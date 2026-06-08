Subaru odhalí hned tři novinky s „normálními” motory a manuálem, mezi nimi i dostupný model. Kolik z nich asi dorazí do Evropy?
Petr ProkopecTohle avízo působí velmi pozitivně, jako symbol návratu ke kořenům a projev úcty k tradicím. Subaru jako tato jsme milovali a vlastně pořád milujeme, v Evropě se ale už značka soustředí na jiné zákazníky než dřív.
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Subaru odhalí hned tři novinky s „normálními” motory a manuálem, mezi nimi i dostupný model. Kolik z nich asi dorazí do Evropy?
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Tohle avízo působí velmi pozitivně, jako symbol návratu ke kořenům a projev úcty k tradicím. Subaru jako tato jsme milovali a vlastně pořád milujeme, v Evropě se ale už značka soustředí na jiné zákazníky než dřív.
Ještě před několika málo lety u nás Subaru platilo za jednoho z úspěšných prodejců sportovních aut. Významnou část odbytu tehdy tvořila Impreza WRX STI, tedy vůz osazený přeplňovaným boxerem, jehož výkon dostala na povel manuální převodovka. A v koutě nezůstávalo ani kupé BRZ. Dnes už ani jedno z těchto aut v nabídce značky nenajdete, stávající portfolio povětšinou tvoří SUV, z nichž Uncharted a Solterra dostaly elektrický pohon. S tím je pak spojen pouze automat. Ovšem manuál dnes nenajdete ani u základní Imprezy, která víc než 136 koní ani nenabídne.
Subaru se tak v Evropě začíná zaměřovat na zcela jiný typ zákazníka než dřív, přičemž zejména orientace na elektromobilitu zaskočí - značka u nás letos podle dat SDA prodala přesně 7 takto poháněných aut, což za pět měsíců opravdu není mnoho. Ve své domovině ovšem automobilka chce zůstat věrná svým kořenům.
Právě proto založila novou divizi Sports Vehicle Planning Office. Ta se má postarat o to, aby technologie zrozené pro soutěžní scénu zamířily také na veřejné komunikace. S výsledem svých snah nás pak má seznámit poměrně brzy, neboť do konce příštího roku dorazí hned trojice vozů osazených manuálními převodovkami. Obáváme se však, že vyjma Japonsko zamíří maximálně tak do USA.
V případě dvou novinek automobilka láká na kódové označení TY85, které odkazuje na manuál, kterým byla vybavena předchozí generace WRX STI. Ve srovnání s aktuálními typy TY75 a TL70 je tato skříň větší a robustnější, pročež zvládá přenášet vyšší výkon. Zároveň u ní Japonci počítají s tím, že majitelé takových aut tráví poměrně hodně času také na okruzích. Kromě toho je pak její součástí i DCCD (Driver Controlled Center Differencial), který automobilka taktéž naposledy užívala u předchozího STI v roce 2021.
Nově by pak tento manuál měla dostat nová verze Subaru WRX, která se stejně jako dvě další novinky zatím ukázala pouze pod plachtou. I tak je ovšem jasně patrné výrazné sání na kapotě, které naznačuje přítomnost přeplňovaného 2,4litrového plochého čtyřválce. Protože jde navíc o provedení určené pro japonský a nejspíš i americký trh, půjde o čistě spalovací jednotku, která se obejde bez jakékoli formy elektrifikace. Stejným směrem pak má kráčet BRZ, které bude další manuální novinkou, jen atmosférickou.
U kupé by ovšem automobilka měla využít daleko více dílů divize STI, přičemž s jejich pomocí by měla hlavně snižovat hmotnost a zlepšovat odezvu podvozku. Ten pak zůstane u pohonu zadních kol, zatímco v případě novinky číslo tři tu znovu máme sazku na stálý systém 4x4. I tentokráte se o pohon postará přeplňovaná dva-čtyřka, na rozdíl od zmíněného WRX však nepůjde o sedan, nýbrž o pětidveřový hatchback. Podle všeho tak automobilka chystá produkční verzi loňského konceptu Peformance-B STI.
Tuto novinku, hatchback s manuální převodovkou, označuje technický šéf značky Tetsuro Fujinuki jako jako „dostupný základní vůz”, který byl vyvinut lidmi milujícími auta s pomocí jejich vlastních nápadů. Oč přesně půjde, to už neupřesnil. Fanoušci Subaru se v každém případě mají nač těšit, tedy aspoň někde. K tomu, že „někde” znamená i v Evropě, jsme bohužel skeptičtí.
Japonci chystají hned tři novinky s manuálem, jednou z nich má být „dostupné základní auto”. Foto: Subaru
Zda jde o produkční verzi loňského konceptu Performance-B STI, teprve uvidíme. Foto: Subaru
Zdroj: Subaru
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