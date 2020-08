Studená válka je zapomenuta, rusové stvořili vlastní verzi americké legendy před 5 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Aviar Motors

Lepší než moderní interpretace samotného Fordu, tak mnohým připadá vůz říkající si Aviar R67. I když jde o ruské dílo, staví prakticky jen na amerických vzorech - vedle Fordů jde i o Tesly.

Seriózní snaha Rusů o reinkarnaci americké legendy do technicky co možná nejmodernější podoby může překvapit, ale je skutečná. Snaha posunout symbol Ameriky do 21. století v klasičtějším balení, než o jaké se snaží sám Ford, přilétly z překvapivé strany barikády, ale o to jsou zajímavější. Ruská firma pracuje na vyspělém elektromobilu, který bude ovšem zabalený do klasických tvarů blízkých původnímu Fordu Mustang.

Projekt společnosti Aviar Motors nese označení R67, což pro změnu připomíná modely Audi. Nové vizualizace i fotky rozpracovaného prototypu propojují šedesátá léta se současností či budoucností. Aviar použil jako předlohu Mustang z roku 1967, pod dnes legendárními tvary se ale nachází karoserie z uhlíkových vláken a hliníkový podvozek. Exteriér se tváří klasicky, i tak zde ale našly své místo moderní prvky jako světlomety z LED, elektricky zasunovací kliky dveří či dvacetipalcové kované disky z lehkých slitin.

K dispozici jsou rovněž početné aerodynamické prvky, včetně předního splitteru či zadního spoileru. Decentní křídlo automaticky vyjede při rychlostech nad 120 km/h nebo v režimech Sport a Race. Zadní difuzor má pomoci usměrňovat proudění vzduchu, zároveň dokáže snížit tlak pod autem. Zlepšení aerodynamiky přispěje zakrytování podvozkových částí a pneumatické odpružení, které samočinně zvyšuje i snižuje světlou výšku v závislosti na aktuální rychlosti.

Překvapivý pohon všech kol R67 je zaopatřen dvěma elektromotory (jeden na každé nápravě). Společně produkují celkem 627 kW (852 koní) a 966 Nm točivého momentu. Pokud vám to něco připomíná, ano, toto je pohon jedné z vrcholných Tesel Model S. Aviar dodává, že takto vybavený elektrický Mustang dokáže v rozmezí 2,2 sekund zvládnout zrychlení z klidu na 100 km/h. Méně odvážná je proklamovaná maximální rychlost 250 km/h daná jistě limity elektrického pohonu resp. akumulátorů.

Dojezd by se měl pohybovat okolo 507 kilometrů na jedno nabití 100 kWh akumulátoru a byť sám pohon se o výrazný zvukový projev nepostará zvukovým systémem, samo auto bude simulovat zvuky motoru legendárního Shelby GT500. Trochu pouťové, ale budiž.

Interiér je bližší Tesle než jakémukoliv Fordu, protože dostal masivní 17palcový dotykový displej orientovaný na řidiče. Středově zasazený tablet je určen k ovládání většiny funkcí ruského Mustangu. Za tlustým volantem se skrývá digitální přístrojový panel s volitelným zobrazením sledovaných údajů. Překvapily výdechy topení po vzoru Mercedesu.

Nadčasová kabina ničím nepřipomíná šedesátá léta, už vůbec ne bezklíčovým přístupem, panoramatickým oknem, couvací kamerou, dvouzónovou automatickou klimatizací nebo vyhřívanými perforovanými sedadly. Může to vypadat jako bláznivý plán, ale jak sami můžete vidět níže, první auto už je na dobré cestě k dokončení, třebaže do cíle mu kus ještě schází. Kolik bude tato legrace stát, firma ani nenaznačuje, můžete se ale vsadit, že levný špás to nebude.

Aviar R67 je překvapivě ruská moderní iterace amerického Fordu Mustang. Foto: Aviar Motors



Plány firmy mohou působit až příliš směle, zřejmě proto zveřejnila i fotky z příprav prvního skutečného auta. Foto: Aviar Motors

Zdroj: Aviar Motors

Mirek Mazal