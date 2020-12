SUV Ferrari poprvé nafoceno při testech, zatím nepůsobí vůbec tak neobvykle před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Italové slibují něco zcela výjimečného, auto, které bude ostatní SUV tak málo, že mu ani nechce říkat SUV. Jenže z prvních záběrů testovacího prototypu se zdá, že to nic zas až tak neobvyklého nebude.

O příchodu prvního SUV s logem Ferrari si již štěbetají i vrabci na střeše maranellské fabriky automobilky. Nedávno jsme probírali, co by mohlo nabídnout a při té příležitosti připomínali odhodlání automobilky nabídnout auto, které bude největším extrémem své třídy. Když si k tomu přidáme dřívější slova technického šéfa značky Michaela Leiterse, podle nějž vůz spojí vlastnosti nezbytně nutné jak pro SUV, tak pro skutečné Ferrari, dalo se čekat něco velmi neobvyklého. Jenže podle prvních záběrů testovacího prototypu to tak úplně nevypadá.

Nejde o předprodukční vůz či cokoli na ten způsob, toto je podle všeho tzv. testovací mula, tedy auto spojující části nově vyvíjeného modelu s nejčastěji karoserií existujícího vozu. Jenže i to leccos naznačí, neboť není dost dobře možné vyvíjet techniku nové Škody Fabia v karoserii existujícího Kodaiqu - potřebujete minimálně velikostně a hmotnostně velmi podobné, ne-li totožné auto, protože jinak celý vývoj přijde vniveč.

Na záběrech přitom nevidíme nic jiného než upravené Maserati Levante. Vůz je zřetelně modifikovaný, mimo jiné výrazně snížený, ale to je celé. Před objektivem se nepohybuje nic revolučně pojatého, prostě středně velké SUV s dimenzemi Levante trochu více poslané k zemi. Neznamená to pochopitelně, že SUV Ferrari, které ponese jméno Purosangue, bude vypadat právě tak. S ohledem na výše zmíněné je ale extrémně nepravděpodobné, že by nabralo docela jiných rozměrů či výšky, něco takového můžeme prakticky vyloučit.

Už zmiňovaný Michael Leiters řekl, že SUV a Ferrari nemusí být protiklad. Současně ale přiznal, že i při vývoji tohoto modelu poznává tradiční úskalí vývoje SUV. Pokud má jít jen o cokoli s vyšší stavbou, pak problémy nevyvstanou, když se ale výrobce rozhodne skloubit vyšší stavbu karoserie a vyšší těžiště s dobrými jízdními vlastnostmi, ovladatelností a současně komfortem, který očekáváte od vozu pro každý den, pak to vůbec není jednoduché. A Ferrari přes veškeré své schopnosti nemá kouzelnou hůlku a zřejmě přišlo na to, že buď udělá Ferrari, které není moc SUV, nebo udělá SUV, které není moc Ferrari. A tak nakonec dává přednost tomu druhému a z více či méně obvyklého pojetí vozu se pokouší dostat to nejlepší.

Z dostupných informací dále víme, že vývojový tým se musí vypořádat i s pohonnými jednotkami a jejich zvukovým projevem. Vůz jako takový se totiž musí zaměřovat na rodinné potřeby a sloužit tedy bude i delšímu cestování, což u Ferrari není obvyklé zadání. Proto musí jako skutečné Ferrari na jednu stranu umět znít, ale současně s tím permanentně nezatěžovat posádku, pakliže si to bude přát.

Tomuto zaměření nejlépe odpovídá nový šestiválec doplněný dvěma turbodmychadly a elektrickým systémem. Na daném ústrojí nicméně Ferrari teprve pracuje, navíc pro spoustu lidí by mohlo být až příliš tuctové. Proto se pod kapotu zjevně nastěhuje také přeplňovaný osmiválec. Zatím se nicméně nezdá, že by Ferrari hodlalo nasadit motor V12, a to i kvůli emisím. Purosangue totiž bude více žádaný než zbytek portfolia a protože firma s tímto vozem v nabídce může překročit hranice pro individuální posuzování emisí CO2, nemůže ani tento aspekt zcela pustit ze zřetele.

Dodejme jen, že ať už se Ferrari vydá jakoukoli cestou, vývoj jeho prvního SUV nemůže být v lepších rukou. Zmíněného Leiterse přetáhlo od Porsche, kde se zasloužil o zrod modelů Macan a Cayenne. To jsou asi nejlepší sportovně laděná SUV na trhu, v Maranellu má za úkol je ještě překonat.

Dlouho se mluvilo o tom, že chystané Ferrari Purosangue bude spíše kráčet ve stopách již ukončeného GTC4 Lusso a bude tedy spíše jakýmsi zvýšeným hatchbackem než SUV. Foto: Ferrari



Z natočených záběrů vývojového prototypu se ale zdá, že půjde spíše o snížené Maserati Levante. Foto: Adam Šrámek, Autoforum.cz

Zdroj: Varryx@Youtube

Petr Prokopec