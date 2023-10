Subaru dál posílá do prodeje lákavé novinky, ukazuje tento únik, v Evropě na ně ale můžeme zapomenout včera | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Je to smutné, ale ze slavných sportovních modelů Subaru toho v evropské nabídce značky mnoho nezbylo, aktuálně můžeme být rádi aspoň za nové BRZ. Mimo EU je situace jiná, nové WRX TR má grády, i když tradic se nedrží.

V některých dealerstvích aut lze narazit na sportovní vozy, které na první pohled nevypadají zrovna oslnivě. Jsou sice nové, stojí ale na ocelových kolech, nemají lakované nárazníky a uvnitř trůní cosi, co se člověk až zdráhá nazvat sedačkou. Klientela se nicméně u takových aut neotáčí na podpatku, místo toho s velkou ochotou sahá do kapes pro peněženku. Výrobci totiž pochopili, že část publika ihned ze showroomu míří k některé z tuningových firem, kde si své vozy nechává upravovat, a tak za některé tovární díly nemusí platit. Proto se takovým lidem rozhodli vyjít vstříc s pomocí co nejoholenějšího auta za co nejnižší cenu.

V roce 2006 se na danou vlnu rozhodlo naskočit i Subaru, jenž vyrukovalo s modelem Impreza WRX TR. Daná zkratka odkazovala na slova Tuner Ready, jenž jsou i bez znalosti anglického jazyka velmi výmluvná. Toto provedení disponovalo stejným pohonem jako zbytek nabídky, tedy 2,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem naladěným na 234 koní, ovšem zejména uvnitř jste nemohli počítat s pomalu ničím jiným než s volantem a látkovým čalouněním. To srazilo hmotnost na pouhých 1 424 kg.

Nyní se Japonci rozhodli do těchto vod vrátit, což zní zejména pro nás jako svěží vítr, tady nové WRX vůbec nekoupíte. Novinka nazvaná opět WRX TR, kterou ukazují uniklé fotky, ale míří jen na mimoevropské trhy. A zrovna Tuner Ready opravdu není. Místo toho veškeré ladění obstarala automobilka - vůz dostal ohromné zadní křídlo ve stylu vrcholné varianty STI, které se běžně u WRX nenabízí. Původní 18palcová kola s pneumatikami Dunlop SP Sport Maxx o rozměru 245/40 pak nahradily devatenáctky obuté do sudů Bridgestone Potenza S007 o rozměru 24535. Dá se tedy očekávat, že TR se bude daleko více držet vozovky.

K posunu došlo rovněž u brzd, nově je totiž možné počítat s červeně lakovanými třmeny od firmy Brembo, jenž svírají 340milimetrové přední a 326milimetrové zadní kotouče. Do kabiny se pak nastěhovala sportovní sedadla Recaro, kterým společnost bude dělat šestistupňový manuál. Tato převodovka bude u verze TR jedinou volbou, v případě 2,4litrového motoru ovšem změny očekávat nemáme. Produkovat by tedy měl stejných 275 koní a 350 Nm jako základní WRX.

Dynamika novinky ale dost možná bude horší, a to nikoliv jen kvůli onomu křídlu, které kromě přítlaku zvýší i aerodynamický odpor. Oproti minulosti totiž nedošlo na oklešťování, nýbrž obezitu, neboť TR má vážit 1 519 kg, tedy o 37 kil víc než výchozí sedan. Ve srovnání s ním pak nebude ani levnější, přidané doplňky automobilka publiku rozhodně zadarmo nedá. I když tedy nad manuálem lze zaplesat, nemůžeme se zbavit dojmu, že jde o trochu promarněnou šanci.

WRX TR se v americké verzi oficiálně přestaví tuto sobotu na floridském Subiefestu, kde nebudou chybět ani Travis Pastrana a Bucky Lasek. Potvrzen byl i příchod této novinky do Austrálie, Evropa má ale bohužel smůlu. A jelikož vyprodané je už i zmíněné BRZ druhé generace, místní zájemci o sportovní jízdu mají u Subaru bohužel již smůlu. To je u značky, která u nás těží hlavně z rallye odkazu překvapivé, poděkovat za to lze ale - jako obvykle - v prvé řadě Bruselu.

WRX bude na americkém či australském trhu nově k mání ve verzi TR. Jakkoli ale daná písmena odkazují na provedení vhodné pro tunery, na rozdíl od minulosti tomu tak již není. Veškeré ladění totiž obstarala automobilka, která si za to jistě nechá řádně zaplatit. Foto: Subaru

Zdroj: Drive, Subaru

Petr Prokopec

