SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta
Petr ProkopecŘíkáte si, jak to jde dohromady? Inu, i stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pád. Těchto aut se lidé nutně musí v jeden moment přejíst, bod zlomu ale zatím nenastal. Ostatně platí, že pokud chcete stvořit opravdový evropský bestseller, SUV to být nemůže.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Říkáte si, jak to jde dohromady? Inu, i stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pád. Těchto aut se lidé nutně musí v jeden moment přejíst, bod zlomu ale zatím nenastal. Ostatně platí, že pokud chcete stvořit opravdový evropský bestseller, SUV to být nemůže.
Ještě na počátku milénia se Evropané v případě koupě auta vedle značky a modelu rozhodovali v zásadě pouze o tom, zda půjde o kombík, hatchback, sedan či kupé. Následně začala na popularitě silně získávat MPV, tato móda však neměla dlouhého trvání a nabrala rychlý konec. I starý kontinent totiž začal podléhat do té doby hlavně americké mánii jménem „SUV“. Ta dosud neopadla, byť řada lidí naznačovala pravý opak a je jasné, že jednou budou mít pravdu - nic netrvá věčně. Dosud ale platí, že klientela tradiční karosářské styly dál upozaďuje ve prospěch aut s vyšší stavbou karoserie.
Zatímco tedy v roce 2020 měla SUV na evropských registracích 41,3procentní podíl, loni tyto vozy dle dat Data Force již dosáhly na 59,2 procenta podílu. Znamená to tedy, že z deseti nových prodaných aut jich hned šest dostalo zvýšený podvozek. Populární je hlavně dvojice vozů Volkswagenu, T-Roc a Tiguan, kdy první za prvních 11 měsíců loňského roku dosáhl na 196 123 registrací, zatímco druhého se za stejnou dobu prodalo 180 562 kusů. Meziročně tak zájem vzrostl o 4,5 resp. 1 procento.
Ani to ale nakonec Němcům nestačilo k tomu, aby získali korunu krále starého kontinentu, se kterou byl po dlouhé dekády spojován Golf. Místo toho evropský trůn uhájila Dacia Sandero, které se prodalo 225 862 kusů (znovu jde o výsledky od ledna do listopadu, data za prosinec a celý loňský rok ještě nejsou k dispozici). Rumunský hatchback si ale meziročně pohoršil, a to o 8,7 procenta. Po celou dobu si tak musel hlídat záda před druhým Renaultem Clio (206 583 ks, +5,2 %).
Malý Francouz přitom loni dorazil v nové generaci, která třeba u nás aktuálně startuje o 60 tisíc korun výše. Tento posun je ovšem kompenzován nárůstem do délky, vyšším výkonem pod kapotou i lepší výbavou. Nebylo by tedy překvapením, kdyby Clio letos svého rumunského příbuzného vyzvalo na ještě těsnější souboj. Jakkoli o poznání víc může zabodovat také Sandero, neboť u něj pro změnu došlo na podzim na facelift, který je už též v showroomech.
Jakkoli však tyto vozy dokládají, že ne všichni touží po SUV, obecně zájem o hatchbacky spíš upadá. Ještě v roce 2020 totiž měly na trhu 35procentní podíl, který odpovídal 4,2 milionům registrací. Loni však prodeje klesly na zhruba 24 procent resp. 2,9 milionu aut. Není to ovšem nic proti pádu kombíků a sedanů, neboť kde dříve šlo počítat s 10,2procentním resp. 4,7procentním podílem, tam se v současné době pohybujeme na 7,1 resp. 3,5 procentech.
Je ovšem třeba dodat, že tyto statistiky mají souvislost s vnímáním jednotlivých aut. Třeba Toyota Yaris Cross či Peugeot 2008 jsou oficiálně klasifikovány jako SUV. Reálně jde ale daleko spíše o hatchbacky posazenými o něco málo výš. Japonec v žebříčku zastává šestou příčku, Francouz pak osmou. Znamená to tedy, že se rovněž prodávají v nemalém množství, načež ve finále Evropa nemusí SUV fandit až tak moc, jak data Data Force naznačují.
Sandero se zjevně znovu stane evropským králem. Letos navíc v showroomech narazíte na faceliftované provedení, které by zájem mohlo ještě více nakopnout. Foto: Dacia
Zdroj: Data Force
Bleskovky
- Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
včera
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
8.1.2026
- Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut
7.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Šok pro Gresini Racing: Fermin Aldeguer utrpěl v tréninku vážnou nehodu včera 06:16
- Petr Svoboda vynechá sezónu 2026 ze zdravotních důvodů 2.1.2026
- MV Agusta Brutale Serie Oro 2026: exkluzivní naháč 2.1.2026
- Proč má Andorra nejvyšší hustotu jezdců MotoGP a Superbike 29.12.2025
- Honda V3R 900 E-Compressor: prototyp nového motoru V3 29.12.2025
Nejnovější články
- Zpackaná nová Honda Prelude je nepřekvapivě propadák, dealeři z pokusů o přirážky přešli rovnou ke slevám
před 9 hodinami
- SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta
před 11 hodinami
- Už i Suzuki pochopilo, do svých aut potichu přidalo tlačítko „ihned vypnout EU”
dnes
- Brutální americký silniční Tank se ukázal v novém, v drsném hávu skrývá hromadu luxusu i 1000koňový motor
dnes
- Zatčený pilot F1, který dával na odiv svůj drahý životní styl, pořád „sedí”. Advokát teď konečně řekl, o co tu jde
dnes
Živá témata na fóru
- Dříve M135i, nyní ///M2 01.10. 22:01 - Stepan
- Přituhuje 01.10. 21:29 - Truck Daškam
- Lampárna (stěžovatelna) 01.10. 21:23 - Brus
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.10. 17:41 - řidičBOB
- BMW Divize 01.10. 17:20 - Stepan
- Volkswagen obecne 01.10. 13:11 - řidičBOB
- Rychlodotazy 01.10. 08:16 - Stepan
- Onboard videa 01.09. 22:22 - řidičBOB