Stylově opustit tento svět lze nyní levně v jinak skromném autě, pro těžké časy je jak dělané

Úpravy sériových aut do této podoby nejsou obecně vzato ničím nový. Obvykle se ale soustředí buď na honosné modely, a tak se snaží nabídnout maximální styl a luxus, popř. jde o obyčejné, co nejlevnější pohřebáky bez špetky invence. Tento vůz oba světy spojuje v jeden.

Pohřby prakticky odjakživa patří mezi slavnostní ceremoniály, jenž v sobě odráží způsoby té či oné kultury a určitou představu o posmrtném životě. Právě proto byly dříve zejména vladaři pohřbíváni spolu s obrovským jměním, které jim mělo zaručit, že vládnout budou i na onom světě. V současné době pak dokonce i v této branži začínají sílit ekologické trendy. Lidé se tak stále častěji, a to dokonce i v České republice, ptají po vodní kremaci či kryomaci, tedy na ty formy zpopelnění, které se obejde bez přímých emisí z nebožtíků samotných.

Většina lidí ale i v současné době zůstává u tradic, jejichž součástí je i odvoz rakve s nebožtíkem a případný smuteční průvod. Pokud jde navíc o automobilové fanoušky, pak jejich přáním nezřídka je, aby finální cesta proběhla stylově a v souladu s tím, co onen člověk vyznával během života. Obvykle vídáme takto upravená luxusní auta typu Mercedes-Benz, aby pohřeb měl tu správnou úroveň, někdy ale dojde i na bizarnosti z jiných sfér. Mezi ně pak lze bez otálení zařadit i Peugeot 208 upravený na luxusní pohřebák - výsledkem je obecně vzato skromné, levné, ale ve výsledku stylové auto.

Za úpravou francouzského hatchbacku stojí společnost Carrozados Rosano, která sídlí v argentinské Córdobě. Její dílo bylo založeno na základní verzi Peugeotu 208, takže dopředu se nastěhovala pouze halogenová světla, přičemž pomalu veškeré naznačené průduchy či ventilační otvory jsou zaslepené. To vše se stará o skromné vnější vzezření, uvnitř se ale nebožtík (dá-li se to tak říci...) špatně cítit nebude. Pro současnost ideální kombinace.

Z originálního vozu totiž zůstala zachována v podstatě jen přední část se zadním nárazníkem a světlomety. Vše ostatní prošlo zásadní proměnou. Pětidveřový hatchback se tedy změnil v třídvířko, neboť zadní pár již nebyl potřeba. Místo toho došlo k protažení rozvoru i karoserie, střecha mimo to zamířila o pár centimetrů výše. Zejména prostor pro rakev ale působí jako z jiného světa, neboť tu máme kombinaci koženého čalounění, diodového podsvícení a ocelového lůžka, které udrží rakev na svém místě, i kdyby se řidič rozhodl pro pohřební rallye.

Pod kapotu se nicméně nastěhoval jen 1,2litrový tříválec, který si musí vystačit bez turba. Na kontě má tedy jen 83 koní výkonu a 118 Nm točivého momentu, to na rallye nebude. Problém to ovšem nepředstavuje, koneckonců jsme ještě neviděli smuteční průvod, který by za vozem s rakví musel běžet. A jelikož většina pohřbů se odehrává přes den, ve finále nelze jako problém brát ani výše zmiňovaná světla.

Celý kompromis tak jen naznačuje, že upravený Peugeot 208 bude určen hlavně těm, kdo chtějí odejít stylově, ovšem zároveň nezruinují pozůstalé. Kolik ovšem auto stojí, nebylo upřesněno. Jelikož ale Carrozados Rosano proměnila na pohřebák zmíněnou základní verzi Peugeotu 208, dá se počítat s relativně nízkou částkou, které bude odpovídat i cena pohřbu.

