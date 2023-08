Koncept prvního elektrického Lamborghini předčasně odhalil únik, je to další nudné SUV před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Dobře, možná není tak nudné jako jiná SUV, ale pořád je to jen variace na tisíckrát obehrané téma. Lamborghini si tím jen stěží získá srdce lidí, u nichž po dekády primárně bojovalo - těch, kteří nechtěli a nechtějí kráčet s davem.

Pokud si čas od času kladete otázku, proč naprostá většina elektrických aut spadá mezi SUV, odpověď je nasnadě. Je to dáno primárně jejich technickými limity, hlavně pak nutností někam vměstnat velkou a těžkou baterii o beztak nedostatečné kapacitě. Pro takový případ se vyloženě nabízí podlaha vozu, kde akumulátor napáchá nejméně škody z hlediska rozložení hmotnosti. V ten moment ale auto - pokud se opravdu nesnažíte, což stojí peníze - nutně zvýší.

Za takových okolností před konstruktéry stojí otázka, zda se nutit do nepřirozeně vysokých sedanů, hatchbacků a kombíků. Anebo se na to vybodnout a jít cestou vozu s přirozeně vyšší stavbou karoserie. Když si k tomu přidáte, že SUV se dnes stejně prodávají nejlépe, není překvapivé, že si naprostá většina z nich vybere právě tuto možnost. Ostatně u jiných alternativ obvykle stejně není o co stát.

Podívejte se, jak vypadá nové BMW řady 5 jen kvůli možnosti být k dispozici v elektrické verzi, popř. jak vypadají čistě elektrické sedany Mercedesu EQE a EQS. Jsou to vysoká, už kvůli tomu neatraktivní auta, to je pak skutečně lepší se na takové koncepce vykašlat a udělat rovnou SUV. Takový VW se s tím nemaže a v zásadě všechna jeho elektrická auta (snad krom „passatioidního” ID.7) jsou přinejmenším crossovery mezi SUV a něčím. Jen pár výjimek typu Porsche Taycan zůstalo nízko, ale za jakou cenu, chce se dodat. Porsche muselo jít cestou konstrukčních extrémů, aby svůj elektrický sedan udrželo nízko a nabídlo něco výjimečného.

Člověk by čekal, že Lamborghini vsadí na totéž, ale ne, i ono půjde cestou SUV. Nadšenci budou křičet: „Vražda!” ale když se podíváte, jak dobře Lambo prodává Urus, nelze se divit, že s prvním elektrickým modelem vsadí nejspíš též na SUV. Tento týden mělo ukázat jeho koncept s cílem nabídnout vůz v sérii někdy v druhé polovině dekády, oficiální materiály ale pod pokličkou neudrželo, a tak tu auto se jménem připomínajícím prací prášek máme už nyní. Říká si Lanzador a klidně by si mohl říkat Urus Coupe iV, ať zůstaneme blízko českých reálií.

Zatím si musíme vystačit s oficiálními fotkami, už kvůli absenci výfuků je to ale zjevně elektrické auto. Jeho vzhled lze popsat jako aerodynamicky optimalizované SUV kupé - takový Urus, který vjel do lisu, ale vyjel dřív, než se stal úplnou packou. Či starý Urus, který se rozhodl zapůsobit na mladé dívky tím, že si vlasy sčesal dozadu pomocí tuby gelu. Není to nové, není to nápadité, krom detailů to není ani moc Lamborghini, je to prostě další nudné elektrické SUV s trochou italského koření.

Ale nebudeme vám vnucovat náš pohled na věc, udělejte si vlastní. Je tohle auto cool, krásné, trapné nebo směšné? Názory na něj se jistě budou lišit podle toho, koho se zeptáte, ale značka, která si dekády zakládala na tom, že je „jiná”, se podle nás mohla snažit víc. Zvláště pak s modelem, který se od tradic odtrhne už svou podstatou. Zatím se dívejte, více si povíme po oficiálním odhalení.

„Ó, Lanza mia...” Ale ne, tohle není prací prášek, to je Lanzador či Lanza d'or, v překladu Zlaté kopí. Kolik srdcí zákazníků Lamborghini na něj automobilka napíchne, zůstává otázkou. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini přes 91mobiles

Petr Miler

