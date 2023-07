„Střecha je v plamenech, v sázce je všechno,” říká šéf Volkswagenu. Jeho elektrický sen se začíná hroutit před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je fascinující, jak moc jsou manažeři některých automobilek udivováni tím, co každému soudnému člověku muselo být jasné už před lety. Byl by zázrak, kdyby se firma nedostala do problémů, pakliže tak mohutně investuje do něčeho, co téměř nikdo přirozeně nechce.

Skoro dva roky vedl Škodu, kterou přivedl blíže hranici zkázy naprosto nesmyslnou podporou úplné sázky na elektromobilitu, od loňského léta dělá to samé ve Volkswagenu. A světe div se, skóruje - také VW se jako značka dostává do problémů, které by stěží měla, kdyby se nadále soustředila na produkty chtěné zákazníky.

Možná je to trochu zjednodušené, možná je to trochu přehnané, ale to jsou jistě i slova šéfa Volkswagenu Thomase Schäfera, které podle zdrojů Autocaru pronesl během nedávného interního setkání s manažery společnosti. Podle něj je „střecha v plamenech” a „všechno v sázce” kvůli tomu, že německá automobilka musí už teď zásadně omezovat výrobu nechtěných elektromobilů v momentě, kdy do nich investuje miliardy a výlučně s nimi spojuje svou budoucnost.

Recept se nabízí sám - změnit tuto nesmyslnou strategii a znovu se soustředit na zákazníka jako jediný skutečný zdroj příjmů firmy, to ale VW zcela jistě v tuto chvíli neudělá. Schäfer tak touží spíše po ořezání nákladů, kde to jen půjde, když říká, že „jsme nechali náklady vylétnout vysoko v příliš mnoha oblastech.” S ohledem na to Schäfer zbytku vedení firmy naznačil, že příští týdny a měsíce budou „velmi těžké” a naléhá na zbytek managementu, aby se snažil dosahovat aspoň „malých výher”. Změnu strategie neplánuje, místo toho chce představit novou sérii úsporných opatření, které mají automobilce během příštích tří let ušetřit přes 200 miliard Kč.

VW nepomáhá ani jeho váznoucí byznys v Číně, který jako jediný letos meziročně ztrácí. Také tam jsou elektrické modely značky neúspěšné kvůli levnější domácí konkurenci, přestože stojí asi polovinu evropských cen, což jen podporuje jejich ztrátovost. „Naše struktury a procesy jsou stále příliš složité, pomalé a neflexibilní,” řekl také Schäfer v poněkud zoufalé snaze přimět kolegy „začít něco dělat”.

Bylo by to snad i dojemné, pokud byste se ovšem nekoukali na ekvivalent sedmiletého děcka, kterému jste stokrát řekli, že když si bude hrát s míčem u řeky, oblíbený míč do ní může spadnout, zmizet a nikdy se nevrátit. Na plačící dítě se nelze dívat s lehkostí, stejně tak se nelze s lehkostí dívat na trápící se Volkswagen. Současně je ale těžké ignorovat racionalitu celé věci - VW udělal nesmysl, před kterým jej varovali jeho vlastní manažeři, soudná média, mnozí vědci, ekonomové i technici. Přesto léta arogantně ignoroval drobné signály naznačující, že se vydal nesmyslnou cestou. A zjevně bude nadále ignorovat i ty velmi varovné.

Je až šokující, že Thomas Schäfer dnes dokáže říci, že vidí hořící střechu a další velké problémy na obzoru, současně si ale není schopen uvědomit, co je jediným klíčovým zdrojem potíží a na ten se soustředit. Chce evidentně nadále řešit jen následky a pokud něco udělá, pak ořezáváním nákladů dále zdevastuje fungující byznys se spalovacími modely, aby sypal peníze do zjevně neživotaschopného programu „elektromobily pro všechny”. Obáváme se, že bude muset přijít někdo jiný, soudnější, aby celý požár uhasil dřív, než bude pozdě.

Auta jako VW ID.3 jsou bez dotací nekonkurenceschopným nesmyslem, který dříve nebo později nevyhnutelně dojede právě na to. Jak těžké je to vidět? Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

Petr Miler

