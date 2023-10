Studie ukazuje, o kolik levnější jsou Čínská auta oproti svým někdejším západním vzorům, proto je najednou lidé kupují před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Roewe

Tušíme, že čínská auta si spousta lidí nekupuje s nadšením, když ale zákazníky postavíte před rozhodnutí, zda si mohou koupit ta, nebo nebudou mít nového nic, zjevně často zvolí první možnost.

Čínský BAW Yuanbao na první pohled nevypadá jako auto, po kterém by člověk toužil. Máme tu totiž 3 162 milimetrů dlouhý hatchback, který dostal do vínku 13palcová kola, poměrně velký digitální panel složený ze dvou 10,25palcových obrazovek a čtyři sedadla. Hnací ústrojí pak produkuje jen 27 koní, se kterými je možné dosáhnout maximální rychlosti 100 km/h. Na jízdu po dálnici to tedy sice stačí, ovšem při šířce 1 498 mm a výšce 1 585 mm je třeba se obávat pomalu každé dodávky, která kolem vás profrčí a pořádně rozvíří vzduch.

Přesto všechno je Yuanbao prodejním hitem, který si loni při zahájení prodeje objednalo devět tisíc lidí během pouhých 24 hodin po otevření objednávkových knih. Zájem pak sice postupně rostl, ovšem nejspíše nikoli na takovou míru, jak by BAW očekávalo. Proto letos na jaře došlo na 20procentní zlevnění vozu oproti loňsku. Yuanbao je tak aktuálně k mání od nějakých 93 tisíc korun. Takové ceně se vážně nedá odolat, zvláště když si člověk uvědomí, že řeč je o elektromobilu. V Česku na tomto poli nekoupíte levněji nic než Dacii Spring, která stojí od 538 400 Kč.

Není to ale případ jen elektrických aut, Číňané umí levněji nabídnout prakticky cokoli. Není divu, že jejich domácí trh prakticky opustila Škoda Octavia, někdejší bestseller i za velkou zdí. V momentě, kdy škodovka neustále zdražuje, zatímco Číňané přichází i se soupeři za míň jak 200 tisíc Kč, se prostě není čemu divit.

Právě rozdílům v cenách aut z Evropy, Spojených států a Číny se momentálně věnuje společnost JATO Dynamics. Z její nové studie tak trochu mrazí, neboť je evidentní, že výrobci z Říše středu mají skutečně nakročeno k celosvětové dominanci, a to zejména v případě segmentu elektrických aut. Na starém kontinentu je totiž třeba za bateriový pohon vysázet v průměru v přepočtu 66 864 Eur (1 646 000 Kč), zatímco v USA jde dokonce o 68 023 Eur (1 675 000 Kč). Číňanům ovšem stačí jen 31 165 Eur (767 000 Kč).

Znovu je třeba dodat, že řeč je o průměrných cenách, přičemž v rámci vrcholného segmentu se čínské elektromobily pohybují jen o chlup níž než ty americké či evropské. Jakmile se nicméně přesuneme z kategorie 300 až 399 koní přesuneme níže (skupiny 200 až 299 koní a 100 až 199 koní), začíná náskok Číňanů narůstat. Úplně nejníž ovšem již nemají konkurenci, zvláště v Americe se nic tak levného ani nenabízí.

Je přitom zcela jedno, co přesně za tak nízkými cenami stojí - zda levná uhelná elektřina, nízké mzdy či jistá forma otrokářství spojeném s utlačovanou ujgurskou menšinou, zákazníkům je to vesměs fuk. Podstatné je zkrátka to, že v USA či Evropě je za srovnatelné zboží třeba zaplatit dvojnásobek.

Právě to ukazuje, proč najednou Číňané nemají problém se prosadit. A že bude těžké je zastavit v rozletu. Jistě, máme tu sice hrozbu vyšších dovozních poplatků, na tu ovšem Říše středu stoprocentně odpoví zdražením vzácných kovů. Či rovnou zákazem jejich vývozu. V té chvíli by se nicméně jako domeček z karet zhroutily nejen evropské a americké zelené plány, ale rovněž i ekonomika na obou kontinentech. Vypadá to jako past. A obáváme se, že jsme se do ní dostali sami.

Nejlevnější čínský elektromobil startuje dokonce pod úrovní nejlevnějšího tamního spalovacího vozu, zatímco v Evropě či ve Státech je zapotřebí za bateriový pohon platit dvakrát více než za benzinový. Není tak divu, že se čínská auta ve světě prosazují bez ohledu na pohon. Foto: JATO Dynamics, tiskové materiály



Číňané nemohou nebýt na koni, když v přepočtu za méně než 200 tisíc Kč prodávají i auto jako Roewe i5, soupeře Škody Octavia. Foto: Roewe



A i na nejlevnější elektrické Yuanbao od BAW Číňanům stačí jen 93 tisíc korun. Foto: BAW

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.