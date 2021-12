Studie ukázala, kdo dnes vlastně kupuje nová auta, výrobci míří úplně špatným směrem před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Když se podíváme na způsob, jakým automobilky prezentují své nové modely a jaké prodejní kanály preferují, je jasné, že v centru jejich pozornosti jsou mladí lidé. Kdo dnes ale nová auta reálně kupuje? Alespoň ve Velké Británii už jde dominantně o důchodce.

Mileniálové, tedy lidé narození v letech 1982 až 2000, jsou první generací, která vyrostla na internetu. Zároveň jsou první generací, která se příliš nehrne na automobilovou scénu. Značná část si totiž udělala řidičský průkaz o poznání později než předchozí Generace X, kam spadají lidé narození v šedesátkách, sedmdesátkách či na počátku 80. let minulého století. Navíc často více než na vlastní auto spoléhají na služby typu Uber. Rozhodně tedy nejde o klientelu, na kterou by automobilky měly cílit. Nicméně přesně to výrobci činí.

Nezdá se, že by šlo o správnou volbu. Už dříve se mluvilo o tom, že typickými kupci nových aut jsou dnes staří lidé a britská společnost Autovia došla ve své studii prakticky k témuž závěru. Největší cílovou skupinou kupující nová auta byly alespoň ve Velké Británii v uplynulých dvou letech ženy ve věku 56 let či starší, které následují ještě starší muži. Dle studie mají tedy výrobci největší šanci se svými produkty oslovit důchodce, což se příliš neslučuje jak se stále agresivnějším designem, tak s interiéry napěchovanými moderní technikou.

Autovia dále zjistila, že 13 procent lidí před koupí odmítlo testovací jízdu, což není zase tolik. A jen 11 procent svůj vůz koupilo přes internet, což je na dobu lockdownů a dalších omezení přímého prodeje též nevelké číslo. Jistě, trend je v tomto smyslu rostoucí, ale od chvíle, kdy by typickým kupcem auta byl mladý člověk s mobilem v ruce, který přes smartphone ovládá polovinu svého života, jsme zjevně na hony vzdáleni.

Do choutek mileniálů se jinak automobilky trefují. Dle výzkumu Pew Research Center již v roce 2019 mělo 93 procent smartphone a vítá nakupování online. Průzkum dále ukázal, že těmto lidem rovněž vyhovují virtuální premiéry nových aut, jimž dávají přednost před návštěvou autosalonů. A dle zjištění Autovia lidé, kteří koupili svůj vůz online, mnohem pravděpodobněji doporučí danou značku, zatímco zákazníci, kteří navštívili showroom, mají stále větší problém s doporučením dealera.

Zajímavé je pak zjištění Pew Research, jenž se týká sítě Pinterest. Její automobilovou část měsíčně aktivně využívá více než osm milionů uživatelů, z nichž 55 procent věnuje daleko větší pozornost své uhlíkové stopě. To vysvětluje, proč Volkswagen uzavřel s Pinterestem partnerství a své elektromobily představuje právě zde, přičemž uživatelé si vůz mohou nejen zakoupit, ale rovněž vyzkoušet v rámci virtuální „testovací jízdy“.

To všechno zní pěkně, problémem ale zůstává výše zmíněné - tito lidé nová auta nekupují, ať už z jakéhokoli důvodu. Těžiště prodejů se i podle dřívějších studií už léta přesunuje k těm starším, kteří jsou dnes jasně nejpravděpodobnějšími kupci nových vozů. Jejich průměrný věk je nejvyšší v historii a stále roste. Pochopitelně, i mileniálové jednou zestárnou a pravděpodobně si udrží své současné návyky, pak se strategie některých automobilek mohou vyplatit. Nyní ale výrobci míří na špatný terč a může to být jedním z vysvětlení, proč prodeje nových aut klesaly i v době, kdy jich bylo dost.

Výrobci se při prodeji aut stále více zaměřují na mladé lidi a prodej aut přes internet. Nová auta ale stále více kupují starší lidé, ve Velké Británii už jde dominantně o důchodce. Ilustrační foto: Peugeot

Zdroj: Autovia, Pew Research Center

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.