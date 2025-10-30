Subaru překvapilo hned dvěma ostrými novinkami, centrální výfuk jedné z nich dává naději
Petr ProkopecPodobná auta u nás bylo dlouho možné koupit, teď je po nich veta. Představení těchto novinek dává naději, máme ale pocit, že pokud nějakou reálně dostaneme, pak to bude ta, o kterou si prakticky nikdo neřekl.
před 7 minutami | Petr Prokopec
Pokud se řadíte mezi tradiční fanoušky Subaru, k autorizovaným dealerům si dnes víc než co jiného chodíte spíš poklábosit se starými známými. Automobilka totiž pod tíhou místních regulací upravila svou evropskou nabídku tak, že sportovního v ní aktuálně nenajdete už nic. A to je smutné v případě značky, od které šlo ještě před pár lety mít auta jako ikonické WRX STI nebo kupé BRZ s pohonem zadních kol.
Podobně jako Toyota či Mazda si ale ani Subaru nenechalo ujít domácí autosalon v Tokiu, kde lze znovu spatřit zajímavější věci. Odhaleny totiž byly hned dva koncepty, které by mohly vyústit v produkční vozy. Jeden z nich se navíc pyšní uprostřed usazenou dvojitou koncovkou výfuku, stejně jako „boulí“ na kapotě, před kterou trůní nápis „Proud of Boxer“. Znamená to tedy, že všechna čtyři kola pohání ikonický plochý čtyřválec.
Technická data v tomto případě chybí, nicméně 300koňovou metu asi pohonná jednotka překoná snadno. Zda je ale bude na všechna čtyři kola přenášet manuální převodovka, jako tomu bylo v minulosti, je otázkou - dovnitř totiž Subaru zatím nikoho nepustilo. I kdyby ovšem nakonec byl k mání pouze automat, většinu zájemců by to neodradilo. Hot hatchů, které by disponovaly čistě spalovacím pohonem, navíc tak charakterním, už na trhu mnoho nenajdete.
V této souvislosti se vybízí otázka, zda by produkční model vůbec dorazil do Evropy. Pokud by totiž boxer nedoprovázela žádná forma elektrifikace, měl by to v Evropě složité. A jakmile by na palubu přibyl elektromotor a baterie, byl by to znovu kompromis, kterých dnes na trhu existuje nespočet. A láká jen málokterý z nich.
Jistou nápovědou, co v Evropě bude a nabude, se tak vlastně zdá být druhý z konceptů prezentovaný pod názvem Performance-E STI. A jak asi u tušíte, ten spalovacím pohonem nedisponuje, místo toho jeho kola roztáčí blíže neupřesněné elektrické jednotky. Subaru u tohoto vozu kladlo velký důraz na aerodynamiku, načež se zdá, že bateriová novinka je delší a nižší než Performance-B STI, jak pro změnu zní název prvního konceptu.
Automobilka elektromobil prezentuje jako budoucnost své sportovní odnože, přičemž vedle nemalé rychlosti vyzdvihuje také praktičnost danou bateriemi zastavěnými do podlahy. Posádka by totiž díky tomu měla najít dostatek prostoru v obou řadách. Výkon by pak nejspíš narostl nad úroveň spalovacího hatchbacku, ovšem stejné by to bylo s hmotností. Vše by následně opentlila jak poměrně vysoká cena, tak především problematická využitelnost.
Tím neříkáme, že bychom se sportovnímu elektrickému Subaru vyloženě bránili, ale raději bychom usedli za volant nového spalovacího STI. Pochybujeme, že se to ještě někdy stane, doufat ale může do chvíle, kdy ještě budeme dýchat...
Subaru v Tokiu představilo hned dva koncepty, přičemž Performance-B STI se dočkal spalovacího pohonu, zatímco Performance-E STI je ryzím elektromobilem. Foto: Subaru
Zdroj: Subaru
