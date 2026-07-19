Stellantis znovu překopal své plány. Tohle je jediná novinka Lancie pro dalších pět let, velké změny čekají i Alfu Romeo
Petr ProkopecStellantis vyrazil kompletně novým směrem a bylo jasné, že na nabídkách jeho jednotlivých značek to bude znát. Nová produktové do roku 2030 konkrétněji ukazuje, co máme a nemáme očekávat.
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Stellantis znovu překopal své plány. Tohle je jediná novinka Lancie pro dalších pět let, velké změny čekají i Alfu Romeo
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Stellantis vyrazil kompletně novým směrem a bylo jasné, že na nabídkách jeho jednotlivých značek to bude znát. Nová produktové do roku 2030 konkrétněji ukazuje, co máme a nemáme očekávat.
Lancia byla kdysi slavná automobilka nabízející řadu výjimečných vozů, po příchodu nového milénia se ovšem její portfolio začalo povážlivě scvrkávat. Postupně do něj tak začala spadat vlastně pouze auta jiných značek, byť opatřená logem zahrnujícím volant a kopí. Z nich pak nakonec zůstal pouze hatchback Ypsilon, načež bylo rozhodnuto, že Lancia dožije už jen s tímto modelem, a to pouze na domácím italském trhu.
Jenže se stal zázrak, značka odmítla zemřít a její prodeje jediného vozu v jediné zemi velmi často překonávaly i registrace Alfy Romeo, jakkoliv ta měla nabídku širší a pořídit si ji mohli lidé po celém světě. Koncern Stellantis tak nakonec rozhodl, že Lancia stojí za záchranu. A protože u jeho kormidla v té chvíli stál Carlos Tavares, nebylo překvapením, že k návratu na vrchol mělo dojít za pomoci elektrických aut.
Na tento krok naštěstí nedošlo, s drahým a zákazníky nežádaným pohonem by totiž Lancia skutečně zamířila do propadliště dějin. Na druhou stranu je však otázkou, zda tato značka vůbec ještě zažije světlé zítřky. Koncern Stellantis, pod který spadá, totiž nedávno ohlásil totální restart, který Lancii do popředí nestaví. A aktuálně zveřejněná produktová mapa do roku 2030 potvrzuje, že Lancia během následujících pěti let počítá pouze s jedinou novinkou - crossoverem Gamma, který můžete vidět na fotkách okolo.
Tato novinka není ukuchtěna podle Tavaresova receptu, vedle elektrického pohonu tedy bude k dispozici také se spalovacím motorem. Nicméně dle původního oznámení měla Lancii Gamma v roce 2028 doplnit také nová Delta. S tou se zjevně už nepočítá, tedy nikoli pod hlavičkou této značky. Místo toho by nejspíše měla dorazit do prodeje jako zcela nová Alfa Giulietta.
Ona produktová mapa totiž odhaluje daleko více novinek u této značky než u Lancie. Její nový hatchback má stát na platformě SLTA One, přičemž podobně jako většina novinek Stellantisu pro evropské trhy bude k mání s elektrickým a spalovacím pohonem. To je stejný popis, jaký se ještě pár týdnů zpátky hodil na Deltu cílící na stejného prémiového zákazníka.
Vše má souvislost s novou koncernovou hierarchií, kdy do budoucna tempo budou udávat čtyři hlavní značky, a to Fiat a Peugeot v Evropě a Jeep a Ram v Americe. Alfa Romeo je pak spolu s Lancií, Maserati a DS zástupcem prémiového a luxusního segmentu, což znamená, že na ní Stellantis sice nebude vyloženě šetřit, zároveň však nedovolí žádné větší imvestice.
Nový přístup se přitom evidentně dotkne chystaných nástupců modelů Giulia a Stelvio. Dle původních plánů měla být nová generace SUV už na světě, nakonec však Alfa Romeo prodloužila život současným provedením až do roku 2028. A podle produktové mapy je dost možná hodlá nahradit pouze jedním vozem. Tedy pokud se vůbec rozhodne, že ho nakonec odklepne.
Co je naopak jisté, to jsou další modely od divize Bottega Fuoriserie. Podle mluvčího značky se má jednat o podobné vozy jako supersport 33 Stradale. Stellantis tedy chystá poměrně zásadní škatulata, a protože již bylo rozhodnuto, kdo je hlavní proud a kdo vedlejší, jednotlivé značky si snad nepolezou do zelí tak jako dosud.
Nová Gamma je jedinou novinkou Lancie do roku 2030. Postavena je na stejných základech jako Peugeot 408 či DS No8, oproti nim se však kratší a vyšší, což má za následek trochu jinou linii střechy, která se svažuje méně agresivně. Foto: Lancia
https://t.co/zagLvVdyo9 pic.twitter.com/YHZUthWlek— Tango Down (@Tangocharliejui) July 14, 2026
Zdroje: Stellantis, Tango Down@X
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