Supersport jako z jiné planety se po 14 letech vývoje ukázal v akci, měl mít 5 000 koní a jet 560 km/h

Mnozí nevěřili, že vůbec kdy vznikne, teď ho ale můžeme vidět funkční v rukou člověka mimo firmu, která ho vyrábí. To zní pozitivně, ne vše je ale růžové - ač se jmenuje podle motoru V16 pod kapotou, šestnáctiválec nemá.

Loni v listopadu uplynulo již osm let od chvíle, kdy nově vzniklá automobilka Devel Motors poprvé představila svou prvotinu zvanou Sixteen. Supersportovní kupé se tehdy sice ukázalo jen ve formě studie, dle autorů ale sériová verze neměla být příliš odlišná. To se potvrdilo v roce 2017, kdy debutoval první prototyp. Souběžně s tím bylo potvrzeno, že pohon vrcholného provedení skutečně dostane na starosti šestnáctiválcový motor vyvinutý firmou Steve Morris Engines, který s pomocí čtveřice turbodmychadel vyvine neskutečných 5 076 koní. První zákazníci se auta měli dočkat v roce 2019.

Dnes už dobře víme, že nic takového nedošlo, neznamená to ale, že by se za dubajskou značkou zavřela voda jako za mnohými jinými start-upy, které se pokusily ohromit zběsilými čísly definujícími výkon jejich aut. Ovšem i tak bylo třeba se ptát, zda se nakonec zákazníci něčeho hmatatelného vůbec dočkají. Vývoj vozu totiž ve skutečnosti odstartoval již v roce 2008, dnes jsme tedy o 14 let dál. Sami tedy zvažte, zda je něčím převratným, že můžeme plně funkční auto vidět v rukou někoho, koho Devel Motors nemá na výplatní pásce.

Tím někým není nikdo menší než Alex Hirschi, která ve světě aut proslula spíše jako Supercar Blondie. První vyrobený exemplář, který prý už má svého zákazníka, prohnala po Dubai Autodrome a skutečně jezdí. Testovaný vůz ale nemá motor V16, nýbrž poněkud - a v tomto případě vlastně i doslova - polovičatý osmiválec. Výkon auta se tedy rozhodně nepohybuje v řádu tisíců koní. Takový výstup klade docela jiné nároky na pneumatiky či zavěšení, stejně tak i na aerodynamiku. Testované auto tedy nemůžeme při vší úctě považovat za to, co Devel od začátku sliboval - od 5000koňového auta s maximálkou 560 km/h jsme hodně, hodně vzdáleni.

Férově je ovšem třeba připomenout, že Arabové již od počátku mluvili o třech variantách, z nichž základ bude disponovat pouze osmiválcem, zatímco až u vyšších provedení dojde na sloučení dvou takových jednotek - poprvé bez turba, podruhé s ním. Alex říká, že 16válcová verze dorazí, neříká ale kdy a my se pořád musíme ptát, zda se to stane. O přenos výkonu se totiž v nižších provedeních stará dvouspojkový automat, u vrcholného provedení s oněmi 5 076 koňmi bude ale nahrazen převodovkou pro dragstery. To bude prostě docela jiný vůz.

Dodejme též, že Devel má vyrábět jen pět aut ročně a v tuto chvíli přijímá objednávky na osmiválcové provedení za 1,6 milionu dolarů, šestnáctiválcové bez turba za 1,8 milionu dolarů a totéž s přeplňováním za 2 miliony dolarů. To je bratru nějakých 37, 41 resp. 46 milionů korun. Ovšem jestli vám Devel po složení kterékoli z těchto sum něco dodá, to vám ani teď garantovat nesvedeme.

Vůz na videu níže má nejblíž této podobě, motor V16 pod kapotou ale nemá.

