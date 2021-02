Steven Seagal je teď ambasadorem auta, s ničím normálním ale zdaleka nepočítejte před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Highland Systems

Dokážete si slavného herce představit, jak „šaškuje” třeba před nejnovějším Hyundai? Asi ne, muž opředený aurou někdejšího agenta CIA ale nemá problém spojit své jméno s vojensky vyhlížejícím obojživelným pancéřákem s původem na Ukrajině.

Na tzv. seagalovkách vyrostla asi většina dnešních čtyřicátníků. Po snímcích se Sylvesterem Stallonem, Arnoldem Schwarzeneggerem či Jeanem-Claudem Van Dammem šlo o nemalé zpestření tehdejší hollywoodské kinematografie, neboť aikido nebylo až tak známé jako třeba karate. Okolo Stevena Seagala se navíc šířila aura bývalého agenta CIA, který měl u známé agentury na starosti tajné operace. Rázem tak v podstatě každý věřil, že to, co dělá na plátně, zvládá i ve skutečném životě, jakkoliv ony historky nebyly nikdy oficiálně potvrzeny.

Neznamená to ovšem, že by Seagal neměl se strážci zákona nic společného. Po svém návratu z Japonska mnohé policisty školil v bojovém umění. Nakonec mu dokonce bylo legendárním šerifem Harrym Lee nabídnuto, aby se stal součástí sboru a své zážitky z této éry pak zvěčnil v televizní reality show. Tím jeho angažmá ve službách zákona neskončilo, v posledních letech totiž trénoval i srbské speciální vojenské jednotky. Díky tomu se chlubí tamním občanstvím a jako velký podporovatel Vladimíra Putina má i to ruské.

Mimo to je herec velkým milovníkem zbraní, dle svých slov jich na ranči v Coloradu má tisíce. To ostatně koresponduje s jeho obdivem k Rusku, neboť mnoha tamním zbrojařským firmám dělá ambasadora. Je také vyslancem země ve Spojených státech, kde silně lobbuje za zrušení sankcí uvalených na ruské sportovní zbraně. Momentálně pak herce najdeme v Abú Zabí, kde se účastní veletrhu vojenské techniky IDEX 2021. Tam vystavuje své novinky i česká Tatra, té nicméně Seagal podporu nepřislíbil.

Místo toho je hollywoodská hvězda pracuje pro společnost Streit Group, která byla založena v Kanadě ruským emigrantem Guermanem Goutorovem. Od roku 2005 nicméně operuje právě v Abú Zabí, přičemž její specializací jsou pancéřovaná luxusní vozidla a lodě. Nyní se rozhodla oba směry spojit do jednoho, načež byl na veletrhu představen prototyp nového pancéřovaného obojživelníku Storm, jenž se navíc ještě může pochlubit elektrickým pohonem. A pochopitelně také Seagalem v roli ambasadora.

Novinka původně odstartovala jako projekt ukrajinské společnosti Highland Systems, nicméně ta se před dvěma lety dostala do problémů kvůli nedostatku financí i technických kapacit. Se zájmem o spolupráci proto byla oslovena firma Streit Group, která měla velký zájem. Již za pouhých pět měsíců tak byl hotový prototyp. Ten přitom stejně jako sériová verze počítá se dvěma elektromotory o celkovém výkonu 590 koní a enormním točivém momentu 8 800 Nm, jenž vůz pohání na zemi.

V případě vodního využití již službu přebírá třetí elektromotor, tentokrát s výkonem 150 kW a 1 000 Nm. O rychlosti mimo souš se autoři nezmiňují, na silnici nicméně Storm dosahuje rychlosti až 140 km/h, přestože váží osm tun. Právě vysoká hmotnost je důvodem, proč je na palubě také dieselový generátor, který se stará o výrobu elektřiny. Kapacita baterií nicméně taktéž nebyla specifikována, stejně jako můžeme spekulovat o době dobíjení ze zásuvky či rychlodobíjecí stanice.

Kde ovšem máme jasno, to je úroveň poskytované ochrany. Storm dokáže odolat nejen prakticky všem ručním palným zbraním, ale dokonce i granátům a minám. „Je to úžasný vůz, který dělá spoustu skvělých věcí. Jezdí na vodě i po souši, je pancéřovaný a odolá bombám. Tahle věc je zkrátka úžasná. Kdybych si měl vybrat jen jedno jediné auto, vybral bych si tohle,“ dodává k novince slavný herec, který dále Storm popisuje jako mix Lamborghini a neviditelného bombardéru Stealth.

Seagal mimo to uvádí, že jakkoliv je budhistou, spolupráce se Streit Group nejde proti jeho přesvědčení. Dle něho totiž nejde o vojenskou společnost, nýbrž o firmu, jejímž posláním je ochrana lidí tam, kde je to zapotřebí. To zní jako ohrané marketingové klišé, nicméně bohatým šejkům aktuálně skládajícím nemalé zálohy to evidentně nevadí.

Steven Seagal se stal ambasadorem nového pancéřovaného obojživelníku Storm, docela mu jde k pleti. Foto: Streit Group, Highland Systems

Zdroj: Streit Group, Highland Systems

Petr Prokopec