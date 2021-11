Subaru nabízí Kanaďanům i v této době slevu 176 tisíc, má však neobvyklou podmínku před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Není to sleva zadarmo, i tak jde o sympatický počin připomínající doby dávno minulé. Bohužel s ním nelze počítat v českých zastoupeních značky, neobvyklou pobídku mohou využít jen Kanaďané.

Dnes už tuto rivalitu budou pamatovat jen lidé, jejichž věk začíná minimálně trojkou, ale bývaly doby, kdy Subaru a Mitsubishi představovaly absolutní hvězdy rallyových soutěží. Tovární týmy se přetahovaly o vedení ve světovém šampionátu a toto soupeření dávalo vzniknout čím dál tím lepším sériovým autům. WRC se ale v mezičase posunulo zcela jinam, Mitsubishi skoro zaniklo a ani Subaru už dnes nevnímáme jako výrobce jedněch z nejlepších lidových sporťáků.

Snad snaha o znovuvytvoření této image přiměla kanadské zastoupení Subaru ke spuštění akce, v rámci níž zákazníkům nabízí slevu ve výši 10 000 CAD (cca 176 tisíc korun) na vozy modelového roku 2020 či novější. To je spousta peněz, tato sleva je ale podmíněna mnoha ústupky a závazky ze strany zákazníka. Ten musí v prvé řadě akceptovat to, že přijde o záruku. To ale primárně souvisí s tím, že musí vůz přestavět na rallyový speciál. Takové provedení pak musí odpovídat pravidlům kanadského šampionátu CRC, načež třeba modely s přeplňovanými motory musí mít sání široké maximálně 34 milimetrů. Stejně tak je vyžadován obtokový ventil, ochranná klec, vícebodové pásy, hasičský přístroj či závodní sedadla.

Jakkoliv tedy účastníci šampionátu mají svobodnou volbu v případě brzd, převodovky, zavěšení či chladicích systémů, je prakticky jisté, že cena přestavby přesáhne peníze ušetřené při nákupu. To ovšem na druhou stranu neznamená, že by nabídka Subaru nebyla nezajímavá. Jeho auta se opět začnou objevovat na tratích, což může opět přilákat zpět „silniční závodníky”.

Subaru slevu poskytne pouze na sedm aut. Aby ji zákazníci získali, musí nejprve samotný vůz zakoupit a kanadské centrále značky zaslat kopii smlouvy včetně identifikačního čísla vozu. Musí být také držitelé platné závodní licence a daný nákup musí uskutečnit do 31. března příštího roku. Pokud vše splní, mohou peníze získat zpět do 90 ní od podání žádosti.

Tuto slevu nelze kombinovat s dalšími pobídkami značky. Ovšem i tak je daná akce lákavá, neboť třeba takové WRX osazené přeplňovaným dvoulitrem o výkonu 272 koní, jež má na povel šestistupňový manuál, vychází na 29 995 kanadských dolarů (527 tisíc Kč). Již to samo o sobě je lákavé, při dvoutřetinové ceně však daný model snad ani nelze odmítnout.

Kanadské zastoupení Subaru nabízí na koupi nových ostrých modelů nemalou slevu, nové WRX patří mezi ně. Foto: Subaru



Aby ji ovšem zákazníci získali, musí takto koupený vůz konvertovat na rallyový speciál. To je pochopitelně nevyjde levně, ovšem i tak je akce lákavá. Foto: Subaru

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.