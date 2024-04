Subaru začalo prodávat sportovní BRZ úplně oholené i s ocelovými koly. Je tak levné, že vám to bude jedno včera | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Tohle auto nemá ani plastové kryty kol, není v něm skutečně vůbec nic „zbytečného”. Také ale místo 1 030 000 Kč, za které se u nás prodává dosavadní základ, stojí skoro polovinu. Být k mání v Česku, stojí se před showroomy Subaru fronty jako kdysi na banány.

Stávající nabídka českého Subaru stále ještě čítá sportovní kupé BRZ. To lze pořídit s manuální či automatickou převodovkou, přičemž tuzemské zastoupení ještě dále nabízí příplatkovou barvu karoserie, prodloužení záruky na pět let a paket STI. Více doplňků a možností nečekejte, což by asi za jiných okolností bylo poměrně tristní. Jenže Evropa má ve finále štěstí, že BRZ druhé generace vůbec dorazilo. Fanoušci značky i sportovní jízdy tak pomalu berou cokoli, načež je otázkou, zda vůbec vůz ještě lze objednat - v červenci jej totiž definitivně zabijí nařízení Bruselu v oblasti kyberbezpečnosti a s nimi spojené nesmysly.

Japonsko sice jako jedna z mála zemí světa stejná pravidla přijala za svá též, ale ne tak rychle a ne tak dogmaticky. Tamní nabídka aut tedy zůstává mnohem širší a aktuálně se do ní dokonce vrací velmi zajímavé provedení zvané BRZ Cup Car Basic. Tedy v podstatě úplně oholená verze BRZ, ve které není nic, co není třeba pro ostré ježdění. A protože Subaru nechce lidem vnucovat svou představu o takto pojatém autě, je to i základ v tom smyslu, že doladit si jej můžete sami.

V základu tedy dostanete očekávat ochrannou klec, jejíž konstrukce byla pro letošek lehce přepracována. Vůz jinak uvnitř znovu prošel řádnou čistkou, načež je mimo hru multimediální systém (reproduktory ale uvnitř zůstaly). Instalace oné klece pak vyřadila ze hry sluneční stínidla a boční výdechy klimatizace či dokonce boční a hlavové airbagy.

Co se zevnějšku týče, nejviditelnější změnou jsou 16palcová ocelová kola. Ta víceméně jen slouží k tomu, aby se auto dostalo od dealera k majiteli, který jej následně osadí ráfky a pneumatikami podle svého gusta či odpovídajícími typu soutěže, do které má BRZ nastoupit. Zajímavé pak je, že zákazníci mohou vybírat ze sedmi základních barev, mezi nimiž nechybí ani vyobrazená perleťově modrá. V případě zájmu o červenou Ignition Red či bílou Crystal Pearl White ovšem musí sáhnout o trochu hlouběji do peněženky.

Po stránce motorické se už nic nemění, pod kapotou tedy nadále odvádí svou práci 2,4litrový atmosférický plochý čtyřválec naladěný na 235 koní a 250 Nm točivého momentu. Subaru nicméně okruhové verzi dodalo extra olejový chladič a nové těsnění. Výkon je na zadní kola přenášen pouze přes šestistupňový manuál, kterému asistuje samosvorný diferenciál. Ten se kvůli chlazení dočkal dodatečného žebrování. Celkově pak má jednotka bez problémů zvládat náročnější okruhové vyžití.

Další novinka již může zarazit, BRZ totiž i ve verzi Cup Car Basic nově disponuje paketem bezpečnostních a asistenčních systémů Eyesight ADAS. Zrovna takový monitoring jízdních pruhů či autonomní brzdy na okruhu potřebovat nebudete, ale nemusíte s ním jezdit jen tam, tak asi i proto je v základu. V důsledku toho byla navýšena cena, neboť předchozí okruhové provedení startovalo v roce 2022 na 3 338 500 yenech (cca 513 tisíc Kč), nyní musíte Subaru vysázet na dřevo 3 700 400 JPY (asi 568 tisíc Kč). To je ale pořád tak kouzelně málo, že by vám bylo jedno, jak auto vypadá, popř. co má a nemá v základu. V české nabídce ho ale tak jako tak nečekejme.

Subaru BRZ připravené na doladění pro ostré ježdění je zpátky v japonské nabídce, přičemž ceny startují na velmi příznivých 568 tisíc Kč. U nás je standardní provedení k mání za více než milion korun, za 586 tisíc by se na něj stály fronty. Foto: Subaru

Zdroj: Subaru

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.