dnešní datum, tedy 8. 8., které jasně prozrazuje příchod osmiválcové novinky. Hemi se tedy nejspíš vrátí pod kapotu Chargeru (kam jinam?), i když prý něčemu takovému měla bránit velikost motorového prostoru. Automobilce se ale zřejmě vše povedlo vyřešit, načež je už jen otázkou, kdy takové provedení zamíří do prodeje. Fanoušci si ale nejspíše budou muset počkat déle než u Jeepu, jehož osmiválcové novinky lze očekávat v řádu měsíců.
Wrangler se měl s motorem V8 rozloučit loni, nakonec jej ale značka bude nabízet i v příštích letech, dokonce u vícero modelů. Foto: Jeep
Zdroje: Jeep, Dodge
