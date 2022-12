Studio, které stvořilo Škodu Favorit, uniklo hrobníkovi z lopaty. Mezi živé se vrací novým autem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bertone

Velké návraty nejsou v posledních letech světu aut cizí, obvykle jsou ale spojeny s nesmyslnou elektrifikací, která tu či onu novinku zabije dřív než pořádně vznikne. GB110 je z jiného těsta, vrcholem jeho ekologičnosti je spalování zpracovaného plastového odpadu.

Přesně před 110 lety bylo založeno slavné designové studio Bertone. To bylo svého času spojováno hlavně s automobilkou Lamborghini, pro které navrhlo takové ikony jako Miuru a Countach. Mimo to se ovšem postaralo také o modely Espada, Jalpa, Jarama a Silhouette. Repertoár společnosti je nicméně mnohem širší (spadá do něj i Škoda Favorit), byť s příchodem nového milénia o Italech pomalu už nebylo slyšet. V roce 2014 firma zkrachovala a její pozůstatky byly rozprodány i s právy na používání samotné značky.

Nové éra se začala psát letos, kdy se někdejší slávu rozhodli vzkřísit bratři Mauro a Jean-Franck Ricciové. O těch jste nejspíše ještě neslyšeli, v automobilové branži se nicméně oba pohybovali posledních osmatřicet let. Zkušeností tedy mají více než dost. A chuť do díla jim zjevně také nechybí, neboť aktuálně přišli se svou prvotinou. Ta nese označení GB110, přičemž číslovkou v názvu skládá hold 110leté historii firmy. Inspiraci si pak bere hlavně z konceptu Lancia Stratos Zero, který taktéž stvořil Bertone.

Ricciové prozatím neprozradili, na jakých základech je vůz vystaven, to ale ve finále nejspíše ani není potřeba. Lamborghini Huracán je totiž jasně patrné i přes zcela novou karoserii. Že jde o tento vůz, naznačují i mnohé další indicie. Rozvor novinky totiž činí 2 630 milimetrů a je tak jen o 10 mm kratší, než je tomu u desetiválcového sporťáku. Mimo to bylo potvrzeno, že vůz používá „komponenty německého výrobce“. Takovým se zdá být Audi, pod které Lamborghini spadá a jenž na stejném základě vyrábí R8 (to má mimochodem rozvor 2 650 mm)

Shody tím nekončí. Zmínit můžeme také vzhůru výklopné dveře, pohon všech kol a sedmistupňovou automatickou převodovku. To jsou všechno prvky, se kterými lze spojit Huracán i R8. Opravdu se tedy zdá, že všechny cesty vedou nikoli do Říma, nýbrž do San't Agata Bolognese resp. do Ingostadtu. Tápat tak vlastně můžeme pouze u motoru. Bertone totiž uvádí, že pohonná jednotka uzpůsobená i ke spalování syntetických paliv vyrobených z plastového odpadu produkuje 1 100 koní a 1 100 Nm.

Tato čísla též nezní náhodně, obě znovu odkazují na založení firmy v roce 1912. Pokud přitom ve voze zůstal původní desetiválec, pak nejspíše došlo na použití turbodmychadel. Ať tak či onak, vůz by díky tomu měl zvládat zrychlení na stovku za 2,79 sekundy, na dvoustovku za 6,79 sekundy a na střístovku za 14 sekund. Kromě toho má jeho nejvyšší rychlost přesahovat hodnotu 380 km/h.

Pomalu zde tak máme konkurenci pro Bugatti, jenž ovšem bude exkluzivnější - vzniknout totiž má jen 33 exemplářů. Nač tento počet odkazuje, zmíněno nebylo. Stejně tak nevíme, kdy přesně se vůz ukáže v reálu a kolik bude stát. Dá se nicméně předpokládat, že při tak omezené produkci půjde o extrémní sumu přinejmenším v desítkách milionů korun za kus.

GB110 vypadá působivě a má být i mimořádně rychlé. Vzniknout má jen 33 aut, zatím však není jisté, kdy bude zahájena produkce a na kolik kterékoli z nich vyjde jeho kupce. Foto: Bertone

Zdroj: Bertone

Petr Prokopec

