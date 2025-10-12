Studie potvrdila smutnou pravdu o zákaznících elektromobilů, o samotná auta zase tak moc nestojí
Petr Prokopec

Je to pozoruhodný výsledek, který potvrzuje poněkud zvrácené uvažování lidí v této věci. Pokud elektrické auto o nějakou sumu zlevní sama automobilka, zjevně to pro kupce není tak atraktivní, jako když se ke stejné koncové ceně propracují s pomocí „peněz těch druhých".
včera
Samotná pořizovací cena už nějakou chvíli nepatří mezi hlavní překážky rozmachu elektromobility. Za posledních pár let došlo k jistému zlevnění elektrických aut na straně jedné i zdražení spalovacích aut na straně druhé. Pořád to - zvlášť v nižších třídách - nejsou stejné světy, kdyby ale elektromobily nabízely aspoň srovnatelné, natož pak větší množství muziky, s veškerou ostatní podporou trh dávno ovládnou. Je zjevné, že jí nabízí mnohem míň.
Když je řeč o cenách elektrických aut, je třeba jedním dechem dodat, že ty současné jsou výrazně uměle snížené pomocí přerozdělovacích mechanismů na pozadí. Ty se z nějaké části starají o výše popsaný stav a k úspěchu by teoreticky mohly stačit, praxe ale postupně ukazuje, že o jejich prodejním úspěchu nakonec do značné míry rozhoduje jediné - dotace na kupní cenu, které inkasují koncoví zákazníci.
Jejich výše se lišila a liší trh od trhu, přičemž v mnoha zemích šlo či jde o velmi štědré sumy. Spojené státy mezi takové země patřily, neboť až do jejich nedávného konce dokázaly kupní cenu elektromobilu snížit až o 7 500 dolarů, tedy zhruba 157 tisíc korun. To v případě některých vozů představovalo zhruba pětinu sumy požadované výrobcem, a protože v mezičase došlo na zmiňované zdražení spalovacích aut, ta bateriová rázem představovala citelně větší lákadlo.
Federální dotace ve formě daňového kreditu jsou už víc než týden minulostí, automobilky se ale svých zelených snů nehodlají vzdát ani bez nich. Přišly tedy s vlastními podporami, které kolikrát dotace kopírují, alespoň dočasně. Zkrátka kde vám dřív mohli 7 500 USD nedobrovolně přispět ostatní, vám nyní může to samé přispět automobilka. Takže pohoda? Zjevně ne, jak avizoval i šéf Fordu Jim Farley, který očekává, že zatímco dnes mají elektromobily na celkových prodejích registracích 10- až 12procentní podíl, zakrátko se bude jednat pouze o 5 procent. A první dny po konci dotací ukazují značný propad zájmu.
Čím to je? Tím se zabývala studie společnosti The Harris Poll citovaná Autoblogem, z jejíchž dat vyplývá, že plných 60 procent (!) respondentů považuje dotaci ve výši 5 000 USD (105 tisíc korun) za klíčovou pro to, aby za svůj příští vůz potenciálně zvolili elektromobil. Pokud by se nicméně jednalo o sumu ve výši 2 500 až 4 999 USD, rázem by bateriový pohon mohl na svou stranu zlákat maximálně 30 procent lidí. A pokud by dotace klesly pod 2,5 tisíce dolarů, tedy pod nějakých 52 500 Kč, rázem by k prodejcům zamířilo nanejvýš 11 procent z celkově 2 095 dospělých dotázaných Američanů.
Zlí jazykové ostatně už léta tvrdí, že velká část zákazníků elektromobilů nekupuje ani tak sama auta, „kupuje dotace” s nimi spojené. Prostě mají pocit, že jen to je ten moment, kdy něco dostávají skutečně zadarmo, zatímco sleva automobilky, byť pochopitelně též pomáhá, vytváří dojem, že firma vůz nakonec prodává za peníze, za které jej mohla prodávat od začátku, pouze přestřelila ceníkovou cenu, které nyní dává standardní podobu. Lidé vnímají dotaci jako výhru, něco zdarma, prostě jako „peníze těch druhých”, které najednou mohou být jejich. I když je tedy výsledek co do hodnoty za peníze v obou případech dokonale totožný, je to dotovaná cena, která marketingově vyhrává na celé čáře.
Je to poněkud zvrácené, ale nějakou logiku to má. A automobilky to staví do velmi obtížné pozice, kterou Greg Paratore, vrchní analytik The Harris Poll, automobilkám doporučuje řešit dalšími slevami. To ovšem není rada nad zlato, nýbrž spíše za všechny peníze. Již nyní totiž výrobci na bateriových vozech obvykle mohutně prodělávají, žijí jen z prodeje spalovacích aut, kterými ta elektrická tak jako tak dotují. A teď to mají dělat ještě víc? Má to své limity, na které firmy naráží už dnes a jejich zisky se víc a víc tenčí.
Americká vláda navíc nezůstala jen u zrušení federálního kreditu, kompletně zrušila i regulace postavené kolem emisí CO2. To odstraňuje i ony mechanismy na pozadí, které jsou dalšími nepřímými dotacemi. Tenhle hrad z karet se může rozsypat ještě rychleji, než Jim Farley předpovídal..,
Na takový Mustang Mach-E šlo získat v USA dotaci 157 tisíc korun, což řadu lidí ke koupi zlákalo právě kvůli oné dotaci. I když po jejím odečtení vycházel na zhruba 626 tisíc korun, za který vám jej dealeři dokážou nabídnout i dnes, bez dotace za podobnou cenu najednou tolik lákavý není. Foto: Ford
Zdroj: Autoblog
