Studie jmenovala značky aut s nejvěrnějšími zákazníky, je z ní jasné, na čem lidem opravdu záleží

I když rozličná emotivní rozhodnutí hrají v našich životech důležitou roli, také z těchto dat je patrné, že lidé se nakonec chovají vesměs racionálně. V případě automobilových značek se tak nejvíce vrací k těm, které uspokojují jejich klíčové potřeby.

Poslední asi rok a půl nepředstavoval z pohledu automobilek a jejich zákazníků zrovna procházku růžovou zahradou. V důsledku mnoha vlivů, ať už jde o neuvážené tržní regulace, koronavirus či nedostatek komponentů, totiž nešlo garantovat dodání většiny nových vozů v jakkoli přijatelné době. Ba co více, výrobci nebyli schopni ani dodržet slíbené termíny, neboť jednoduše neměli z čeho brát. Ze strany zákazníků tedy bylo třeba nemalé trpělivosti. O to více se tedy v současné době vyplácí mít velmi věrnou klientelu, která si na nové auto prostě počká, protože ví, že ho chce.

Jak na tom jednotlivé automobilky v tomto jsou, zkoumá již čtvrtým rokem společnost J.D. Power. Ta vychází z dat autorizovaných dealerství, přičemž sleduje, zda si lidé kupují vůz stejné značky, jaký dávají na protiúčet. Pro letošní studii bylo stěžejním období od loňského září do letošního srpna a zahrnuty byly veškeré modelové roky, u nichž na popsanou transakci došlo. Výsledky pak byly rozděleny do pěti segmentů: premiová auta, premiová SUV, mainstreamová auta, mainstreamová SUV a trucky neboli americké pick-upy.

Jelikož studie proběhla v Americe, nemělo by nás až tak překvapit, že nejvěrnější jsou majitelé pick-upů s logem modrého oválu. To je pro Ford nadmíru důležité, neboť jde o značku, která poměrně vehementně podporuje nucený přechod na elektrický pohon. Po něm ovšem většina lidí netouží. Bude tedy zajímavé sledovat, jakým způsobem se u Fordu budou vyvíjet registrace. Přeci jen na F-Sérii vychází zhruba 60 tisíc prodaných kusů měsíčně, na Mustang Mach-E ovšem pouhá dvacetina, tedy 3 tisíce exemplářů měsíčně.

Momentálně nicméně modrý ovál může počítat s věrností 63,8 % zákazníků, tedy s nejvýše dosaženým hodnocením v rámci celé studie. Druhá v dané kategorii skončila Toyota (58,7 %), zatímco mezi prémiovými vozy vládne Porsche (57,4 %) následované korejským Genesis (54,6 %). BMW je pak s 58,6 procenty nejlepší mezi prémiovými SUV, druhé pak obsadil Lexus (56,4 %). Oběma mainstreamovým kategoriím pak vládne Toyota (62,2 a 63,6 %), za níž se umístily Kia (54,1 %) a Subaru (62,6 %).

Nejlépe jsou tedy na tom v zámoří japonské značky následované těmi korejskými a evropskými. Na domácí pak zůstala pouze bramborová medaile, a to díky onomu Fordu. Jasným vítězem mezi jednotlivými výrobci je pak Toyota, které se zjevně osvědčily mnohé chytré kroky učiněné v minulosti, díky nimž tato značka alespoň zpočátku zvládala krizi lépe než ostatní. Nedávno pak přistoupila k nové strategii, kdy již garantuje i brzké dodání konkrétně specifikovaných vozů.

Japonská automobilka navíc může stát v čele závodu i v příštích letech, jako jedna z mála totiž nehodlá vsadit vše pouze na jedinou kartu. Jako nejznámější výrobce hybridů na světě hodlá zůstat věrna kombinaci spalovacího ústrojí a elektromotoru, stejně jako bude nabízet elektrická, vodíková, benzinová a dokonce i dieselová auta. Pokud přitom s většinou z nich konkurence skončí, pak s velkou věrností nemůže moc počítat.

Z výsledků je také patrné, na čem lidem u aut skutečně záleží - jak pick-upy Fordu, tak většina Toyot jsou tahouni s vysokou užitnou hodnotou a dlouhodobou odolností, v případě drahých značek si pak lidé potrpí na vysoké kvalitě, snaze vycházet vstříc i okrajovým požadavkům a také dobrých poprodejních službách. Pro takové Porsche to platí stoprocentně, BMW v těchto ohledech pořád překonává své německé soupeře, Genesis se pak snaží hlavně v případě kvality a prodejní i poprodejní péče. Co z toho všeho zůstane, pokud nějaká značka přejde na drahá elektrická auta prodávaná skrze omezenou síť dealerů, ze kterých se stanou jen předávači přímo nakoupeného zboží - to jsou dnes plány řady automobilek - si už domyslete sami.

