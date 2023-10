Stellantis zuří, odbory bez varování zastavily výrobu nejprodávanějšího auta koncernu, škody jdou do stovek miliard 24.10.2023 | Petr Prokopec

Tohoto auta se prodá víc jak půl milionu kusů za rok, takže si dokážete představit, jak moc velké ztráty může způsobit zastavení výroby byť na pár dnů. I proto se někteří začínají ptát, zda odbory nepřetahují strunu - automobilky, které takto přijdou o stovky miliard, stěží budou k zaměstnancům štědré.

Neštěstí zřejmě nechodí po horách, nýbrž po automobilkách. Nejprve branži zasadil nemalou ránu koronavirus, poté se výrobci museli potýkat s nedostatkem mnohých komponentů. Když je jich konečně dost, začaly jim ubývat objednávky a do toho přišla jako blesk z čistého nebe stávka odborů. Ta odstartovala 15. září a vůbec poprvé v historii organizace UAW (United Auto Workers) je směřována proti celé detroitské trojce. Tedy proti automobilkám Ford, General Motors a Stellantis.

Dle odborů tyto společnosti jen za první letošní půlrok dosáhly kumulovaného zisku 21 miliard dolarů (cca 483,86 mld. Kč), a proto by bylo spravedlivé, aby dělníci dostali svůj díl. Otázkou nicméně je, co přesně tím odbory míní. Stávka a vyjednávání se táhnou již déle než měsíc, pročež se stále více lidí začíná ptát, zda prezident UAW Shawn Fain netlačí na pilu až příliš, neboť odmítá nabídky, které jsou k zaměstnancům bezprecedentně štědré. A platí to jen víc poté, co aktuálně zavelel k dalšímu kolu, které ochromilo koncern Stellantis.

Nově totiž 6 800 dělníků opustilo linky v továrně ve Sterling Heights, která je jedinou, kde se vyrábí pick-up Ram 1500, nejprodávanější model koncernu, který oslovuje 500 až 600 tisíc lidí ročně. Tento krok měl Stellantis „rozzuřit“, neboť koncern se zjevně domníval, že je již velmi blízko dohodě. „Naše nabídka odpovídá požadavkům. Místo toho se UAW rozhodla, že dále poškodí celý automobilový průmysl, stejně jako místní, státní i národní ekonomiky. Tato strategie bude mít dalekosáhlé následky,“ uvedl koncern.

Odbory kontrují tím, že nabídka Stellantisu je horší, než s jakou se vytasily Ford a GM. A ani ty neuspěly. Všechny automobilky sice nabízí 23procentní zvýšení mezd v horizontu čtyř let, nicméně jsou tu jisté rozdíly v detailech. Stellantis kupříkladu odmítá splnit požadavky týkající se reakce na inflaci, stejně jako odmítá vyplácet podíl na zisku agenturním dělníkům. Přičemž odbory odmítají jakkoli ustoupit, Fain tak evidentně hraje vabank.

Právě to mu ale ve finále může zlomit vaz, třeba požadavek na 32hodinový pracovní týden místo stávajícího 40hodinového považují i někteří zástupci UAW za nerealistický. „Pokud nepřistoupí na tyto požadavky, co se stane poté?“ ptá se Dawn Krunzel, vedoucí týmu továrny v Toledu v Ohiu, kde se vyrábí Jeepy. „Doufám, že Fain je dost chytrý na to, aby si řekl, že takový tlak již stačí. Nikdy přece nedostanete vše, co chcete,“ dodává.

Jak se nicméně zdá, odbory zatím mají kam výrobce tlačit. Minulý týden totiž vystoupil se svým plačtivým projevem Bill Ford, dědic modrého oválu. Ten oznámil, že nelze již dále navyšovat mzdy, neboť by tím byly ohroženy investice automobilky do nových technologií a produktů. Ovšem pouhý den poté automobilka uvedla, že vyplatí přes 600 milionů dolarů (13,82 mld. Kč) akcionářům. Právě takové kroky pozici Faina upevňují.

Dle odhadů společnosti Anderson Economic Group prý stávka vyšla Ford, GM a Stellantis již na 9,3 miliardy dolarů (214,28 mld. Kč), polovina zisku za první letošní pololetí tedy vylétla komínem. Pro Detroitskou trojku je pak špatnou zprávou fakt, že dosud se jí účastní „pouze“ 40 tisíc dělníků, tedy necelá třetina z více jak 150 tisíc členů UAW pracujících právě pro tyto tři značky. To může být ještě zajímavé.

V případě poslední zmiňované automobilky zastavil výrobu RAMu 1500, nejprodávanějšího auta celého koncernu.

