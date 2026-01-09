Subaru v Tokiu skutečně představilo nové STI, jenže ne to, ve které jsme všichni doufali
Petr ProkopecPo nedávném avízu japonské značky byl pomalu celý svět natřesen na příchod toho, co už vůbec nemělo přijít. Jenže ono to opravdu nepřišlo. Nechceme tím shazovat nakonec odhalené, je to zajímavé auto, pro nás je ale nejspíš zcela irelevantní.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Subaru v Tokiu skutečně představilo nové STI, jenže ne to, ve které jsme všichni doufali
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Po nedávném avízu japonské značky byl pomalu celý svět natřesen na příchod toho, co už vůbec nemělo přijít. Jenže ono to opravdu nepřišlo. Nechceme tím shazovat nakonec odhalené, je to zajímavé auto, pro nás je ale nejspíš zcela irelevantní.
Pro Subaru je klíčový americký trh. Loni tam japonská automobilka prodala 643 591 aut, což je o 3,6 procenta méně než předloni, ale pořád je to hromada aut. Prodejně nahoru šly modely Crosstrek a Legacy, zbytek portfolia se propadl. Většinou to nebylo nic až tak velkého, až na sportovně laděný sedan WRX - ten si koupilo jen 10 930 lidí, tedy o 41,2 procenta méně než předloni. Ani výsledek z roku 2024 navíc nebyl zrovna pozitivní, o rok dříve totiž Subaru u tohoto modelu dosáhlo na 24 681 registrací.
Jedním z důvodů tohoto propadu je rozhodnutí značky vyřadit z nabídky základní provedení, které bylo k mání od 32 735 dolarů, tedy asi 680 tisíc korun. Nově tak klientela musí platit minimálně o 60 tisíc korun víc. V případě vrcholných verzí tS či GT pak může vystoupat až na 45 705 USD, tedy na tisí 000 Kč. Přitom pod kapotou pokaždé odvádí svou práci stejný 2,4litrový plochý čtyřválec naladěný na identických 275 koní. Navíc tak lidé dostávají třeba lepší brzdy či tlumiče.
I proto se pozornost všech fanoušků značky, a to nikoliv pouze těch amerických, soustředila na letošní autosalon v Tokiu. Subaru totiž před pár dny naznačilo, že by na svém stánku mohlo odhalit provedení WRX STI, jehož předchozí generace se přestala vyrábět v roce 2021. K tomu nakonec i došlo, místo bouřlivého jásotu se však značka dočkala jen vlažného potlesku. Nejen proto, že sedanu chybělo typické mohutné zadní křídlo či zlatá kola kontrastující s modrou karoserií.
Novinka totiž nese oficiální označení WRX STI Sport Prototype, načež je zjevné, že se nejedná o produkční verzi. I kdyby ale šlo, tohle na pravověrné STi nevypadá. Japonská média tak naznačují, že vůz by měl dorazit do tamní nabídky jako WRX S4. Toto provedení pak sice v zemi vycházejícího slunce k dispozici je, ovšem pouze s převodovkou CVT. Nově by však Japonci podobně jako Američané měli k dispozici také manuál.
Oficiálně se ví jen to, že pohon má na povel onen 2,4litrový motor z WRX. Zda ale produkuje víc než 275 koní, mimo firmu nikdo neví. Výkon ale na všechna čtyři kola přenáší zmíněná šestistupňová manuální převodovka. Tím dostupné informace končí, více nám značka nejspíše sdělí až v příštích měsících. Zatím to ale vypadá, že na rozdíl od Japonců Američany nic nového nečeká.
Evropa se pak bude muset obrnit ještě větší trpělivostí než tyto dva trhy. Sportovní model by se totiž sice vrátit mihl, ovšem jen s hybridním pohonem, který by lépe předstíral nízkou spotřebu resp. emise CO2. Zda pak ponese označení WRX nebo i STI, je ale ve hvězdách. Velmi pravděpodobně u toho ale bude jen převodovka CVT, byť s upraveným softwarem. Pokud tedy chcete manuál, možná zauvažujte o individuálním dovozu stávajícího WRX ze Států, ničeho lepšího už se zřejmě nedočkáme.
Subaru WRX STI Sport Prototype je zajímavé auto, ale čekali jsme víc. Tohle je velmi pravděpodobně jen předzvěst manuálního WRX S4 určeného pro japonský trh. To zní fajn, ale co s tím u nás? Foto: Subaru
Zdroj: Subaru
Bleskovky
- Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
před 3 hodinami
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
včera
- Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut
7.1.2026
Nejnovější články
- Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
před 3 hodinami
- Subaru v Tokiu skutečně představilo nové STI, jenže ne to, ve které jsme všichni doufali
před 4 hodinami
- „Bugatti z Temu” se naplno odhalilo ve skutečném světě. A nechce být pro smích, má parametry snů
před 6 hodinami
- Výroba aut Stellantisu v Itálii se propadla nejníž od roku 1954, tolik ke stavu průmyslu v zemích Evropské unie
před 7 hodinami
- Legendární závoďák Michaela Schumachera je na prodej, v něm poprvé ukázal světu, že se Sennova éra chýlí ke konci
včera
Živá témata na fóru
- Onboard videa 01.09. 13:31 - řidičBOB
- Rychlodotazy 01.09. 13:07 - abgx1
- Volkswagen obecne 01.09. 12:10 - mlunovozík
- Lampárna (stěžovatelna) 01.09. 10:15 - řidičBOB
- Přituhuje 01.09. 10:08 - HondaMan
- Dříve M135i, nyní ///M2 01.08. 23:05 - Eda
- Škoda vs BMW - Rada ohledně výběru 01.08. 23:03 - Eda
- BMW Divize 01.08. 22:59 - Eda