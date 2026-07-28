Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize

Subaru dělávalo auta, jejichž fotky visely na zdech pokojů nadšenců všeho věku, dnes v Evropě nenabízí takové ani jedno. Technický ředitel Tetsuo Fujinuki uznává, že věci se pokazily, nově ovšem mluví o „návratu ducha”. Bylo načase.

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Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize

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Foto: Subaru

Subaru dělávalo auta, jejichž fotky visely na zdech pokojů nadšenců všeho věku, dnes v Evropě nenabízí takové ani jedno. Technický ředitel Tetsuo Fujinuki uznává, že věci se pokazily, nově ovšem mluví o „návratu ducha”. Bylo načase.

Když jsem loni testoval Subaru Forester, měl jsem se sepsáním recenze docela problém. Ne proto, že by se jednalo o špatné auto, to ani v nejmenším. Naopak jsem měl pocit, že Japonci dnes nabízí třeba nejlepší sedadla v celé branži, protože jsem i po několikasetkilometrové cestě jsem kabinu opouštěl odpočatý. Navíc jsem po celou dobu měl pocit, že ať udělám cokoli, Forester mě ve štychu nenechá. Pokud tedy hledáte auto, se kterým se pokaždé a bez citelné únavy vrátíte domů, je SUV s plejádou hvězd ve znaku žhavým tipem.

Čím dalším ovšem Forester láká? To už je trochu komplikovanější. A pokud by takovou otázku položil letitý fanoušek značky, který s oblibou sledoval, jak Colin McRae a Tommi Mäkinen s Imprezou 555 vyhrávají jeden závod v rallye za druhým, odpověď by nejspíše zněla prostě: „Ničím.” Japonská automobilka se totiž především v Evropě sklonila před regulátory a postupně z nabídky vyřadila veškeré sportovní nářadí. Zůstala tak auta jako Forester, která jsou sice bezpečná a pohodlná, ale také nudná.

Může se zdát, že to je směrem k Subaru tvrdé, jenže tento názor zastává i technický ředitel značky Tetsuo Fujinuki. Ten pro Best Car přiznal, že předchozí přístup k vývoji se dostal do slepé uličky. Japonci proto nyní začínají mluvit o „návratu ducha“, který by měl vést k opětovnému příchodu zajímavých sportovních derivátů. Uvnitř automobilky byl dokonce již vytvořen i tým, který se o něco takového má zasadit. Fungovat má přitom zcela nezávisle, vývoj nových modelů tak nebude ovlivněn celkovým zaměřením zbytku portfolia.

Tedy jinými slovy, Subaru chce vrátit do hry auta jako WRX STI, díky kterým by znovu bodovalo u nadšenců. Upřímnost Japonců, kteří se nesnaží problém schovat pod koberec, ale naopak k němu přistupují čelem, se přitom cení. Otázkou však je, co a kdy můžeme čekat. Subaru je totiž relativně malá automobilka (slovo relativně si ale podtrhněte), která prodává zhruba milion aut ročně, z toho navíc většinu ve Spojených státech. Pokud tedy bude svou nabídku přizpůsobovat nějakému trhu, Evropa to pochopitelně nebude.

Nejde tu však jen o omezený tržní potenciál či finanční možnosti, ale i technologickou podstatu. Impreza WRX STI totiž dokázala nabídnout 300 koní už v roce 2004, kdy s nimi kralovala, neboť zbytek branže se na takovou úroveň buď nedostal, nebo s ní pároval daleko vyšší cenu. Jenže za nějakých 20 let značka zvedla laťku jen o nějakých 10 kobyl, pročež WRX STI již neudávalo tempo, nýbrž na konkurenci ztrácelo. Na navíc v mezičase popoběhla o další kus dopředu.

Subaru tak bude muset znovu přijít se zázrakem na čtyřech kolech, jakkoli dnes k něčemu takovému pomalu stačí znovu to samé co před 20 roky - spojení čistě spalovacího motoru, manuální převodovky a minima elektronických asistentů. Je jasné, že po takovém voze by se nadšenci utloukli, zvlášť pokud by byl výkonnější (400-500 koní?), efektivnější a lépe ovladatlný. Jestli si ale Subaru troufne s něčím takovým přijít, tím spíš pak do Evropy, to je otázka za milion.


Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize - 1 - Subaru Performance-B a Performance-E 2025 prvni sada 01Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize - 2 - Subaru Performance-B a Performance-E 2025 prvni sada 02Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize - 3 - Subaru Performance-B a Performance-E 2025 prvni sada 03Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize - 4 - Subaru Performance-B a Performance-E 2025 prvni sada 04Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize - 5 - Subaru Performance-B a Performance-E 2025 prvni sada 05Subaru uznalo, že jeho auta jsou dnes nuda. Slibuje, že to spraví hned několika stroji nové divize - 6 - Subaru Performance-B a Performance-E 2025 prvni sada 06
Japonci se loni blýskli konceptem STI Performance-B, který by se měl dostat do výroby. S čistě spalovacím boxerem pod kapotou ho ovšem v Evropě opravdu nečekáme. Foto: Subaru

Zdroj: Best Car

Petr Prokopec

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