Studie jmenovala značky aut s nejvyššími cenami běžných oprav, některé leckoho zruinují před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Kolik stojí auto jako nové či ojeté, když ho kupujete, je jedna věc, kolik následně stojí na něm vyřešit ten či onen problém, může být věc úplně jiná. Studie Consumer Reports se zaměřila na to druhé.

Pomyšlení na cestu s autem do servisu leckoho děsí. Jde o akci nezřídka spojenou spojenou s překvapeními, z nichž málokteré bývá příjemné. Ve výsledku to podobně probíhá u lékaře, který vám po prohlídce oznámí, že trpíte i takovými problémy, o jakých jste nikdy v životě neslyšeli. A když vám v lékárně oznámí, kolik máte zaplatit za léky, začnete pomalu přemýšlet nad vlastní eutanázií. Což někdy platí i ve chvílích, kdy vám servis předá fakturu za opravy, které bylo třeba na vašem voze provést. Ceny za velmi podobné operace se ale u různých značek citelně liší.

Magazín Consumer Reports proto nyní srovnal ceny oprav některých běžně se porouchávajících komponentů u různých značek. A zjistil, že zejména v případě německých prémiových automobilek vás mnohé díly a jejich výměna mohou stát pomalu tolik, co lecjaká ojetina. Není přitom třeba mluvit obecně, přikročit můžeme ke konkrétním sumám. Třeba za opravu zavěšení u takového Porsche Panamera zaplatíte 4 808 dolarů, což je asi 103 tisíc Kč. Tedy suma, za jakou lze pořídit zhruba dva roky starou Dacii Logan či Sandero.

Zajímavé je, že v tomto ohledu německé prémiovky našly svého přemožitele, a to v Nissanu GT-R. Japonské kupé je sice relativně levné na pořízení, zejména pokud jej srovnáváte třeba s Porsche 911 Turbo, nicméně v servise za jeho komplexní zavěšení zaplatíte 5 867 USD (asi 126 tisíc Kč). Na druhou stranu je ale třeba dodat, že třeba tlumiče či vzduchové měchy v těchto vozech neodchází až tak často, pročež je povětšinou první majitel od takto drahých oprav ušetřen.

Levné ale nejsou třeba ani výměny kompresoru klimatizace. Pokud vám odejde do věčných lovišť, doufejte, že zrovna nevlastníte BMW 750Li. U bavorské limuzíny totiž daný díl vyjde na 4 453 USD (cca 95 tisíc Kč), tedy podstatně dráze než třeba u takového Mercedesu E400, jehož oprava ale stejně vyjde na 3 684 USD (asi 79 tisíc Kč). Lze přitom jen zmínit, že mezi tuto dvojici se dostal i Lexus GS450h s 3 693 USD, tedy 80 tisíc. Kč.

Ne veškeré komponenty jsou absolutně drahé, o to více ale může udivit relativní výše sum za ně placená. V případě takového ozubeného řemene, primitivního to dílu, za jehož výměnu platí v USA v průměru 140 dolarů (3 000 Kč), po vás v servise BMW budou za opravu X1 chtít 541 dolarů (11 600 Kč). To je skoro čtyřikrát víc a přibližně čtyřnásobek oproti běžnému průměru si pak ostatně třeba u takového Audi RS5 musíte připravit na startér nebo u Lexusu RX450h na vodní pumpu.

Luxusní divize Toyoty přitom nadvládu Němců poněkud narušuje, stejně jako zmiňovaný Nissan. Mezi jednadvaceti nejdražšími vozy na opravu má totiž Lexus hned čtyři zástupce, zatímco druhá japonská značka dva. Jinak však platí „Deutschland über alles“, neboť Audi má v této skupince pět modelů, stejně jako BMW. Tři vozy pak pochází od Porsche a dva od Mercedesu. Skutečně tedy platí, že německá prémiová technika nevychází levně - zkuste hrát překvapené.

Tento stav vysvětluje i to, proč německé prémiovky často rychle padají na ceně - držet je při životě bývá velmi drahé, zvlášť pokud se pokazí komplikovanější komponent. Pokud tedy chcete auto levné nejen na pořízení, ale i na servis, pořiďte si vůz mainstreamové značky - nejenže jsou levnější jejich autorizované servisy pracující s originálními díly, ale existuje k nim i řada levnějších alternativ.

Udržovat při životě německé prémiovky, zejména ty od Audi, BMW, Porsche či Mercedesu, není vůbec levné, jak ukazují ceny některých běžných oprav a jejich srovnání s průměrem. Nicméně ani v případě dražších Japonců R nemůžete počítat s levným servisem. Grafika: Autoforum.cz, Data: Consumer Reports/RepairPal

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec