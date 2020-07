Subaru chystá novou generaci motorů boxer, budou menší a výkonnější než kdy dříve před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Motory na benzin a naftu neřekly poslední slovo, místo dožívání čeká mnohé z nich nový život. Příkladem budiž legendární boxery japonského Subaru, už příští rok dostanou zcela novou generaci.

Stávající pohled na nabídku Subaru musí být pro zapřísáhlé fanoušky značky tak trochu bodnutím u srdce. Kvůli přísnějším emisním limitům z Evropy zmizel naprostý vrchol v podobě WRX STI a zakrátko totéž čeká také kupé BRZ, v jehož případě víceméně dochází už jen na doprodej přidělených vozů. Poté ty nejzajímavější vozy zmizí, naštěstí ale pouze dočasně. Subaru totiž pracuje na nových pohonných jednotkách, které nebudou pouze úspornější, ale nabídnou rovněž výkon, jaký tu ještě nebyl.

Ještě než se ovšem zadíváme do budoucnosti, je na chvíli třeba návrat do minulosti. Historie Subaru je přitom spojená hlavně s plochými čtyřválci, jejichž objem se pohyboval od jednoho do 2,5 litrů. Jakkoliv nicméně třeba u takové rodiny FB došlo na zvýšení zdvihu a snížení vrtání nebo nahrazení rozvodového řemene řetězem, emise stále neklesly na takovou úroveň, aby se Evropská unie na vozy značky dívala se zalíbením. Byť došlo rovněž na implementaci přímého vstřikování či odlehčení pístů.

Automobilka proto dle informací japonského webu CarSensor měla pracuje na nové generaci pohonných jednotek, jenž by se měly začít pod kapotami vozů Subaru objevovat od příštího roku. Všechny přitom budou disponovat přeplňováním, což znamená, že atmosférické plnění se u značky stává minulostí. Platí to i v případě kupé BRZ, jehož nová generace se tak logicky posune na potravním řetězci o trochu výše. To ale zřejmě nevyhnutelně přinese také zdražení.

Na ceny je samozřejmě ještě trochu brzy, ostatně nejasné jsou veškeré detaily spojené s novými agregáty. Nicméně základní jedna-pětka, jenž má nahradit dvoulitrovou atmosféru, by měla dorazit se 150 koňmi. Nad ní se pak postaví 1,8litrový čtyřválec, který by měl nabídnout až 270 koní. Jednotka s takovým objemem se přitom do nabídky Subaru vrací po více než dvaceti letech, v té době nicméně agregát produkoval s ohledem na atmosférické plnění mnohem nižší výkon.

Absolutním vrcholem se pak u Subaru stane nový 2,4litrový čtyřválec, jenž by v případě „slabší“ varianty měl nabízet 280 koní. Právě toto provedení by přitom mohlo pohánět také BRZ, jednotku tak zjevně bude možné spojit s pohonem zadních i všech čtyř kol. Jen s druhou alternativou pak bude spojena silnější verze, jenž bude disponovat 330 až 405 koňmi. Tento motor by primárně mělo dostat Subaru WRX STI, skončit ale může i v dalších modelech.

Značka přitom počítá s tím, že kromě přeplňování bude novým motorům k vyšším výkonům i nižším emisím napomáhat také elektrifikace. Podrobnosti nicméně v tomto ohledu rovněž chybí, jakkoliv u vrcholné dva-čtyřky nejspíše již půjde o plnohodnotný či dokonce dobíjecí hybrid. Méně výkonné agregáty by ovšem mohly dorazit v mild-hybridní specifikaci.

Subaru chystá novou rodinu pohonných jednotek typu boxer, spalovacím motorům zjevně ještě zdaleka neodzvonilo. Ilustrační foto: Subaru

Petr Prokopec