Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize
Petr ProkopecSubaru dělávalo auta, jejichž fotky visely na zdech pokojů nadšenců všeho věku, dnes v Evropě nenabízí takové ani jedno. Technický ředitel Tetsuo Fujinuki uznává, že věci se pokazily, nově ovšem mluví o „návratu ducha”. Bylo načase.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Subaru dělávalo auta, jejichž fotky visely na zdech pokojů nadšenců všeho věku, dnes v Evropě nenabízí takové ani jedno. Technický ředitel Tetsuo Fujinuki uznává, že věci se pokazily, nově ovšem mluví o „návratu ducha”. Bylo načase.
Když jsem loni testoval Subaru Forester, měl jsem se sepsáním recenze docela problém. Ne proto, že by se jednalo o špatné auto, to ani v nejmenším. Naopak jsem měl pocit, že Japonci dnes nabízí třeba nejlepší sedadla v celé branži, protože jsem i po několikasetkilometrové cestě jsem kabinu opouštěl odpočatý. Navíc jsem po celou dobu měl pocit, že ať udělám cokoli, Forester mě ve štychu nenechá. Pokud tedy hledáte auto, se kterým se pokaždé a bez citelné únavy vrátíte domů, je SUV s plejádou hvězd ve znaku žhavým tipem.
Čím dalším ovšem Forester láká? To už je trochu komplikovanější. A pokud by takovou otázku položil letitý fanoušek značky, který s oblibou sledoval, jak Colin McRae a Tommi Mäkinen s Imprezou 555 vyhrávají jeden závod v rallye za druhým, odpověď by nejspíše zněla prostě: „Ničím.” Japonská automobilka se totiž především v Evropě sklonila před regulátory a postupně z nabídky vyřadila veškeré sportovní nářadí. Zůstala tak auta jako Forester, která jsou sice bezpečná a pohodlná, ale také nudná.
Může se zdát, že to je směrem k Subaru tvrdé, jenže tento názor zastává i technický ředitel značky Tetsuo Fujinuki. Ten pro Best Car přiznal, že předchozí přístup k vývoji se dostal do slepé uličky. Japonci proto nyní začínají mluvit o „návratu ducha“, který by měl vést k opětovnému příchodu zajímavých sportovních derivátů. Uvnitř automobilky byl dokonce již vytvořen i tým, který se o něco takového má zasadit. Fungovat má přitom zcela nezávisle, vývoj nových modelů tak nebude ovlivněn celkovým zaměřením zbytku portfolia.
Tedy jinými slovy, Subaru chce vrátit do hry auta jako WRX STI, díky kterým by znovu bodovalo u nadšenců. Upřímnost Japonců, kteří se nesnaží problém schovat pod koberec, ale naopak k němu přistupují čelem, se přitom cení. Otázkou však je, co a kdy můžeme čekat. Subaru je totiž relativně malá automobilka (slovo relativně si ale podtrhněte), která prodává zhruba milion aut ročně, z toho navíc většinu ve Spojených státech. Pokud tedy bude svou nabídku přizpůsobovat nějakému trhu, Evropa to pochopitelně nebude.
Nejde tu však jen o omezený tržní potenciál či finanční možnosti, ale i technologickou podstatu. Impreza WRX STI totiž dokázala nabídnout 300 koní už v roce 2004, kdy s nimi kralovala, neboť zbytek branže se na takovou úroveň buď nedostal, nebo s ní pároval daleko vyšší cenu. Jenže za nějakých 20 let značka zvedla laťku jen o nějakých 10 kobyl, pročež WRX STI již neudávalo tempo, nýbrž na konkurenci ztrácelo. Na navíc v mezičase popoběhla o další kus dopředu.
Subaru tak bude muset znovu přijít se zázrakem na čtyřech kolech, jakkoli dnes k něčemu takovému pomalu stačí znovu to samé co před 20 roky - spojení čistě spalovacího motoru, manuální převodovky a minima elektronických asistentů. Je jasné, že po takovém voze by se nadšenci utloukli, zvlášť pokud by byl výkonnější (400-500 koní?), efektivnější a lépe ovladatlný. Jestli si ale Subaru troufne s něčím takovým přijít, tím spíš pak do Evropy, to je otázka za milion.
Japonci se loni blýskli konceptem STI Performance-B, který by se měl dostat do výroby. S čistě spalovacím boxerem pod kapotou ho ovšem v Evropě opravdu nečekáme. Foto: Subaru
Zdroj: Best Car
Bleskovky
- Investor a influencer rozpůlil své Ferrari za 10 milionů o strom. Odešel nezraněn, i když se kusy auta válely po celém okolí
před 9 hodinami
- Das Auto: VW Touareg trefila raketa, dál jezdí, jako by se nechumelilo
26.7.2026
- Číňané tvrdí, že jejich auto jako první pojede 500 km/h. Už byli blízko: „Pilot ve 496 vyměkl a ubral,” říkají, zkusí to znovu
25.7.2026
Nejčtenější články
- Fiktivní motor Porsche s fiktivním řazením a fiktivním zvukem ukázal v praxi svou směšnou faleš, je to absurdita od A do Z
28.6.2026
- Škoda zkusila vysvětlit, proč její nejnovější model dostal vertikální displej. Jako by zapomněla, že je otočný
28.6.2026
- VW má v krizi vyhodit 100 tisíc lidí, zavřít čtyři továrny a rozdělit se na víc firem. Ani po všech rozprodejích a škrtech neuniká riziku krachu
28.6.2026
- Nová Audi znovu šokují tím, co všechno na nich nefunguje, zkuste si za jízdy ostříkat čelní sklo
29.6.2026
- Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem
29.6.2026
Živá témata na fóru
- Chlubítko univerzální 07.28. 12:29 - pavproch
- Mobilní telefony a vše okolo mobilních komunikací 07.28. 06:50 - pavproch
- Detektory policejních radarů 07.27. 21:32 - řidičBOB
- Onboard videa 07.27. 21:25 - řidičBOB
- Politický koutek 07.27. 14:03 - jerry
- Zajímavé nabídky / slevy 07.27. 11:58 - mattonecz
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 07.26. 19:34 - jerry
- Škoda Auto obecně 07.25. 22:33 - jerry