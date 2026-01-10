SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta

Říkáte si, jak to jde dohromady? Inu, i stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pád. Těchto aut se lidé nutně musí v jeden moment přejíst, bod zlomu ale zatím nenastal. Ostatně platí, že pokud chcete stvořit opravdový evropský bestseller, SUV to být nemůže.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta

před 9 hodinami | Petr Prokopec

SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta

/

Foto: Dacia

Říkáte si, jak to jde dohromady? Inu, i stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pád. Těchto aut se lidé nutně musí v jeden moment přejíst, bod zlomu ale zatím nenastal. Ostatně platí, že pokud chcete stvořit opravdový evropský bestseller, SUV to být nemůže.

Ještě na počátku milénia se Evropané v případě koupě auta vedle značky a modelu rozhodovali v zásadě pouze o tom, zda půjde o kombík, hatchback, sedan či kupé. Následně začala na popularitě silně získávat MPV, tato móda však neměla dlouhého trvání a nabrala rychlý konec. I starý kontinent totiž začal podléhat do té doby hlavně americké mánii jménem „SUV“. Ta dosud neopadla, byť řada lidí naznačovala pravý opak a je jasné, že jednou budou mít pravdu - nic netrvá věčně. Dosud ale platí, že klientela tradiční karosářské styly dál upozaďuje ve prospěch aut s vyšší stavbou karoserie.

Zatímco tedy v roce 2020 měla SUV na evropských registracích 41,3procentní podíl, loni tyto vozy dle dat Data Force již dosáhly na 59,2 procenta podílu. Znamená to tedy, že z deseti nových prodaných aut jich hned šest dostalo zvýšený podvozek. Populární je hlavně dvojice vozů Volkswagenu, T-Roc a Tiguan, kdy první za prvních 11 měsíců loňského roku dosáhl na 196 123 registrací, zatímco druhého se za stejnou dobu prodalo 180 562 kusů. Meziročně tak zájem vzrostl o 4,5 resp. 1 procento.

Ani to ale nakonec Němcům nestačilo k tomu, aby získali korunu krále starého kontinentu, se kterou byl po dlouhé dekády spojován Golf. Místo toho evropský trůn uhájila Dacia Sandero, které se prodalo 225 862 kusů (znovu jde o výsledky od ledna do listopadu, data za prosinec a celý loňský rok ještě nejsou k dispozici). Rumunský hatchback si ale meziročně pohoršil, a to o 8,7 procenta. Po celou dobu si tak musel hlídat záda před druhým Renaultem Clio (206 583 ks, +5,2 %).

Malý Francouz přitom loni dorazil v nové generaci, která třeba u nás aktuálně startuje o 60 tisíc korun výše. Tento posun je ovšem kompenzován nárůstem do délky, vyšším výkonem pod kapotou i lepší výbavou. Nebylo by tedy překvapením, kdyby Clio letos svého rumunského příbuzného vyzvalo na ještě těsnější souboj. Jakkoli o poznání víc může zabodovat také Sandero, neboť u něj pro změnu došlo na podzim na facelift, který je už též v showroomech.

Jakkoli však tyto vozy dokládají, že ne všichni touží po SUV, obecně zájem o hatchbacky spíš upadá. Ještě v roce 2020 totiž měly na trhu 35procentní podíl, který odpovídal 4,2 milionům registrací. Loni však prodeje klesly na zhruba 24 procent resp. 2,9 milionu aut. Není to ovšem nic proti pádu kombíků a sedanů, neboť kde dříve šlo počítat s 10,2procentním resp. 4,7procentním podílem, tam se v současné době pohybujeme na 7,1 resp. 3,5 procentech.

Je ovšem třeba dodat, že tyto statistiky mají souvislost s vnímáním jednotlivých aut. Třeba Toyota Yaris Cross či Peugeot 2008 jsou oficiálně klasifikovány jako SUV. Reálně jde ale daleko spíše o hatchbacky posazenými o něco málo výš. Japonec v žebříčku zastává šestou příčku, Francouz pak osmou. Znamená to tedy, že se rovněž prodávají v nemalém množství, načež ve finále Evropa nemusí SUV fandit až tak moc, jak data Data Force naznačují.


SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta - 1 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 14SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta - 2 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 15SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta - 3 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 16SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta - 4 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 17SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta - 5 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 18SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta - 6 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 19SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta - 7 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 20SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta - 8 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 21SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta - 9 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 22
Sandero se zjevně znovu stane evropským králem. Letos navíc v showroomech narazíte na faceliftované provedení, které by zájem mohlo ještě více nakopnout. Foto: Dacia

Zdroj: Data Force

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše