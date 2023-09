Stellantis pochopil, že sázkou jen na elektromobily nic nezíská, další původně elektrické auto dostalo spalovací motor před 3 hodinami | Petr Prokopec

Ještě na počátku léta se mluvilo o tom, že nedorazí s jiným než elektrickým pohonem, od té doby ale uběhlo hodně vody. V mezičase přišel třeba spalovací Jeep Avenger, teď je tu nový Fiat 600, který bude s hybridním pohonem skoro o polovinu levnější než elektrická verze.

V 50. letech minulého století se Fiat rozhodl, že stvoří konkurenci pro Volkswagen Beetle a Renault 4CV. Světlo světa tak spatřil 3,22metrový hatchback s názvem 600, který neodpovídal pouze objemu motoru, ale rovněž ceně . základní provedení si zákazníci mohli pořídit za 590 tisíc lir, což odpovídá dnešním zhruba 200 tisícům korun. To je ovšem částka, o které si dnešní klientela může nechat pouze zdát. Jakkoli se totiž Fiat 600 vrátil do nabídky italské značky, dosud byl k mání jen jako elektromobil startující na 35 950 Eurech. To je cca 880 tisíc korun, u nás auto zatím oficiálně k mání není.

I když koncern Stellantis, pod který Fiat spadá, mluví o své elektrické budoucnosti jako jediné možnosti od rána do večera, nejspíše každému manažerovi se špetkou zdravého rozumu bylo jasné, že tohle auto na rozdíl od předchůdce ani nemůže zabodovat. S poměrně vysokou cenou totiž není spojena zrovna enormní využitelnost, jakkoli při nárůstu délky na 4 171 milimetrů lze Fiat 600e považovat za rodinné auto. To ovšem s bateriemi o kapacitě 54 kWh zvládne pouze 400 normovaných kilometrů, reálně jich bude tak 200 až 300 podle stylu jízdy. Přední kola pak roztáčí 156 koní a 260 Nm.

Prosadit se na trhu jen s tímhle opravdu dost dobře nešlo a poučen z fiaska čistě elektrického Jeepu Avenger (Jeep také spadá pod Stellantis, kdyby se někdo podivoval) koncern nehodlal čekat na další propadák. Fiat proto už teď přichází s oznámením další verze, která uspěje mnohem snáz. Na domácím trhu totiž bude startovat na 19 950 Eurech (cca 487 000 Kč), tedy pomalu na polovině. Za tím pochopitelně stojí odklon od elektrického pohonu, místo něj varianta 600 Hybrid sází hlavně 1,2litrový benzinový tříválec (100 koní), kterému pomáhá elektromotor (29 koní) zasazeného do šestistupňové automatické převodovky.

Jakkoli je tento vůz schopen jízdy čistě na elektřinu, jeho dojezd při maximální rychlosti 30 km/h činí pouhý jeden kilometr. Elektrická část ústrojí je zde tedy hlavně proto, aby vykompenzovala jisté váhání turbodmychadla spalovací jednotky. Zrychlení na stovku se tak má odehrát za 11 sekund, což sice není nic světoborného, dynamika ale prioritou při vývoji jistě nebyla. Šlo tu hlavně o provozní efektivitu a odpovídající emise CO2 - průměrná spotřeba auta má činit 4,7 l/100 km.

Veškerá data jsou zatím předběžná, hybridní varianta má totiž zamířit do prodeje až na počátku příštího roku. Fiat navíc dodává, že se tak stane pouze na trzích, které na elektromobily ještě nejsou připravené. Když si nicméně uvědomíme, že od 1. ledna 2024 dochází mnohde na redukci či úplný konec dotací, stejně jako jsou umenšovány další výhody elektromobilů, je více než jasné, že 600 Hybrid bude nakonec k mání skoro všude a elektrického sourozence překoná kdekoli, kde to Stellantis dovolí. Počet vyrobených aut bude jistě uměle omezován.

Aktuálně tak už jen dodáme, že stejně jako bateriové provedení disponuje i to benzin-elektrické schránkami v interiéru, které dokáží pojmout až 15 litrů drobností. Do zavazadelníku se pak vejde dalších 385 l, o ekologický kredit vozu se dále zasazují sedadla potažená recyklovanou látkou a palubní deska vyrobená z bio-plastů. Majitelům pak má dále pomoci se snižováním jejích uhlíkové stopy systém Trip Report analyzující jejich jízdní styl a navrhující jisté korekce.

