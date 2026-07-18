„Strana” řekla, automobilka udělala. Kabina novinky Land Roveru je krátce po jejich nařízení najednou plná tlačítek

Legislativa nařizující výrobcům používat fyzická tlačítka nejméně pro 19 klíčových funkcí automobilu sice v Číně ještě platit nezačala, Land Rover s Chery na ni ale zareagovaly prakticky okamžitě. Někdy jdou věci skutečně snadno a rychle.

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„Strana” řekla, automobilka udělala. Kabina novinky Land Roveru je krátce po jejich nařízení najednou plná tlačítek

před 5 hodinami | Petr Prokopec

„Strana” řekla, automobilka udělala. Kabina novinky Land Roveru je krátce po jejich nařízení najednou plná tlačítek

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Foto: Chery Jaguar Land Rover

Legislativa nařizující výrobcům používat fyzická tlačítka nejméně pro 19 klíčových funkcí automobilu sice v Číně ještě platit nezačala, Land Rover s Chery na ni ale zareagovaly prakticky okamžitě. Někdy jdou věci skutečně snadno a rychle.

Číňané chce být lídry světového automobilového trhu a dělají pro to všechno, co se dá. A nezakecají se při tom. Kde se tedy jeden den objeví koncept, tam o pár hodin později stojí sériová verze, která se jen krátce na to začíná prodávat. Přičemž tamním výrobcům není cizí prakticky nic, jakkoli třeba manuálním převodovkám se zatím moc nevěnují. Jinak vám ale prodají prakticky jakýkoli pohon či karosářskou variantu. Navíc za peníze, za které v Evropě neseženete už ani kolo.

Nejde ovšem pouze o rychlost, s jakou jsou vyvíjena nová auta, Říše středu podobným způsobem přistupuje také v legislativě. V únoru se totiž začalo mluvit o tom, že čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií chystá rozsáhlou novelu, která se bude vztahovat hlavně k interiérům, ze kterých Číňané chtěli vymést nesmysly od nekulatých volantů po dotykové ovládání nepatřičných věcí. tak to udělali.

O nové legislativě jsme detailněji informovali tento týden, přičemž platit začne už 1. července příštího roku. Jedinou výjimku dostanou auta, která jsou už dnes na trhu a jejichž přepracování by mohlo zabrat víc času. Otázkou ale je, zda ho výrobci vůbec budou potřebovat, neboť v případě čínských novinek reagují i na tomto poli bleskovým tempem.

Jak vypadá ona čínská rychlost, předvádí Land Rover s Chery, které letos společně přivedly na na trh značku Freelander. Její první model zvaný 8 se zatím ukázal zvenčí, což nejspíš nebyla náhoda. O snaze politiků navrátit do aut tlačítka se totiž v Říši středu mluví již od února, tedy delší dobu, než je Freelander na světě. A protože Číňané asi již počítali s tím, že co „strana” zvažuje, to udělá, rovnou se na to připravili a vnitřek novinky odhalili hned poté, kdy bylo jasné, co budou muset dodržet.

Aktuálně tedy do éteru zamířila nejen nová sada fotek, která Freelander 8 ukazuje zvenčí z nových úhlů, ale také poprvé odhaluje interiér. A jakkoli je na pozadí palubní desky obrovský 46,3palcový displej, před kterým ještě trůní 15,6palcová centrální obrazovka, povšimnout si přímo pod ní můžeme i slušné „klaviatury” fyzických tlačítek. Další nechybí na středovém tunelu, stejně jako je najdeme na volantem a také na dveřních madlech.

Když si uvědomíme, že čínská legislativa vyžaduje, aby tlačítka o rozměru minimálně 10x10 milimetrů byla určena třeba ovládání oken, vyhřívání skel, stěračům či výstražným světlům, a zadíváme se na piktogramy, jakými jsou ozdobeny, je jasně patrné, že Freelander na nová pravidla okamžité reaguje. Stejně tak je pozoruhodné, že použity uvnitř mají být jen prvotřídní materiály jako křišťál úrovně K9.

Nejde tu navíc o pouhé vizualizace, první kusy Freelanderu 8 s interiérem odpovídající konstrukce se už ukázaly na veřejných silnicích. Také to je důvod, proč si čínské automobilky začínají zbytek světa mazat na chleba, koneckonců dohromady dnes prodávají více aut než všichni japonští výrobci, a to přitom mezi ně patří Toyota se svými 11 miliony vozů ročně. Asi tedy vážně není otázkou, zda se stanou lídry, ale kdy k tomu dojde, minimálně Evropa jim k tomu zametá cestu zběsilým tempem.


„Strana” řekla, automobilka udělala. Kabina novinky Land Roveru je krátce po jejich nařízení najednou plná tlačítek - 1 - Freelander 8 2026 nova sada 01„Strana” řekla, automobilka udělala. Kabina novinky Land Roveru je krátce po jejich nařízení najednou plná tlačítek - 2 - Freelander 8 2026 nova sada 02„Strana” řekla, automobilka udělala. Kabina novinky Land Roveru je krátce po jejich nařízení najednou plná tlačítek - 3 - Freelander 8 2026 nova sada 03„Strana” řekla, automobilka udělala. Kabina novinky Land Roveru je krátce po jejich nařízení najednou plná tlačítek - 4 - Freelander 8 2026 nova sada 04„Strana” řekla, automobilka udělala. Kabina novinky Land Roveru je krátce po jejich nařízení najednou plná tlačítek - 5 - Freelander 8 2026 nova sada 05„Strana” řekla, automobilka udělala. Kabina novinky Land Roveru je krátce po jejich nařízení najednou plná tlačítek - 6 - Freelander 8 2026 nova sada 06
Ještě v březnu nikdo netušil, že se Freelander vrátí ze záhrobí, natož jako nová značka. O měsíc později však již byl na světě jak koncept, tak produkční verze. Nyní si můžeme představit i kabinu, která už reaguje na změny čínské legislativy, tady jdou věci vážně rychle. Foto: Chery Jaguar Land Rover

Zdroj: Chery Jaguar Land Rover

Petr Prokopec

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