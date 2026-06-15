Superauto Jeremyho Clarksona, které si sám strhal v Top Gearu, je po 20 letech k mání. V Evropě se prodalo jen 100 dalších, Jezza nezapomněl
Petr MilerMoc hodný na něj tehdy nebyl, vztah s ním ale měl takový, jaký nadšenci s výjimečnými auty mívají - chvíli to byla to láska, chvíli nenávist. Auto si tak koupil i prodal dvakrát, na některé jeho chronické problémy zjevně vzpomíná dodnes.
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Superauto Jeremyho Clarksona, které si sám strhal v Top Gearu, je po 20 letech k mání. V Evropě se prodalo jen 100 dalších, Jezza nezapomněl
před 11 hodinami | Petr Miler
Moc hodný na něj tehdy nebyl, vztah s ním ale měl takový, jaký nadšenci s výjimečnými auty mívají - chvíli to byla to láska, chvíli nenávist. Auto si tak koupil i prodal dvakrát, na některé jeho chronické problémy zjevně vzpomíná dodnes.
Současná generace Fordu GT platí za nejrychlejší silniční vůz, jaký kdy modrý ovál vyrobil. Placaté kupé se umí rozjet až na 348 km/h, v modifikované podobě pak platí za čtvrté nejrychlejší auto Severní smyčky Nürburgringu. To spolu se auta značkou může dělat dojem lidového supersportu, realita je ale taková, že rychlost vozu může okusit jen hrstka vyvolených už kvůli tomu, jaké cavyky dělá Ford při výběru kupců. A protože upřednostňuje spíš celebrity, i na sekundárním trhu se ceny nových GT pohybují v desítkách milionů korun.
Také z toho důvodu dnes patří mezi vyhledávané vozy předchozí generace Fordu GT, která se vyráběla v letech 2005 a 2006. Během té doby automobilka smontovala 4 038 exemplářů, což je větší množství, než jaké bude puštěno do oběhu nyní. Navíc pohon vozu obstarává „američtější” osmiválec, současné provedení má motor V6. U původního GT se o pohon konkrétně stará 5,4litrová V8 dopovaná kompresorem, která na zadní kola posílá 558 koní a 678 Nm a auto s ním sprintovalo na stovku za 3,9 sekundy. Maximálně jelo 330 km/h, to stále není k zahození, tím méně s šestistupňovým manuálem jako jedinou převodovkou.
Majitelem jednoho ze pouze 101 exemplářů, které Ford oficiálně dodal do Evropy, a prvním z pouhých 27 původních vlastníků vozu ve Velké Británii se stal Jeremy Clarkson. Nebyla to ale žádná láska na první pohled, třebaže se tak z jeho výletu napříč jižní Francií v třetím dílu sedmé série Top Gearu mohlo zdát, Clarksonovo vlastnictví tohoto vozu bylo plné vzestupů a pádů.
Slavný moderátor vůz nejprve koupil, krátce na to jej ale Fordu za plnou částku znovu vrátil. Důvodem byla kvalita či spíše nekvalita vozu, za kterou Clarkson auto nejednou strhal i před kamerami. S Fordem GT zvládl zprvu dojet pouze do studia BBC, než mu vypověděl službu imobilizér, kvůli čemu nebylo možné znovu nastartovat. Modrý ovál sice zvládl opravdu během pár hodin, nicméně za dva dny Jezza kontaktoval značku znovu - tentokrát kvůli tomu, že se zničehonic začal v noci zapínat alarm. A to se nesetkalo s pochopením u Clarksonovy ženy.
Krom toho začali Jezzu nahánět lidé z bezpečnostní agentury s tím, že jeho vůz někdo ukradl, ačkoli moderátor právě seděl v něm, a tak došlo na nevyhnutelné - vrácení auta Fordu. Protože GT ale byl Clarksonovým vysněným vozem, tentýž vůz si později od automobilky koupil znovu. Až později jej prodal druhému majiteli, který jej vlastnil do začátku této dekády, další majitel pal pustil auto do prodeje nyní přes známého britského dealera superaut Toma Hartleyho.
Na rozdíl od mnoha jiných zpráv o podobném jde v tomto případě skutečně o jeho vůz, což sám Jezza potvrdil na sociálních sítích sarkastickým komentářem: „Doufám, že už opravili ten alarm.” Pokud byste o něj měli zájem, musíte se na cenu přeptat u Hartleho, velmi ale pochybujeme, že půjde o méně než 10 milionů korun. I tak vůz vyjde jistě levněji než nové GT.
A nový vážně není, najeto má 28 tisíc mil (45 tisíc km) a poprvé byl zaregistrován v roce 2006. Clarkson jej nechal ve standardním stavu, druhý majitel mu přidal stavitelný podvozek KW Variant 3 a sportovní výfuk Accufab. Jinak ale vypadá pořád tak, jak jsme jej kdysi viděli na obrazovkách. Stále má modrý lak Midnight Blue doplněný bílými pruhy, standardními litými koly BBS a černě zbarvenými třmeny kotoučových brzd. Uvnitř je možné počítat s černým koženým čalouněním nebo multimediálním systémem Alpine, jehož součástí je i navigace.
Tom Hartley říka, že problémy s autem jsou minulostí a má za sebou bezvadnou servisní historii u specializované firmy GT 101 (jistě už nemusíme vysvětlovat, kde se vzalo její jméno). A neztratí se ani na českých silnicích, navzdory tomu, že auto bylo jako nové prodáno v Británii, volant má na na pro nás „správné” straně, jinak se GT ani nevyráběl. Jste v pokušení?
Tento Ford GT dříve skutečně vlastnil Jeremy Clarkson, sám to potvrdil i s odkazem na problémy, které s vozem měl. Nyní může být váš, cenu odhadujeme kousek za 10 miliony Kč. Foto: Tom Hartley Cars, publikováno se souhlasem
Zdroj: Tom Hartley Cars
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