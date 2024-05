SUV Rolls-Roycu vypadá po faceliftu jako knírač, pouťový vnitřek i vnějšek mají oslovit mladou klientelu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Už ve své dosavadní podobě tento model snížil průměrný věk zákazníků značky. Britové tak chtějí jít ještě dál, máme ale pocit, že výměnou za to nahrazují pro ně dříve typickou nadčasovou eleganci jen rychle zastarávajícím kýčem.

Před zhruba deseti lety jsem měl tu čest si převzít na pár dnů Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Jízda v něm mě tehdy překvapila, nikoli však kvůli luxusu, který mne obklopoval, či s ohledem na komfortní podvozek a dvanáctiválcový motor, který se ani při zašlápnutí plynového pedálu ke koberečku nezapotil. Pravým důvodem byly palce vztyčené směrem vzhůru, které jsem viděl pomalu na každém metru. Na rozdíl od Ferrari či Lamborghini, v jejichž řidičích mnozí vidí nesympatické „zbohatlíky”, byla britská automobilka symbolem elegance, kterou volí lidé na úrovni disponující nejen nemalým majetkem, ale také vytříbeným vkusem.

Když jsem nicméně poprvé zahlédl snímky faceliftovaného Rolls-Roycu Cullinan, měl jsem pocit, že mám od koukání do počítače už hodně unavené oči. Jenže zmíněný obrázek se nezměnil ani po několika jejich promnutí. Vůbec první SUV britské značky tak jednoznačně vykresluje posun, jaký za několik málo let ušla. Originál totiž představila v roce 2018, tedy v době, kdy průměrný věk jejích zákazníků šplhal k 56 letům a byl jedním z nejvyšších v branži. Cullinan ovšem laťku srazil výrazně níže, aktuálně je tak klientela dvojitého R v průměru 43letá.

Britové se proto rozhodli, že vykročí štěstí ještě víc naproti a vzhled SUV, stejně jako jeho některé prvky, přizpůsobí právě mladším. Výsledkem jsou tak přepracovaná světla, jimž se inspirací měly stát mrakodrapy, ve výsledku s nimi ale auto vypadá spíš jako životem hodně unavený knírač. Překopán byl rovněž čelní nárazník, stejně jako maska chladiče. Ta působí jako mnohem menší než dosud, hlavně je však podsvícená. K tomu došlo poprvé v historii automobilky, přičemž někdejší konzervativní klientela by si takový poutový prvek rozhodně nevyžádala. Rolls-Royce tak skutečně cílí na mladé, kterým hodlá imponovat také uvnitř. Proto je i kabina „pastvou pro oči“.

Platí to hlavně u verze Black Badge, která má přinést do hry „sportovnější pocity” - ať už to u Rolls-Roycu znamená cokoli. Chromové dekory tak byly nahrazeny černými, přičemž tato barva byla částečně využita také u 23palcových litých kol. A nastěhovala se i dovnitř, neboť automobilka standardně pro toto provedení nabízí karbonové obložení. Všech 23 částí se pak dočkalo šesti vrstev laku a jejich výroba Britům zabere jednadvacet dní. Na oficiálních snímcích paket z uhlíkových vláken doprovází čalounění tak divokých barev, že se možná jedná o příliš odvážné sousto i pro ony třiačtyřicátníky.

Standardní Cullinan i verze Black Badge disponují inovovanou palubkou, která nehostí pouze digitální displeje a na dnešní dobu poměrně velké množství tlačítek, nýbrž rovněž analogové hodiny. Před nimi trůní malá soška Spirit of Ecstasy, která je u sportovního provedení znovu vyvedena v černé a nikoli v lesklém chromu. Britové pak ostatně u verze Black Badge přistoupili k agresivnějšímu naladění odezvy plynového pedálu, zkrácenému chodu brzdového pedálu a další kalibraci převodovky. O okruhový nástroj se však stále nejedná.

Tím jsme na konci všech změn, po stránce technické pokračuje Cullinan s tím, co měl k dispozici dosud. Všechna čtyři kola tedy skrze osmistupňový automat nadále zaměstnává 6,75litrový dvanáctiválec, jenž produkuje 571 koní výkonu a 850 Nm točivého momentu u základního SUV, zatímco s verzí Black Badge je spojeno 600 koní a 900 Nm. Nejvyšší rychlost je nicméně pokaždé elektronicky omezena na 250 km/h, ostatně rychleji s 2 660 kg vážícím vozem snad ani jet chtít nebudete.

Faceliftem SUV Cullinan si nejsme moc jisti, možná i proto, že jsme již starší než dnešní průměrná klientela značky. Foto: Rolls-Royce



Ještě dál než standardní provedení pak zachází varianta Black Badge, jejíž interiér připomene někdejší český film „Přijela k nám pouť“. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce

