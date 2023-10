Stellantis vytáhl do boje s Číňany s celou rodinou aut, hned to první ale nedokáže ani vyrovnat svého předchůdce před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Budeme tleskat každé snaze evropských automobilek postavit se Číňanům konkurenceschopnými produkty namísto cel či nových regulací. Máme ale pocit, že konkrétní cesta, jakou se vydal Stellantis, k úspěchu jednoduše nepovede.

Tento týden Citroën odhalil čtvrtou generaci modelu C3. Ten bude zpočátku k mání pouze v elektrickém provedení, u kterého nás nenapadá, jak by mohlo být na trhu úspěšné. Dotace na tato auta jsou stále nižší či zmizely zcela. Bez nich tu ovšem máme drahé auto s omezenou využitelností. Stačí si vzít jen dvě fakta - 4 015 milimetrů dlouhý vůz vyráběný na Slovensku v Trnavě má s cenou startovat na 23 300 Eurech (cca 576 tisíc korun).

Citroën novinku tituluje jako dostupnou, za něco takového ale můžeme považovat leda dosluhující provedení startující na 329 900 Kč. Za tuto sumu dostanete 83 koní, které vás dovezou na stovku za 13,3 sekundy. Stačí nicméně rozpočet navýšit na 415 tisíc, a již dostáváte sice tutéž přeplňovanou jedna-dvojku, ovšem naladěnou na 111 koní. S nimi pak akcelerace zabere jen 9,4 sekundy, přičemž 45litrová nádrž by vám měla vystačit na 850 kilometrů.

Co vedle toho nabídne e-C3? Jen horší dynamiku a dojezd, a to i přes vyšší výkon. Elektrická jednotka sice produkuje 113 koní, nicméně ty musí tahat mnohem vyšší hmotnost danou lithium-železito-fosfátovými bateriemi o kapacitě 44 kWh. Stovku tak zdoláte až za 11 sekund, zatímco nejvyšší rychlost byla omezena na pouhých 135 km/h. Vedle toho je 198 km/h současné verze doslova závratné tempo, elektrickou marnost pak korunuje dojezd 320 km, který navíc budete „obnovovat” desítky, ne jednotky minut.

Vskutku nás tedy nenapadá jediný důvod, proč po ukončení prodeje třetí generace mířit do showroomů a nikoli do autobazarů. A nejinak tomu bude i v roce 2025, kdy by Citroën e-C3 měl dorazit v dostupnější formě. Za 19 900 Eur (492 tisíc korun) totiž nabídne jen 200 kilometrů dojezdu. Ani to nezní jako recept na úspěch, ostatně v roce 2019 za tutéž částku nabízela Škoda Citigo-e větší použitelnost. Ani z tohoto vozu se ale ve finále nestal bestseller.

Jak se zdá, Francouzi jsou si vědomi toho, že při prvním rozdávání pokeru vyfasovali pouze jednu dvojičku, se kterou se toho moc nedá uhrát. A proto již naplno rozkopávají zadní vrátka oznámením, že C3 dorazí i v čistě spalovací verzi, která bude podstatně levnější. Navíc by neměla být sama, koncern Stellantis totiž čtvrtou generaci hatchbacku usadil na novou platformu Smart Car. Ta má podepírat zhruba sedm modelů, jež mají být odpovědí na čínskou expanzi.

Renaud Tourte, který je za novou architekturu zodpovědný, přitom již naznačil, že mezi chystanými novinkami nebude chybět nástupce Citroënu C3 Aircross, tedy malé, ovšem sedmimístné SUV. S ním pak bude spřízněn nový Opel Crossland, stejně jako připravovaný Fiat Panda. Dle Tourteho se s elektrickým ústrojím nepočítá u celé této skupinky, mnohé by tak zájem opravdu vzbudit mohly. Zda se ale budou prodávat ve velkém, záleží také na čínské odezvě.

Stellantis pak uvádí, že výroba každého vozu posazeného na platformě Smart Car bude zpočátku probíhat pouze v Trnavě, v případě velkého zájmu jsou ovšem připraveny továrny jinde v Evropě či v Maroku. Zda se v nich však montážní linky skutečně rozjedou, je v tuto chvíli ve hvězdách. Za nás tomu ale mnoho šancí nedáváme. Tedy pokud Maroko nenahradí Trnavu jen proto, že dělníci v Africe pobírají menší plat než ti slovenští.

Čtvrtá generace C3 startuje pouze s elektrickým ústrojím. Za zhruba 576 tisíc korun vám nabídne 320 km dojezdu, což opravdu nezní jako recept na úspěch. Základ vozu, tedy platforma Smart Car, má posloužit i dalším novinkám. Pokud ale nabídnou podobné množství muziky za peníze, stěží mohou zabodovat. Foto: Citroën

Zdroj: Auto News, Citroën

Petr Prokopec

