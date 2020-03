Supersportovní blondýna si mohla osahat dosud tajné Bugatti, které zabila Dieselgate 17.3.2020 | Petr Prokopec

Nebýt dieselových patálií koncernu VW, mohli jsme tu dávno mít druhý, podstatně dostupnější a přesto velmi zajímavý model Bugatti. Supercar Blondie vám ukáže, o co jsme přišli.

Bugatti již déle než dekádu plánuje představení druhého modelu. I z toho důvodu byl v roce 2009 představen koncept 16C Galibier. Čtyřdveřový sedan se nicméně produkčním modelem nikdy nestal, k tomu nakonec mělo daleko blíže dvoudvířko Atlantic, které měla automobilka z Molsheimu hotové už v roce 2015 a přesto ho donedávna nikdy nikomu neukázala. V době jeho dokončení totiž naplno propukl dieselový skandál Volkswagenu a v atmosféře utahování opasků si nikdo z Bugatti ani netroufal tlačit tohle auto do sériové výroby.

Před měsícem nicméně automobilka alespoň otevřela svůj trezor a jak se nyní ukazuje, byla mnohem vstřícnější než v předchozích letech. Prád lidem totiž umožnila, aby si koncept mohli pořádně ohmatat. Jedním z nich se stala i Supercar Blondie alias Supersportovní blondýna, která nám na novém videu odhaluje nejedno zákoutí vozu. Ten se přitom oproti modelů Chiron a Veyron dočkal odlišného uložení motoru, jenž se přesunul zpoza hlav cestujících pod přední kapotu. Jen jiným umístěním však novinky neskončily.

Atlantic byl totiž koncipován jako dostupnější vůz, proto na rozdíl od svých sourozenců nedisponuje osmilitrovým šestnáctiválcem se čtyřmi turby. Místo toho se počítalo s poloviční jednotkou, tedy s nadvakrát přeplňovaným čtyřlitrovým osmiválcem z koncernové líhně. Automobilka nicméně byla připravená jít rovněž plně elektrickou cestou, kterou přitom nyní kvůli nedostačujícím bateriím odmítá. Před pěti lety ale ještě měla zjevně nasazené růžové brýle a počítala případně se čtyřmi elektromotory, kdy by každý měl na starosti jedno kolo.

Veškeré plány nicméně vzaly za své a byť je teoreticky možné, že Bugatti uvažovalo o jejich oprášení, ani tentokrát Atlanticu okolnosti nepřejí. Jen dnes to není není kauza Dieselgate, nýbrž pandemie koronaviru, jenž pozvolna zastavuje život na celé planetě a automobilky bude stát majlant.

Video Supersportovní blondýny bychom si tedy měli pořádně užít, zvláště pak pohled do kabiny či masivního zavazadelníku. Začíná být totiž stále jistější, že jakkoliv je Atlantic zpracován do posledního detailu a je i provozuschopný, nakonec bude pro Bugatti skutečně cvičením. Je to škoda, tohle auto by asi leckdo viděl v produkci raději než Chiron.

Supersportovní blondýna si mohla patřičně osahat koncepční Bugatti Atlantic z roku 2015, které však až donedávna nikdo mimo automobilku neviděl

Zdroj: Supercar Blondie@Youtube

Petr Prokopec