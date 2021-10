I SUV může být propadák, pokus Mazdy konkurovat autům jako Škoda Kamiq končí fiaskem před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Při pohledu na prodejní statistiky lze snadno získat pocit, že jakékoli SUV je dnes zárukou prodejního úspěchu, a to tím spíše, čím menší a levnější je. Mazda CX-3 zapadá do těchto škatulek, navíc je pohledná, přesto končí.

Pokud se ohlédneme za prodeji subkompaktních SUV, jakými jsou třeba Volkswagen T-Roc, Opel Mokka nebo Citroën C3 Aircross, pak lze mluvit o velmi úspěšné třídě. Každý z těchto modelů si každoročně nachází více než 100 tisíc nových majitelů, za úspěšnou se dá počítat i Škoda Kamiq, která během loňského pandemického roku dosáhla na velmi dobrých 75 559 registrací, i když to byl její první kompletní rok na trhu. Člověk tak může snadno získat pocit, že až už do této třídy vstoupí kdokoli s čímkoli, bude automaticky úspěšný, tak snadné to ale zjevně není. Na vlastní kůži to poznává Mazda se svou CX-3, které koronavirus jako by zasadil smrtelnou ránu - loni se jí v Evropě prodalo pouhých 5 171 kusů.

Ani před příchodem pandemie na tom japonské SUV nebylo na starém kontinentu zrovna slavně, více jak desítky tisíc lidí za rok nikdy neoslovilo. Ani na vrcholu sil tedy Mazda CX-3 nevyrovnala rozjíždějícího se Kamiq, za čímž stálo hned několik okolností. V prvé řadě to byla jistá stísněnost v interiéru, neboť jakkoliv je japonské SUV delší, v případě rozvoru výrazně ztrácí. Přesto je však dražší, byť to kompenzuje lepší výbavou i vyšším výkonem. A když přišel konkurenční model stejné značky, bylo vymalováno.

K CX-3 totiž přibylo do nabídky větší, prostornější a přitom ne o moc dražší SUV CX-30. Mimo to pak nesmíme zapomínat ani na plně elektrickou Mazdu MX-30, která disponuje stejnou délkou i rozvorem jako spalovací „třicítka“. K mání je nicméně levněji než třeba taková Honda e, což je výrazně menší hatchback. Není tedy překvapivé, že v loňském roce Mazdu CX-3 na evropském kontinentu převálcovala dokonce i MX-30.

Každý úspěch zmíněných modelů byl pomyslným hřebíčkem do rakve nejmenšího SUV v nabídce Mazdy. Není tedy nakonec překvapením, že letos v prosinci zamíří definitivně pod zem. Ukončení výroby pro evropské trhy již potvrdilo jak polské, tak německé zastoupení Mazdy. Szymon Soltysik, jenž má v Polsku na starosti komunikaci s veřejností, pak dodal, že „končíme s přijímáním objednávek, poslední exempláře pro Evropu budou vyrobeny v prosinci“.

Z Mazdy CX-3 se tak stává lokální záležitost, neboť japonská automobilka vůz kvůli špatným prodejům stáhla také z amerického trhu. K mání tak subkompaktní SUV bude už jen ve své domovině a v Austrálii. Otázkou však je, jak dlouho daný stav přetrvá, nejvíce pravděpodobným se zdá být pozvolný odchod na věčnost.

Místo CX-3 v nabídce nejspíše zůstane prázdné, už kvůli špatné image, kterou si tento model udělal. Místo toho se poroste portfolio Mazdy na opačném konci, neboť během příštích dvou let má dorazit hned pět nových SUV. CX-60 a CX-80 jsou přitom určeny pro Evropu a Japonsko, zatímco CX-70 a CX-90 zamíří do Spojených států. S malými vlastními vozy je tedy u Mazdy evidentně amen, neboť Mazdu 2 má nahradit přepracovaná Toyota Yaris.

Mazda CX-3 sice vzhledově zaujme, prostorem či cenou však již nikoliv. Její prodeje loni klesly prakticky na dno a letošek není pro vůz o mnoho lepší, v Evropě ta končí. Foto: Mazda

Zdroje: Auto Katalog, Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.