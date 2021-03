Strategický šéf VW končí, místo elektrických aut se chce věnovat něčemu úplně jinému před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Snad ne odpor k elektrickým autům, ale nepřímé dopady koronaviru vedly Michaela Josta k tomu, že si uvědomil limity své současné práce a zamířil jinam.

Zatímco před koronavirem mohla většina lidí o práci z domova pouze snít, s příchodem pandemie se z „home office” stal pro spoustu z nás nový standard. Zda tomu ještě někdy bude jinak, je pro tuto chvíli otázkou, její řešení však necháme být. Z kanceláří do svých domů zamířili lidé po celém světě a jedním z nich byl i Michael Jost, strategický šéf koncernu VW a klíčová osoba v oblasti elektrifikace aut. Právě u něj je jasné, že se do kanceláří ve Wolfsburgu nevrátí, a pokud ano, pak maximálně již jen jako host.

Jost totiž oznámil, že VW Group opouští, a to v důsledku oné práce z domova. V uplynulých měsících si prý uvědomil, že chce trávit více času se svou rodinou. Dle svých slov ji od roku 1996 vídával pouze o víkendech, a tak se dá pochopit, že mu nové pořádky zavoněly.

Jen rodině se nicméně Jost věnovat nehodlá, přičemž ve výsledku ani úplně nepřeruší veškeré vazby na VW Group. Jeho novou štací se totiž stává společnost Silent Yachts, o které byla řeč před nedávnem. Právě této loďařské firmě bude totiž Volkswagen dodávat svou platformu MEB vyvinutou pro elektromobily, stejně jako elektrické pohonné jednotky. Za touto spoluprací přitom stojí mimo jiné právě Jost, kterého nejspíše nadchla nejen nová výzva, ale i uvolněnější prostředí.

„Od roku 1996 jsem vedl rodinný život pouze o víkendech. Nyní mě koronavirus přivedl domů a my si uvědomili, že můžeme žít šťastněji pohromadě. Nyní jsem tedy se svou rodinou a u ní chci i zůstat. Všem děkuji a omlouvám se, pokud toho někdy bylo až příliš,“ uvedl Jost na svém webu. Zároveň dodal, že rodina jej od nově nalezené vášně neodrazuje, ale naopak je nadšená tím, že ji s ním může sdílet. S bývalými kolegy se pak Jost chce potkávat jak na silnici, tak hlavně na moři.

My už jen dodáme, že u VW Group začal Jost pracovat v roce 2010, a to jako šéf produktové strategie. O pět let později přesídlil na stejnou pozici do Wolfsburgu, v roce 2018 pak byl jmenován globálním strategickým šéfem celého koncernu. Zároveň začal dohlížet na elektrický vývoj, právě pod něj tak spadala třeba ona platforma MEB. Nyní jej zastoupí Gernot Döllner, viceprezident produktové linie Porsche Panamera, který je prý již s celou věcí obeznámen.

Michael Jost končí u VW Group, místo koncernových elektromobilů se chce věnovat rodině a jachtám. Konkrétně těm postavených z koncernových komponentů. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

