Štěstí v neštěstí: VW v prodejích elektromobilů doma překonal Teslu. „V září ale spadne gilotina," varuje expert

/ Foto: Volkswagen

Kolem elektrických aut Volkswagenu se v poslední době šíří samé špatné zprávy, a tak Němci mohou brát jako vzpruhu, že alespoň v Německu o prsa překonali zdánlivě neporazitelnou Teslu. Jenže bude zase hůř, varuje profesor Dudenhöffer.

Volkswagen v poslední době neprožívá zrovna zlaté časy, valí se na něj jedna špatná zpráva za druhou. Jsou to jen první dopady jeho neomalenosti, kdy se rozhodl ignorovat přání zákazníků a vsadit vše na politickou kartu. Nabízí tedy stále více aut nevyžádaných trhem a stále méně vozů, po nichž lidé touží, což nevyhnutelně vede k tomu, ze sklízí, co zasel. První záchvěvy potíží jsou neoddiskutovatelným faktem, stejně jako jejich hlavní příčina, firmu to ale v tuto chvíli jistě neodradí pokračování stejným směrem.

Šéf automobilky sice říká, že „střecha je v plamenech”, zjevně ale nehoří dost jasně na to, aby začal hasit. Slýcháme tak o naprostém fiasku elektrických modelů v klíčové Číně, ani v Evropě ale situace není růžová. Automobilka musí omezovat výrobu elektromobilů kvůli menšímu než očekávanému zájmu a sama vidí, že lidé dávají přednost benzinovým a dieselovým autům, od kterých se odvrací. Výhledy do budoucna v jeho domácím Německu navíc nejsou pozitivní, když 73 procent tamních zákazníků nechce elektromobil skoro za žádnou cenu, přesto se ve všem tom neštěstí najdou i pozitivní záblesky.

Podle dat údajů Federálního úřadu pro motorovou dopravu (KBA) se VW za prvních sedm měsíců letošního roku podařilo prodat v Německu 41 475 elektromobilů, což jej po dlouhé době zařadilo znovu před Teslu, která Němcům dodala 40 289 vozů. Je to vítězství o pověstná prsa a s ohledem na výše zmíněné tak trochu Pyrrhovo vítězství, nepochybujeme ale o tom, že to Němce těší a berou to jako další vzpruhu pro své mlácení do zavřených dveří. Jejich radost navíc nemá trvat dlouho.

Pro německou televizi ntv situaci okomentoval profesor Ferdinand Dudenhöffer z Center Automotive Research (CAR), ekonom a jeden z největších automobilových expertů v Evropě. Podle něj VW může být na koni nanejvýš pár měsíců, neboť už v září „spadne gilotina”. Od prvního měsíce nového školního roku totiž budou moci v Německu o dotace žádat pouze soukromé osoby prakticky bez jakékoli výjimky - neprojdou dotace ani na služební vozy určené také pro osobní účely, operativní leasingy pro koncové zákazníky, auta pro charity, prostě pro nic jen zdánlivě připomínající firemní využití. A to VW bude bolet.

„Jakmile vládní podpora pro firemní zákazníky a uživatele skončí, bude to pro VW velmi nebezpečné. Gilotina spadne 1. září,” řekl zakladatel a šéf CARu pro ntv. „Objednávky elektrických VW výrazně prořídnou, ve statistikách registrací se to ale projeví až o dva až tři měsíce později,” dodává. Podmínky se pochopitelně změní pro všechny, problémem pro VW ale je, že v jeho prodejích elektromobilů jsou služební vozy zastoupeny mnohem víc než v případě Tesly, ta má podstatně větší podíl soukromých kupců. Pro ty budou dotace dál k dispozici.

Dudenhöffer tedy očekává, že karta se od září zase obrátí a Tesla se do konce roku vrátí na první pozici. Bude to ale konečná? Podle německého profesora ne. „Na lov VW se vydalo mnoho značek,” řekl šéf CARu v narážce na zejména čínské automobilky. „Za 18 až 24 měsíců se ukáže třeba skutečná pozice BYD,” předpovídá. Pak možná bude mít problém i Tesla...

Elektromobily VW se před koncem dotací pro firmy v Německu dostaly do čela pelotonu. Jenže dostaly se tam i právě kvůli němu. A s ním z něj mají také odkráčet. Foto: Volkswagen

Zdroje: ntv, CAR, KBA

Petr Miler

